We spraken Ismail Ilgun over respect, donkere tijden en zijn liefde voor een zwerfhond

In onze serie ‘Het VICE Interview’ stellen we elke keer dezelfde ietwat ongemakkelijke en zeer uiteenlopende vragen aan beroemde en/of interessante mensen. In deze aflevering spreken we Ismail Ilgun. Dit doen we op het kantoor van Top Notch, waar hij vorig jaar een contract heeft getekend. Ismail is bekend geworden door zijn HoodVlogs in de wijk Poelenburg. Nu maakt hij korte documentaires voor het AD. Afgelopen weekend stond hij op Lowlands, als onderdeel van de Llowgenda.

VICE: Hoi Ismail, geloof je in complottheorieën?

Ismail Ilgun: Nee. Ik ben moslim, en de rest is bijgeloof. Complottheorieën kunnen je helemaal gek maken. Vroeger keek ik vaak naar video’s over illuminati, dat vond ik wel interessant. Ik keek die video’s niet omdat ik erin geloofde, maar omdat heel veel mensen erover praatten. Ik dacht: als ik mee wil praten, dan moet ik er wel een beetje kennis over hebben.

Videos by VICE

Wat was je eerste e-mailadres ooit?

Heel simpel: isll@live.nl. Isll was mijn bijnaam, vandaar.

Van welke film of televisieserie moet je heel hard janken?

Ik ben best een snelle huiler. Ik krijg vaak al tranen in mijn ogen door filmpjes op Youtube. Zoals die van Kwebbelkop. Of die ene keer dat James Arthur bij X-factor vertelde over zijn familie. Zijn vader en moeder hadden elkaar al jaren niet gesproken, maar bij X-factor kwamen ze weer met de hele familie bij elkaar. Uiteindelijk is hij heel beroemd geworden. Zoiets raakt me eigenlijk wel snel.

Er zijn ook genoeg films waar ik om moet huilen. Bijvoorbeeld Welcome Home, Roscoe Jenkins. Dat is een film met Martin Lawrence, en gaat ook over familie. Ik ben een familiemens, en ik denk dat dit ook de reden is waarom zulke films me ontroeren. Maar dat weet ik niet helemaal zeker, want mijn lichaam reageert blijkbaar gewoon op die manier.

Ismail, Foto door Raymond van Mil

Maak de volgende zin af: het grootste probleem met jonge mensen van tegenwoordig is…

Respect. Als je bijvoorbeeld als meisje in een kort rokje over straat loopt, dan ga je daar opmerkingen over krijgen, zoals “hey lekker ding” of “hey mooierd”. Dat is respectloos. Als het hun eigen zus was, dan zouden ze dat niet leuk vinden. En als ze dan naast hun moeder staan, doen ze opeens heel schijnheilig. Dat zie ik vaak gebeuren.

Maar respect heeft meerdere dimensies. Kijk, als je respect voor elkaar hebt, dan kan je altijd naast elkaar leven. Ook PVV’ers en moslims. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, maar je kan wel normaal met elkaar omgaan. Zolang je elkaars keuzes maar respecteert.

Als je twee dieren mocht samenvoegen tot één superdier, welke zou je dan kiezen en waarom?

Een hond en een kat. Katten vind ik gewoon schattig. En normaal gesproken ben ik bang voor honden, omdat ik een keer ben gebeten. Maar ik ben over die angst heen gekomen door Sammie. Dat is een hele lieve zwerfhond uit Brazilië, die hier soms op kantoor is. Ik dacht een keertje: waarom zou hij mij aanvallen? Toen aaide ik hem, en dat was leuk, omdat hij ook lief voor mij was. Ik vroeg daarna of ik hem een keer mocht uitlaten, en dat mocht. Buiten begonnen mensen tegen me praten, en dat vond ik fantastisch. Nu kom ik vaak voor Sammie naar kantoor. Als ik ooit een eigen huis heb, dan wil ik een hond.

Wat is de donkerste periode in je leven geweest?

Dat was vorig jaar, met die vlogs. Vooral toen ik vastzat, en daarna moest onderduiken in Zandvoort. Er waren toen zoveel haters. Ik was natuurlijk geschrokken door al die dreigbrieven – je gaat niet voor niets onderduiken. Ik ging toen heel veel nadenken. En ik praatte er met niemand echt over, want dat maakte het alleen maar erger. Ik was bang dat het nooit meer goed zou komen, dat ik nooit meer normaal over straat zou kunnen lopen.

