We spraken Jesse Klaver over vrouwenquota, het klimaat en jongeren in zuipketen

De komende weken gaan we Kiezen met VICE, en zijn wij jouw bron van verlichting in de democratische duisternis. In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart hebben we de lijsttrekkers van de grootste partijen uitgenodigd om bij ons op kantoor te komen praten over de dingen die jij belangrijk vindt.



De lijsttrekkers van zeven van de acht grootste partijen gingen op die uitnodiging in. Met deze zeven mannen (wij hadden zelf ook graag gezien dat er een paar vrouwen tussen zaten) bespraken we de onderwerpen waarvan jullie – onze lezers – aangaven dat jullie ze belangrijk vonden, zoals klimaat, drugsbeleid, onderwijs, discriminatie en vertrouwen in de politiek.



Met Jesse Klaver, lijsttrekker van GroenLinks, hadden we het onder andere over testkraampjes voor pillen op feestjes, zijn rol in de invoering van het sociale leenstelsel, vrouwenquota, en hoe je jongeren in zuipketen bereikt. Bekijk het volledige interview hierboven.



Abonneer je op ons youtubekanaal om geen enkel interview te missen.