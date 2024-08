We spraken Jody Bernal over geld verbrassen, geld delen en geld verliezen

De naam Jody Bernal zal waarschijnlijk tot in de eeuwigheid in één adem genoemd worden met Que Si Que No. Het is zeventien jaar geleden dat deze monsterhit van hem een bekende Nederlander maakte, en nu de zon schijnt en mensen te pas en te onpas hun blote voeten aan de wereld tonen, ga je de zomerknaller ongetwijfeld weer op de radio, op straat of in een ludieke playlist horen.

Eerlijk gezegd is het ook de enige track die ik van Jody Bernal kende, tot mijn huisgenoot me wees op zijn nieuwe liedje, La Colegiala, dat minstens even aanstekelijk is als Que Si Que No.

Jody Bernal is daardoor helemaal terug in the picture, en daarom leek het mij een prima moment om samen met hem terug te kijken op zijn carrière en de bakken geld die hij op veel te jonge leeftijd verdiende. Omdat hij toen even oud was als ik nu ben – en ik mezelf dagenlang verveel met fantaseren over stapels money uitgeven ­– wilde ik weten wat hij van zijn eerst verdiende muziekgeld heeft gekocht.

