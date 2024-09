We spraken Faberyayo en Willie Wartaal over de musicals van tegenwoordig

Beeld door Carlijn Jacobs



De Jeugd van Tegenwoordig zijn geen mietjes, maar dat ze nu met een musical komen, maakt ze pas echt lefgozers. Helemaal omdat Watskeburt?! op papier best kut klinkt, vinden ze zelf. Dit is het verhaal: Bas Bron is gekidnapt door de kwaadaardige augurk (de AuSchurk, gespeeld door operazanger en musicalster Henk Poort). In hun zoektocht naar Bas beleven de overige drie leden allerlei avonturen en ontmoeten ze types als de blowende Oom Denneboom die denkt dat hij een palmboom is. De Jeugd zelf wordt gespeeld door poppen. “Je moet van links naar rechts kunnen gaan,” legt Pepijn uit in de backstage van theater De Meerse in Hoofddorp. “Met onze musical mag ik toch wel zeggen dat we daar aardig in zijn geslaagd.” Willie zit naast hem. Geen idee hoe absurd het verhaal precies is, want de musical wordt vanaf januari opgevoerd, maar het is al vrij krankzinnig om met ze over musicals te kunnen (mogen!) praten, dus deden we dat.

Noisey: Nooit gedacht dat ik het ooit met De Jeugd over musicals zou hebben, maar nu kan het. Wat is jullie favoriete musical?

Willie: Ik zeg je eerlijk, ik heb helemaal niets met musicals. Het is een blank bolwerk.

Pepijn: Ik heb de The Bodyguard gezien. De film dan, maar ik heb me laten vertellen dat het ook een musical is. Met alle respect naar Patrick Martens, want dat vind ik een hele aardige kerel, maar ik heb ook niets met musicals. Het is nooit zo gegaan dat we in de auto zaten en dachten: we hebben alles al. We hebben die HMH’s uitverkocht, we hebben het goud om de nek, wat gaan we nu doen? Weet je wat: een musical [lacht].

En toch is die er nu.

Pepijn: Het is zo geëvolueerd. Iemand kwam naar ons toe met het idee om een stuk over ons te maken met poppen. Later, toen er een script lag, was het ineens een musical met muziek van ons erin. Het is stapsgewijs die kant op gegaan.

Willie: Er staan acteurs op het podium die met poppen spelen en er komen liedjes voorbij. Hoe heet dat? Een musical. We konden er geen andere naam voor verzinnen.

Pepijn: Je kan het natuurlijk op een omslachtige manier een anarchistisch hiphopsprookje noemen, maar het blijft gewoon een musical.

Jullie hebben je uiteindelijk met het script bemoeid.

Pepijn: We hebben met zijn vieren een outline bedacht. Op basis daarvan is door scriptschrijvers een script geschreven. Daar gaven wij weer feedback op.

Willie: Sommige schrijvers begrepen die feedback niet helemaal, dus die zijn ontslagen. Toen kwamen er weer anderen voor in de plaats en zij begrepen heel goed wat de toon moest zijn. De toon is voor ons belangrijker dan de inhoud. We moeten het zelf leuk vinden.

Pepijn: Het moest iets zijn wat wij grappig vinden. Zoals een levende augurk [lacht hard].

Willie: Dat is best wel grappig [lacht nog harder].

Pepijn: Ik vind het sowieso heel leuk dat ervoor is gekozen om een musical met De Jeugd te maken en dat-ie dan de vorm krijgt van een bad guy met superkrachten en de achterkant van een halve maan, dat is toch superleuk? Het had net zo goed een musical kunnen worden die heel serieus en emotioneel is.

Wordt er niet gehuild worden bij Watskeburt?

Pepijn: Jawel, zeker. De hartsnaren zullen worden aangeroerd.

Vinden jullie de poppen een beetje lijken?

Willie: Ze zijn echt kankerhard. Ik vind die van Pepijn heel goed. Die van Bas ook, en die van Freddy is echt crazy. Die van mij vind ik minder lijken. Misschien omdat de poppenmaker een racist is?

Pepijn: Ik vind die van jou ook erg lijken hoor.

Henk Poort is met twee rollen een belangrijke speler in de musical.

Pepijn: Niet alleen in deze musical hoor.

