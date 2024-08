We spraken Kenny Teijsse over San Francisco, Pokémon en geesten

Kenny Teijsse ligt met een flink bezweet hoofd uit te rusten op een veld in Balboa Park, in het zuiden van San Francisco. Hij heeft net een training achter de rug met de San Francisco Deltas, de club waarvoor hij Go Ahead Eagles begin dit jaar verruilde.

Om bij het trainingsveld te komen waar Kenny op ligt, moeten de fotograaf en ik vanaf een tribune op het dak van een dug-out klimmen en daar vanaf springen. Het is de enige manier om op of van het veld in Balboa Park te komen, legt Kenny lachend uit als hij ons begroet. Hij is het al wel gewend. De San Francisco Deltas zijn eind 2016 pas opgericht, als eerste professionele voetbalclub van de stad aan de Amerikaanse westkust.

Videos by VICE

Kenny heeft een felle training achter de rug, want zijn team heeft de afgelopen tijd geen wedstrijd kunnen spelen. “We zouden twee keer achter elkaar tegen Miami FC spelen, maar dat ging twee keer niet door, omdat orkaan Irma daar woedde,” legt Kenny uit. We klimmen weer over de dug-out op de tribune, in het zonnetje. Als we gaan zitten, zie ik dat Kenny een groot litteken op zijn linkerhand heeft.

VICE Sports: Kenny, heb je dat litteken hier opgelopen?

Kenny Teijsse: Die heb ik een tijdje terug opgelopen bij FC Utrecht. We stonden op een trampoline en ik wilde Leon (de Kogel, red.) voor de grap op zijn hoofd klappen. Maar ik ging te hoog met mijn hand, tegen zo’n plafond met bobbeltjes. Lag mijn hele hand opeens open. Soms doe ik domme dingen. Ik had er zoveel spijt van achteraf.

Volgens mij heb je geen spijt van je transfer naar Amerika. Hoe gaat het sportief?

Goed, ik speelde alles in het begin, tot ik in juli een hersenschudding opliep tijdens een wedstrijd. Ik werd na een botsing helemaal duizelig en moest me laten wisselen. Nu ben ik weer terug en speel ik weer alles. Ik heb hier vier keer in het elftal van de week van de competitie gestaan. Dan zeggen ze erbij dat de clubs uit de MLS me in de gaten moet houden.

Ze zetten er ook statistieken bij, alles wordt hier bijgehouden. Hoeveel ballen je vooruit speelt, hoe vaak je betrokken bent bij een aanval, hoeveel kansen je creëert, noem maar op. Toen ik hier net kwam moest ik twintig apps downloaden. Mijn hele telefoon staat vol. Een Slack-chat om met het team te communiceren, een app voor tickets, eentje om mijn vet te meten; het is eigenlijk te veel.

Alle foto’s door Eva Willems.

Ik las in een kort interview van jou met de Stentor dat ze zelfs weten hoe vaak je seks hebt. Dat gaat ver.

Ja! Dit horloge hier om mijn pols, de Whoop, houdt alles bij. Hoeveel ik slaap, maar dus ook seks. Als ze zien dat ik niet genoeg hersteld ben, passen ze de training daarop aan of zeggen ze dat ik de volgende nacht meer moet slapen. Hij mag niet af, nooit. De Whoop moet 24 uur per dag, zeven dagen in de week, om mijn pols zitten.

Is dat niet beklemmend?

Ik doe hem heel soms wel effe af, maar hou hem wel zo veel mogelijk om, omdat ze alles lezen. Ze kijken voor een wedstrijddag hoeveel een speler hersteld is, zodat ze weten of die speler optimaal kan gaan presteren. Zo niet, dan kan de trainer beter iemand anders opstellen. Zo kijken ze er echt naar.

Dat klinkt best wel sick.

Ja, ik moest er wel aan wennen. Ik ben gewend om zes uurtjes te slapen per dag, maar dat heb ik al snel een beetje aangepast. De meeste spelers slapen hier elf, twaalf uur op een dag. Die zitten allemaal goed in hun herstel, op een optimale tijd. Ik slik nu magnesiumpillen en REM-pillen, zodat ik wat meer kan slapen. Dat gaat bij mij steeds beter.

Hoe bevallen de tripjes naar uitwedstrijden hier in Amerika?

Voor de meeste uitwedstrijden moeten we vijf tot acht uur vliegen. Dan doe ik in het vliegtuig een compex om mijn benen, een apparaatje dat met elektrische schokken mijn spieren stimuleert. Dat werkt prima. We zijn elke keer drie of vier dagen op pad, en vliegen naar mooie plekken als Puerto Rico, Miami en New York.