Ismail, foto door Raymond van Mil.

Hoe ben je er weer bovenop gekomen?

Ik ben uiteindelijk opgekrabbeld door Top Notch. Kees de Koning had op een gegeven moment getweet: Waar is Ismail? Ik zag het toevallig voorbij komen. Hij dacht dat ik nog vastzat, maar ik was al terug in Zaandam. Dus ik benaderde hem na die tweet. We wisselden wat berichten uit, en hij stuurde: “Iedereen staat achter je hier, bij Top Notch. We willen je helpen.” En toen hebben ze me begeleid en ondersteund, en daardoor ben ik ze gaan vertrouwen. Het voelt echt als een familiebedrijf.

Kijk, je weet nooit hoe het leven loopt. Ik was een tijd negatief bezig, en dat heeft me bekend gemaakt. Misschien was ik nog groter geworden als ik gewoon op die manier verder was gegaan. Maar dit voelde als de juiste oplossing. Ik krijg nu reacties als “ik ben trots op je” of “je maakt nu goede dingen.” En dat maakt me gelukkig.

Als je een darter was, met welk nummer zou je dan opkomen?

Ik ga je eerlijk zeggen… Ik luister echt bijna geen muziek. Alleen als het voorbij komt. Ik vind van alles leuk: Boef, Lil Kleine, Ronnie Flex. Maar het is niet zo dat ik zelf echt muziek opzet. Behalve als ik onder de douche stap. Er is één liedje dat ik echt al twee maanden op repeat luister als ik ga douchen: XO TOUR LliF3 van Lil Uzi Vert. Die “all my friends are dead, push me to the edge…” Dat is het nummer waar ik mee op zou willen komen. Ik voel ‘m echt.

Waar op de wereld, of daarbuiten, zou je het allerliefste willen wonen?

Australië. Maar dat is misschien te ver van mijn familie. En daar zijn volgens mij ook veel insecten, en daar hou ik niet van. Wat misschien realistischer zou zijn, en waar ik echt naartoe zou willen, is Londen. Ik wil mijn carrière daar verder gaan opbouwen. Eerlijk gezegd wilde ik altijd al Engelse vlogs maken – dat deed ik vroeger ook. Nederland is te klein. Als je naar RTL Boulevard kijkt, of DWDD, of naar Pauw of Jinek, dan zie je niet echt Turkse gezichten. Kijk bijvoorbeeld naar die groepsfoto van DWDD die ze elk jaar maken, alle medewerkers zijn blank. Daar is niets mis mee, maar dan moet je ook niet in shock zijn als je elkaars werelden niet kent. Ik denk gewoon niet dat ik hier zo snel de kans zal krijgen om groot te worden. Engels is een wereldtaal, dus in Londen kan ik veel sneller naam maken.

Ismail, foto door Raymond van Mil.

Denk je dat drank en drugs je gelukkig kunnen maken?

Ik doe niet aan drank en drugs, en ik denk ook niet dat het je gelukkig kan maken. Dat zit in je hoofd. Mensen zijn zo beïnvloedbaar. Rappers blowen en drinken, en kinderen nemen dat over als ze dat zien. Dat is voor mij ook een motivatie om het niet te doen. Ik heb een zusje dat meekijkt, en ik wil graag het goede voorbeeld geven.

Zou je seks hebben met een robot?

Ik heb nog nooit seks gehad, ook niet met een robot. Dus nee. Waarom zou ik?

Voor welke Nederlandse traditie zou je de barricade opgaan?

Het suikerfeest. De vrijheid van godsdienst, eigenlijk. Ik vind dat heel belangrijk, voor welke godsdienst dan ook, of het nou gaat om het jodendom, christendom of de islam. Iedereen heeft de vrijheid om te geloven wat ze willen. Dus voor het suikerfeest zou sowieso ik de barricades opgaan. Vloggend.

Wat is de grootste daad van verzet die je ooit hebt gepleegd?

De column die ik voor BIG heb geschreven, over Gülen en Erdogan. Ik had het gevoel dat ik daar iets over moest zeggen, omdat heel veel mensen daar een verkeerd beeld over hebben. Ik heb het van dichtbij meegemaakt, die stichting van Gülen, ik ben daarmee opgegroeid, en ben er uiteindelijk ook weggegaan. Ik probeer zelf zoveel mogelijk neutraal te blijven, en het echte verhaal te vertellen.

Wat vind je het leukste aan het internet?

Youtube, sowieso.