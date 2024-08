We spraken kinderen en hun ouders in de rij bij Martin Garrix

Toen ik vijftien was ging ik naar mijn allereerste metalconcert in Utrecht. Mijn vader had me gebracht en haalde me na afloop ook weer op. Toen ik euforisch en vol en adrenaline van de show naar buiten stormde, liet hij me een app op zijn telefoon zien. Hij had gemeten hoe hard het geluid was. “Dat was wel 140 decibel! Dat is even luid als een opstijgend vliegtuig!”, riep hij verontwaardigd. “Waarom moet dat zo hard? Wat is er zo leuk aan herrie?” Dat kon ik niet zo goed uitleggen. Het was gewoon vet, en het feit dat mijn ouders het niet leuk vonden, bevestigde dat feit alleen maar.

Nu sta ik te kijken naar de rij voor het all ages-concert van Martin Garrix. Er staan rijen en rijen van ouders die met hun kinderen wachten om naar binnen te mogen. De jongste fans kunnen niet veel ouder zijn dan acht. Op die leeftijd zou ik dit nooit gemogen hebben. Ja, misschien naar een jeugdorkest, of een optreden van K3, maar niet naar een volledig aangeklede EDM-show in het hartje van Amsterdam. Hoe zou dat tegenwoordig zijn? Gaan de ouders die hier zijn met tegenzin mee, of staan ze straks vooraan het hardst te dansen?

Videos by VICE

Koen (9), Kees (45), Job (10) en Rolf (10)

Noisey: Ha! Wie van jullie is de grootste Martin Garrix-fan?

Koen: Ik!

Rolf: Ik! Ikke, ikke, ikke!

Nou weet ik nog niks.

Rolf: Ik heb een tas van hem!

Koen: Ik heb een tas, ik heb een shirt, en ik dj zelf ook.

Rolf: Ik ook hoor.

Maak je dan dezelfde soort muziek als Martin Garrix?

Rolf: Nou, ik heb wel zeven eigen nummers, maar die lijken niet op Martin Garrix. Het is meer een beetje zoals Julian Jordan.

Willen jullie later ook dj worden?

Rolf: Ja!

Koen: Ja!

Job: Ik niet, maar ik heb wel een T-shirt van Martin Garrix.

Zeg vader, wat hebben de kinderen moeten doen om hiernaartoe te mogen?

Kees: Hard werken op school.

Vind je het wel leuk om mee te gaan?

Kees: Ja joh, ik vind het hartstikke gaaf. We draaien deze muziek ook thuis, of in de auto.

Wat was jouw eerste concert?

Kees: Dat was Dynamo Open Air in Eindhoven, heel lang geleden.

Zijn jullie al vaker naar Martin Garrix geweest?

Rolf: Ja! We hebben een techniek dat we eerst naar achteren gaan, en als het bijna begint dat we dan een heel stuk naar voren gaan. Vooraan hebben we toch de beste plekken, want we willen hem graag zien. Meestal ga ik dan ook op mijn vaders schouders. Vorig jaar zag Martin Garrix me, en toen wees hij naar mij.

Koen: Alleen was papa’s telefoon toen leeg en konden we geen foto’s maken.

Rolf: We hebben vandaag de telefoons lekker in de oplader gezet zodat we nu heel veel batterij hebben om foto’s te maken.

Daniël (9), Thomas (12), Dre (62) en Pieter-Bas (12)

Wie van jullie is de grootste Martin Garrix-fan?

Thomas: Ik denk wij allemaal wel.

Dre: Ja, ik vind hem ook wel goed.

Wat vind je er zo leuk aan?

Dre: Ik vind hem zeer muzikaal. Hij maakt mooie songs met akkoorden en zanglijnen. Ik vind het erg leuk.

Luisterde jij vroeger ook naar dit soort muziek?

Dre: Nee, ik ben eigenlijk een jazz-freak.

Maar je vindt het wel leuk om mee te gaan, ze hoefde je niet mee te slepen?

Dre: Nee hoor. Jongens, hebben jullie me moeten slepen?

Kinderen [in koor]: Nee!

Is dit voor een van jullie het eerste concert?

Dre: Ja, ze zijn nog niet eerder bij een popconcert geweest.

Wat verwachten jullie er van?

Pieter-Bas: Heel erg veel!

Thomas: Dat het gewoon leuk wordt. Ik weet niet hoe je het anders moet zeggen.

Dre: Daniël vond het wel erg spannend. Hij had er vannacht een beetje buikpijn van.

Daniël: Nee hoor, ik had hoofdpijn want ik had te weinig gedronken.

Wat was jouw eerste concert eigenlijk, Dre?

Dre: Herbie Hancock in Nijmegen, in 1974 of 1973.

Wat vinden jullie van Herbie Hancock?

Daniël: Ik vind het niet echt mooi.

Dre: Maar soms draai ik best mooie muziek.

Daniël: Ja, heel soms!

Thomas: Soms kan het wel als ik gewoon huiswerk zit te maken, maar ik luister er liever niet naar.

Dre: Wat maken jullie me nou, jongens? Thuis zitten jullie altijd lekker te swingen en nu is het ineens niet goed?

Hebben ze nog iets speciaals moeten doen om de kaartjes te verdienen?

Dre: Nee, het zijn gewoon hele lieve jongens. Je brengt me wel op ideeën!

Als jullie een dagje met Martin Garrix door zouden kunnen brengen, wat zouden jullie willen doen?