We zijn vrij om daar te doen wat we willen, zolang we maar presteren. Daar hou ik wel van. In Nederland word je meer als een jongetje behandeld, zeker op trainingskamp. Dat haatte ik altijd, elke minuut werd voor je gepland. De coach hier zegt: “Als jij uitgaat voor de wedstrijd is het prima. Ik ga zelfs mee. Maar als jij de volgende dag niet presteert, is het klaar.”

Waar woon jij hier in San Francisco?

Ik woon op Nobb Hill, op de top van de berg in de stad. Dat is een ideale locatie. Daar zitten we in een appartementencomplex met twaalf spelers, dus we lopen allemaal de hele dag bij elkaar naar binnen, te kloten en kaarten, gein uithalen. Dat heeft wel echt geholpen, want het hele team was nieuw dit jaar omdat de club nog niet bestond. Niemand kende elkaar, maar binnen twee weken kenden we elkaar op en buiten het veld.

Nobb Hil is een rijke buurt, maar als je twee minuten naar beneden loopt zie je allemaal daklozen op straat. Gisteren reden we nog langs iemand die gewoon op straat aan het schijten was. Die veegt dan gewoon zijn kont af met een plastic zak of zo. Er lopen ook verslaafden rond die naalden bij zich hebben, daar kom ik liever niet bij in de buurt. Je hebt hier rijk en dakloos, er zit weinig tussenin. Dat was eerst wel wennen hier. Mijn vriendin kan ‘s avonds niet door sommige wijken lopen.

Verdien je hier nou beter dan bij Go Ahead?

Ja, ik verdien hier zeker beter dan bij Go Ahead. Ik heb vier weken geleden nog een aanbieding gehad van een club uit de Eredivisie die me per direct wilde hebben, maar ik zei: “Nee, dat ga ik niet doen, sorry.” Ik had het wel een beetje gezien in Nederland, ik heb al op veel plekken gespeeld. Ik wilde iets anders, naar het buitenland. Nu wil ik hier blijven en op mijn kans wachten, tot het einde van het seizoen. En ik wil voor de MLS gaan, daar speel je met de wereldtop. En je zit qua salaris gebakken daar. Ideaal dus.

Zien je ploeggenoten deze competitie ook als een springplank naar de MLS?

Voor de Amerikanen hier is het anders. Het Amerikaanse voetbal is niet zo technisch en tactisch. Ik ben in Nederland wat sneller en sterker dan de meesten, dat valt hier minder op. Maar aan de bal ben ik beter dan de meesten hier. Daarom vinden ze me interessant.

In de MLS heb je wereldspelers, zoals Pirlo en zo. Maar ook een paar die superslecht zijn. Je moet net het geluk hebben dat je ernaartoe kunt gaan. Omdat voetbal hier steeds populairder wordt, halen ze steeds meer Europese spelers. Amerikaanse ploegen vinden Nederlandse verdedigers heel interessant, omdat die gewend zijn te voetballen van achteruit. Het was hier eerst een lange bal en gaan voor de tweede bal. Dat verandert.

Hebben de San Francisco Delta’s al een beetje supporters? Het is natuurlijk net nieuw allemaal.

Er zitten nu zo’n 4.000 supporters in het stadion per wedstrijd. De eigenaar had er meer verwacht, maar hij heeft niks aan marketing gedaan. Hij wil het allemaal anders doen. Zo had ik het zelf niet gedaan, maar dat is zijn keuze. De eerste wedstrijd waren er 10.000 bezoekers, nu schommelt het een beetje.

Ik vind dat wel veel voor een club die pas net bestaat.

Ja, en voetbal is hier nog wel de vijfde sport. Je hebt in San Francisco de Giants, het honkbalteam, en de Golden State Warriors, nu het beste basketbalteam ter wereld. Onze supporters zijn ook best fanatiek. Een groepje Brazilianen trommelt en zingt de hele wedstrijd lang. We hebben nu vijf Brazilianen in de selectie.

Je bent hierheen gekomen met je vriendin, werkt zij hier?

Ik ben hierheen gekomen met mijn vriendin en mijn hond, die is er ook. Mijn vriendin doet heel ingewikkeld werk. Ze werkt voor een bedrijf dat een app heeft gemaakt voor mensen die bijvoorbeeld depressief zijn en er moeite mee hebben om met mensen te praten. Dan kunnen ze met die app praten, die dan reageert op wat ze zeggen. Mijn vriendin helpt mee die app te ontwikkelen. Zij moet uitzoeken of het werkt en wat er beter kan.

Klinkt interessant. Je zit hier natuurlijk ook bij Silicon Valley, met al die technologie.

Ja, maar ik heb al mijn social media juist verwijderd voordat ik hierheen ging. Alles. Ik had zoveel volgers en Facebook stond helemaal vol. Maar ik dacht: ik ben klaar met dat gezeik. Elke dag keek ik op Instagram, maar ik deed niks. Ik wou even kijken hoe het zou zijn als ik geen social media meer zou hebben. Het is heerlijk. Zoveel rust in mijn hoofd.

