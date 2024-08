We spraken Hamid Mir over de geheime samenwerking tussen de VS en Pakistan

Het nieuwe seizoen van CYBERWAR laat zien hoe online oorlog, offline net zo verwoestend is. Dit is geen science fiction, maar keiharde realiteit. CYBERWAR gaat langs bij hackende drugskartels, onderzoekt CIA-dodenlijsten en legt overheidsspionage bloot. Klik hier voor meer info over CYBERWAR en kijk elke vrijdagavond om 21.00 uur naar VICELAND voor een nieuwe aflevering.

In de vierde aflevering van CYBERWAR reist presentator Ben Makuch naar Pakistan om uit te zoeken hoe de VS aan de data komt voor hun kill lists. Deze digitale dodenlijsten worden automatisch gegenereerd op basis van gedragspatronen en metadata.

Ben ontmoet Hamid Mir, een gerespecteerde journalist die verslag uitbrengt over de geheime samenwerking tussen Pakistan en de VS. In deze extra scene legt Mir uit hoe de situatie zo complex is geworden, en hoe vooral onschuldige burgers hier slachtoffer van worden.