Willie: Er moest een oud iemand in spelen. Als je iets doet met allemaal jonge mensen, en er komt iemand bij die oud is, dan komt diegene vaak met een andere inzichten en nieuwe dingen. Ook al is die persoon oud. Maar de persoon die we zochten kon niet alleen oud zijn, het moest echt iemand zijn. Dus hebben we oude acteurs auditie laten doen. Henk kwam binnen en ik had gelijk zoiets van: yeah, dit is mijn nigga.

Pepijn: Voor hem was er een vrouw die eruitzag als een buschauffeur en die had zoiets van: waar slaat dit allemaal op? Henk snapte het ook niet, maar hij zei: ‘Wat het ook is, ik wil meedoen met het geheim.’

Willie: Ik moet trouwens eerlijk zeggen dat toen-ie voor me stond, dat ik dacht: ah, deze guy. Ik ben heel slecht in wie bekende mensen zijn.

Wat is jullie lievelingsmusicalliedje?

Pepijn: Don’t you walk away van de The Bodyguard.

Willie: Of I Have Nothing, die hele soundtrack is sowieso fire.

Pepijn: Het is dat Freddy er niet bij is, anders zou hij hier voor duizend procent in meegaan. Ik denk alleen dat Bas een heel dom ander antwoord had willen geven.

Zou je liever met Albert Verlinde of Joop van den Ende in de Zwaluwhoeve willen hangen?

Willie: Wat is dat?

Een plek waar je kan badderen.

Willie: Met die homo dan maar, die weet wel hoe hij moet badderen.

Pepijn: Maar wat zijn we dan aan het doen, zijn we zaken aan het bespreken of zitten we aan de Xanax?

Wat je wil natuurlijk. Je hebt met de belangrijkste mensen in de musicalwereld te maken.

Willie: Dat vinden zij. Dat vinden zij. Al die musicals die ze maken zijn toch kut. Ik heb nog nooit iets van ze gezien.

Pepijn: Maar ze zullen wel weten waar ze mee bezig zijn, zoals het al jaren vakkundig geld uit de zakken van de Hollanders kloppen.

Iemand die waarschijnlijk niet wist waar hij mee bezig was, is Marco Borsato. Hij begon dit jaar de musical Sky, maar dat werd een flop .

Willie: Ik wist dit niet.

Pepijn: Waren ze het al uit aan het voeren? Hoe kan dit? Ik snap wel dat je iets maakt en dat het dan minder goed loopt dan je dacht, maar na een paar maanden de stekker eruit trekken is echt heel drastisch.

Willie: Dan zag je het ook echt niet aankomen. Dan weet je als team niet waar je mee bezig bent.

Het is een keiharde wereld waar je veel geld kan verliezen. Het maakt niet uit of je vernieuwend bent, kijk maar naar Marco.

Willie: Ik weet niet of onze musical vernieuwend is. Hij is wel grappig. Nou ja, wij vinden hem grappig. Maar vernieuwend weet ik niet.

Pepijn: Wat was Sky dan voor een musical?

Ik las dat het een 3D-spektakel was.

Pepijn: Dat klinkt wel hard.

Willie: Je moet gewoon de beste mensen om je heen verzamelen die je kunt betalen en met wie je het kunt vinden. Zo simpel is het eigenlijk.

Pepijn: Denk je niet dat Marco dat niet gedaan heeft? Of denk je dat hij de kantjes eraf heeft gelopen bij het inkopen van zijn personeel?

Willie: Dat denk ik wel.

Pepijn: Het was natuurlijk fucking duur, die productie van hem.

Willie: Hij had Eboman moeten bellen, dan hadden ze subsidie kunnen krijgen.

Gaan jullie hier aan verdienen?

Willie: Het zou wel master zijn.

Pepijn: Ik ben er altijd wel voor om wat geld te verdienen.

Willie: Je weet het niet. Ken je het verhaal van Marco die de stekker uit zijn musical moest trekken, en dat terwijl die heel progressief was? Next level met 3D en zo? Stel dat we een Marco’tje moeten pullen en na een maand de stekker eruit moeten trekken, dan ben ik blij dat we het alsnog hebben geprobeerd en niet een trapalbum á la Frenna hebben gemaakt.