Wel ironisch dat je naar de plek verhuist waar de hoofdkantoren van Twitter en zo zitten, maar dan stopt met social media.

Haha ja, ze zeiden me hier ook dat ik juist zou kunnen profiteren van mijn social media. Als je veel volgers hebt, kan je hier in restaurants gratis eten krijgen en weet ik het allemaal. Maar ik vind het fijn zo, zonder social media. Ik had het ook wel even nodig, denk ik. Geen afleiding, maar volle focus op voetbal.

Ik hoorde in Nederland dat je in Deventer flink huis hebt gehouden als Pokémon-trainer.

Haha, bij de Eagles heb ik er het nodige voor gedaan. Ik verveelde me veel als voetballer na het trainen. Was ik lekker Pokémon aan het spelen. In Nederland had ik een cheat waardoor ik rond kon lopen alsof ik in Amerika was. Daarom hadden ze mijn account geblokkeerd.

Toen ik hier aankwam, heb ik een nieuwe versie gedownload, nu zit ik in level 23 of zo. Hier lopen de nodige Pokémon rond. Ik zag net ook dat er weer allemaal gekke, bijzondere Pokémon zijn. Mooi man. Als we terugrijden van de training kijk ik weleens of er iets leuks is. Als ik zelf niet naar de gym ga, ben ik meestal om twee uur ‘s middags al thuis, dus ik moet een beetje mijn tijd doorkomen.

Wat doe je dan allemaal als je thuis bent?

Call of duty spelen met z’n allen, pokeren, uiteten of naar het strand. We gaan ook weleens naar de bios, laatst zijn we naar IT geweest.

Vond je hem goed?

Nee, had ik niet moeten doen. Matige film. Ik hou niet van horrorfilms, maar wil toch altijd wel even zien of het echt eng is. Niet alleen, altijd met iemand. Ik ga niet in mijn eentje in het donker zitten, daar hou ik niet van. Ik heb ook te veel gekkigheid meegemaakt. Ik ga niet vertellen wat. Ik geloofde niet in geesten en shit, maar toen ik bij Sparta Rotterdam speelde heb ik bij mij in huis te veel onzin meegemaakt.

Wat heb je dan meegemaakt?

Ik werd ‘s nachts weleens wakker, dan was het eerst superheet en daarna opeens superkoud. Ik voelde dat er iets was in mijn kamer. En er was iets geks met mijn vaatwasser. Soms kwam ik thuis en lag de stekker er opeens uit. Ik kon er niet makkelijk bij, dus het duurde echt tien minuten om dat ding erin te krijgen, ook al gebruikte ik al mijn kracht. Zulke dingen gebeurden te vaak. Nee, dat klopte niet. Nu geloof ik wel dat er iets is.

Een keer kwamen wat vrienden bij mij een film kijken, die wisten nergens van. Ze gingen daarna gewoon naar huis. Een week later zei ik tegen ze dat ik dacht dat er een geest in mijn huis zat. Die twee keken elkaar aan en zeiden: “We wisten het al, maar wilden je niet bang maken. We voelden het al.” Ik dacht: what the fuck, dit is ziek. Het was een mooi appartement, maar honderd procent zeker zat er iets in dat huis.

Heb je daarom een hondje genomen?

Nee, die gaat mij niet beschermen hoor. Het hondje was puur voor de liefde, ik was eenzaam, had nog geen vriendin. Als ik thuis kom is er nu iemand gelukkig. Dat is het beste. Ze heet Monkey en is een kleine Pomeriaan, echt te lief. Ze is het beste wat ik ooit heb gekocht. Ze vindt het prachtig hier. Monkey is hier mijn emotional support dog.

Een emotional support dog, wat houdt dat in?

Dat kan je hier aanvragen, doet bijna iedereen. Als we bijvoorbeeld terugvliegen naar Nederland of voor een wedstrijd ergens heengaan, mag mijn hond nu gratis meevliegen, omdat ze is geregistreerd als emotional support dog. Mijn vriendin ging laatst naar Nederland en dan kon ze Monkey gewoon meenemen. Haar moeder houdt heel erg van mijn hond, dus die kon ze dan even zien.

Zijn je maatjes Leon de Kogel en Randy Wolters al langsgeweest hier?

Nog niet, ze willen wel graag komen en we Facetimen nu elke keer. We kijken of we met zijn drietjes ergens in de MLS terecht kunnen komen. In deze competitie wilde een andere club Leon ook al hebben. We willen graag weer met z’n drieën spelen.

—

Mis niets! Like VICE Sports Nederland voor je dagelijkse dosis ijzersterke sportverhalen.