Pieter-Bas: In een limo rijden!

Thomas: Ja, in een limo.

Henk (49) en Kim (14)

Hoi Kim, wat is er nou zo leuk aan Martin Garrix?

Kim: Hij maakt heel veel verschillende soorten muziek. Zijn eerste nummers waren vooral feestmuziek, en daarna heeft hij wat rustige liedjes gemaakt. Hij maakt nu muziek die hip is. Zo is er voor iedereen wel een liedje dat bij je past.

Wat verwacht je van het optreden?

Kim: Dat er veel gefeest wordt. Ik heb veel optredens bekeken en daar zit de sfeer er altijd goed in, dus ik hoop dat dat vandaag ook zo is.

Waar komen jullie vandaan?

Kim: Uit de Achterhoek, dus we moesten best een stukje reizen.

En jij moest mee, Henk?

Henk: Lekker toch, een dagje uit.

Kim: Hij is de taxichauffeur, haha.

Henk: Het is eigenlijk niet helemaal mijn muziek.

Waar luister je zelf naar?

Henk: Klassiek.

Kim: Eh…

Je dochter is het er niet helemaal mee eens.

Kim: Dat is wel vaker zo.

Henk: Nee, ik bedoel klassieke rockmuziek.

Ah, classic rock. Wat vind je dan van deze muziek?

Henk: Ik heb geen idee. Het wordt een verrassing.

Kim: Je hoort het vaak genoeg thuis.

Henk: Maar ik herken het niet, hoor.

Kim: Ik luister het zo vaak dat hij zich er na een tijdje zich gewoon voor afsluit.

Wat vind jij van de muziek van je vader?

Kim: Ik denk niet dat mensen uit mijn klas ernaar luisteren, maar het is best leuk.

Als je een dagje met Martin Garrix door zou kunnen brengen, wat zou je dan doen?

Kim: Gewoon met hem chillen en kijken hoe hij in het echt is. Ik zou ook graag zijn familie leren kennen. Kijken of zij een beetje hetzelfde zijn als hij.

Daniëlle (35) en Lucas (8)

Zo te zien ben jij fan van Martin Garrix.

Lucas: Ja.

Daniëlle: Mama ook, hoor. We luisteren vaak samen naar zijn muziek.

Lucas: Maar soms ook in mijn eentje.



Wat was jouw eerste concert, Daniëlle?

Daniëlle: Michael Jackson, maar dat is heel lang geleden. Ik heb dance wel altijd leuk gevonden. Lucas vindt Michael Jackson trouwens ook leuk. We hebben dezelfde muzieksmaak.

Als je een dagje met Martin Garrix door zou kunnen brengen, wat zou je dan doen?

Lucas: Ik zou dj-filmpjes met hem maken. Dan kan ik ook een keertje dj-en in de video.

Daniëlle: En dansen he?

Lucas: Ja. Ik kan allemaal trucjes. Nou ja, één trucje is mijn beste eigenlijk.

Daniëlle: Ja, hij houdt van dansen. Hij zit er ook op.

Sieme (12), Juup (12) en Yvonne (45)

Wie van jullie is de grootste Martin Garrix-fan?

Sieme: Dat ben ik, denk ik.

Wat is er zo leuk aan hem?

Sieme: Ik vind zijn muziek heel mooi. Hij maakt vaak liedjes met andere mensen en dat maakt het speciaal. Hij maakt er altijd iets speciaals van.

Is dit jullie eerste concert?

Sieme: Ja.

Juup: Ja!

Wat verwachten jullie er van?

Sieme: Mooie muziek.

Wat was jouw eerste concert, Yvonne?

Yvonne: O, dat wat Roxette. Ik hield eigenlijk altijd van rockmuziek. Ik ben nog steeds fan van Pink. Maar de muziek van Martin Garrix, daar krijg je wel energie van.

Wat vind jij van de muziek van je moeder, Juup?

Juup: Mooi! We luisteren in de auto vaak samen naar Pink.

Vind je het niet vervelend om hier te zijn, Yvonne?

Yvonne: Nee, ik vind het geweldig. Ik ben misschien nog wel erger dan zij! Het is gewoon muziek waar je veel energie van krijgt en je wordt er happy van.

Peter (64), Maayke, (15) met vriendinnen Lotte (15) en Rianne (15)

Wie van jullie is de grootste Martin Garrix-fan?

Maayke: Dat ben ik!

Hoezo?

Maayke: Ik vind zijn muziek gewoon heel erg leuk. Ik word er helemaal vrolijk van. Ik heb een trui van hem, en ik luister denk ik bijna elke dag naar zijn muziek.

En Peter, wat doe jij hier? Moest je mee?

Peter: Nou, ik moest niks. Ik had het haar als cadeau gegeven. Ik vroeg of ze samen met mij naar Martin Garrix wilde.

Dus je vindt het zelf ook leuk?

Peter: Ja, harstikke mooi. De show is goed, heel veel van zijn nummers swingen en hebben een mooie beat. Ik vind het prachtige muziek.

Was dit muziek waar je vroeger ook naar luisterde?

Peter: Nee, helemaal niet. Ik heb deze muziek echt moeten leren waarderen. We kijken samen ook regelmatig live-optredens van Martin Garrix.

Heb je het huis nog moeten schoonmaken of iets dergelijks, om de kaartjes te krijgen? Maayke: Nee hoor.

Peter: Nee, dat komt nog wel.