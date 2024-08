We spraken Jerome Boateng over zijn broer, racisme en Jay-Z

Jérôme groeide in een ander gebied op dan zijn broers en leerde als kind op een harde manier voetballen, met oudere spelers.

Hij moest letterlijk huilen als hij zag hoe goed zijn broers met hun linkervoet waren, en hoe slecht hij zelf met links was. Jérôme besloot er alles aan te doen om beter te worden. Dat lukte, hij is nu al jarenlang een vaste waarde bij Bayern München en het nationale elftal van Duitsland. De familiestrijd kwam weer naar boven toen Jérôme’s broer Kevin Prince vlak voor het WK van 2010 Michael Ballack blesseerde in Engeland.

Ballack was toen de captain van Duitsland en kon niet mee naar het WK. Jérôme en Kevin Prince kregen daar woorden over. Verder praten we in dit interview over de rol die Jérôme ongewild speelde in een discussie die in Duitsland werd gevoerd over racisme.

