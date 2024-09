We spraken illustrator Marilyn Sonneveld over vette kunstenaars die toevallig ook vrouw zijn

Dit artikel is gemaakt in opdracht van Mama Cash

Op Internationale Vrouwendag, 8 maart, kan je een hele hoop doen. Opstaan bijvoorbeeld, nadenken over op wie je gaat stemmen, een rondje hardlopen, of kunst kijken die is gemaakt door een vrouw. Op die dag organiseert Mama Cash– een internationaal fonds dat vrouwenrechteninitiatieven steunt – namelijk het festival Meer dan Muze: “een breed kunst- en cultuurprogramma dat werk van vrouwelijke makers in de schijnwerpers zet.”



Dat betekent dus dat je vrouwen niet in de rol ziet van model of muze, zoals zo vaak gebeurt, maar als kunstmakers: choreografen, schrijvers, schilders, componisten, fotografen en dj’s. Voor het festival werkt Mama Cash samen met verschillende musea, podia en andere kunstinstellingen. Kijk voor het hele programma op de website.

Illustrator Marilyn Sonneveld, ook een vrouw die kunst maakt, werd door Mama Cash gevraagd om het beeld te ontwerpen voor het Meer dan Muze-festival. En dat is goed gelukt, kijk maar:

Marilyn maakte eerder al illustraties voor VICE en ze is medeoprichter van Wipsite: een site met seksuele voorlichting waar ook jij nog iets van kan leren. We vroegen Marilyn welke kunstenaars bij haar hoog op de lijst staan, wat ze vindt van feminisme in kunst, en wat ze zelf gaat doen op 8 maart om haar vrouw-zijn te vieren.

Broadly: Ha Marilyn, van welke vrouwelijke kunstenaars ben je zelf eigenlijk onder de indruk?

Marilyn Sonneveld: Het begon denk ik bij Lempicka, omdat haar schilderijen heel erg wulps zijn, met veel grote vormen. Wij hadden vroeger een neppe thuis, en ik was geïntrigeerd door dat werk: ik vind het mooi dat zij wel de vrouwelijkheid liet zien.

Ook van Isa Genzken ben ik superfan. Bij vrouwelijke kunstenaars denk je vaak aan feministen, dat ze daar een verhaal over willen vertellen, maar Isa Genzken gaat ook een hele andere kant op. Ik vind haar een van de beste kunstenaars die er is. Van Marlene Dumas ben ik ook altijd weg geweest, net als van Charley Toorop: zij maakt altijd hele mooie oogleden.

Maakt het voor jou uit of kunst door een vrouw is gemaakt?

Ik vind het wel heel goed dat vrouwen nu in de schijnwerpers staan bij Meer dan Muze, maar ik weet niet of het voor mij persoonlijk uitmaakt of iets door een vrouw is gemaakt. Vooral bij Isa Genzken is dat minder relevant, maar Dumas en Lempicka doen wel meer met het vrouwelijke. Veel vrouwelijke kunstenaars willen graag een verhaal over vrouwelijkheid vertellen, en dat vind ik vaak mooi en sterk, ook omdat ik zelf vrouw ben. Maar ik vind ook heel veel mannelijke kunstenaars goed.

Noem je jezelf feminist?

Ik denk dat je dat al best wel snel bent als vrouw. Bij feministen denk je misschien aan een strenge vrouw met veel principes, maar ik vind het mooi om te zien dat dat nu heel erg aan het bewegen is. Het is niet alleen maar boosheid, je kan laten zien dat je heel vrouwelijk bent én feministische gedachten hebt.

Maak je in je werk wel eens gebruik van het feit dat je een vrouw bent?

De keuzes die ik maak in mijn werk liggen wel in het verlengde van het feit dat ik een vrouw ben – mijn tekeningen zijn best wel vrouwelijk. Vroeger tekende ik – ook door sociale media – veel zogenaamd perfecte lichamen, maar nu vind ik dat ik dat echt niet meer kan doen. Misschien wel omdat ik vrouw ben, heb ik de keuze gemaakt om ook vollere lichamen te tekenen: van alles wat. Het is ook veel fijner om vollere vrouwen te tekenen – er gebeurt veel meer met een lichaam dan wanneer het recht naar beneden gaat. Je kunt meer laten zien, meer schaduwen en rondingen.

Ben je eigenlijk ook een activistische kunstenaar? Of ben je dat altijd als je kunst maakt?

Kunst is sowieso een heel mooi medium om een verhaal mee te vertellen. Met illustraties kan je veel makkelijker je doelgroep bereiken, en kan je bijvoorbeeld een tekst aantrekkelijker maken om te lezen. Ik teken niet zomaar iets, ik wil wel een verhaal vertellen met mijn illustraties – iets wat ik maak, heeft een achterliggende gedachte, ik wil er iets mee bereiken.

Je hebt het beeld gemaakt voor Meer dan Muze – wat is het concept of het idee erachter?

Toen ik over Meer dan Muze hoorde, zag ik gelijk al een beeld voor me van een hele sterke vrouw. Ik wilde geen standaard beeld van een witte, dunne, donkere of dikke vrouw – ik wilde iets abstracters maken, en iets neutraals. En niet alleen een vrouw van de buitenkant, maar ook haar binnenkant.

Bij ‘muze’ denk je snel aan schoonheid, maar het is ook de Griekse beschermgodin van de kunst en wetenschap, en dat komt juist van binnenuit. Bij de binnenkant dacht ik aan het hoofd, aan hersencellen, aan gedachten, en toen wist ik wat ik wilde laten zien: de gedachtegangen van vrouwen, hun creaties – dat heb ik geprobeerd te visualiseren.

Wat ga je zelf doen op 8 maart op het Meer dan Muze-festival?

Het is een drukke dag, maar ik wil in ieder geval naar het Stedelijk, met videokunst van Nalini Malani, en naar de vrouwentour in het Rijks Museum. Ook wil ik graag naar het Huis de Pinto: daar wordt een film vertoond over een Iraanse transgender.

Hier vind je meer info over het Meer dan Muze-festival, en hier over Mama Cash, de organisatie die vrouwenrechten wereldwijd wil verbeteren en dit onder andere doet met het Meer dan Muze-festival.