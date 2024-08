De ondergang van Twitch-streamer KingKongor

Deze week duiken we in de wereld van Twitch-streamers, alle shit die vrouwelijke gamers over zich heen krijgen en de wederopstandingen van Nederlandse esports-grootheden. Lees meer op deze pagina.

In 2011 ontdekte ik Twitch via het Diablo 3-forum van Blizzard. Er ging een wereld voor me open. Anderen zien gamen, bleek leuk te zijn. In die tijd leerde ik ook de streamer KingKongor kennen.

Videos by VICE

Hij is een intrigerend figuur. Niet alleen omdat hij Nederlands is en met een lekker accentje in het Engels zijn stream becommentarieerde (“gaais, gaais!”), maar ook omdat hij controverse opriep. Hij zou een zeldzaam en duur wapen hebben gejat, hij zou onaardig zijn geweest tegen zijn fans. Hij kwam op streams soms vrij arrogant over, maar wel op een prettige manier.

Toen de aandacht voor Diablo 3 wegzakte – het was eigenlijk een te repetitief spel – leek ook de jeu uit KingKongors stream te zijn. Hij kwam chagrijniger over en ik stopte met hem te volgen. Maar toen ik laatst zag dat hij was geband op Twitch, maar wel een doorstart had gemaakt op Youtube, werd ik nieuwsgierig. Wat drijft deze man? Ik besloot KingKongor (echte naam Paul Bartholomeus, 28 jaar oud, afkomstig uit en woonachtig te Groningen) te bellen.

Motherboard: Hoe ben je begonnen met streamen?

Paul: Ik zag in 2011 een keer iemand op Twitch spelen en dacht: dat kan ik ook. Ik wilde er nooit mijn werk van maken. Ik begon met World of Warcraft, vervolgens kwam Diablo 3. In het begin was dat spel vet. Alleen speelde iedereen met zwaard en schild. Ik dacht: ik ga met twee wapens tegelijkertijd spelen. Dat deed niemand, en zo werd ik in één klap enorm populair.

Wat betekent populair?

Ik ging overnight van 10 viewers naar 3000. Ik was verbaasd, maar het voelde natuurlijk. Ik dacht: ik maak er mijn werk van. Ik studeerde International Business Studies en had via een uitzendbureau allerlei studentenbaantjes: in de fabriek bijvoorbeeld. Toen ik populair werd ben ik met mijn school en werk gestopt. Daar heb ik wel spijt van.

Hoeveel verdiende je dan?

Ik kreeg donaties van mijn 3000 viewers, en van fans, en ik was een partner van Twitch en kreeg dus reclamegeld (partners zijn gebruikers met een minimum aantal fans die een aantal keer per week streamen en daarmee geld verdienen, red.). Daardoor verdiende ik een stuk meer dan als student. Maar ik vind streamen wel enorm zwaar. Er gaat elke dag debiel veel tijd in zitten. Veel van die gasten zeggen geen vrije tijd nodig te hebben, maar ik wel. Ik wil soms even een dagje niet. Dan wil ik met mijn vriendin praten of met de hond wandelen. Elke dag ga ik om 7 uur ’s avonds AFK om de hond uit te laten. Ik heb gewoon een beetje pech gehad de laatste jaren.

Vertel eens over die pech?

Vorig jaar augustus ben ik geband van Twitch. Ik speelde toen Pokémon Go. Ik zat middenin in de rage en had tussen de 5000 en 10.000 viewers. Die volgden alles live en toen gebeurde er iets kwalijks. Ik kwam een kameraad op straat tegen, terwijl ik Pokémon Go aan het streamen was. Mijn hond was ook mee. Een jongen die we niet kenden staarde ons toen aan. Ik werd in die tijd vaker herkend op straat, maar de manier waarop hij staarde was awkward. Ik vroeg hem: wil je ook ooit een vriendin? Hij schudde heel traag nee, heel vreemd. En toen kwam een vriend van die jongen op ons afgelopen, en hij kwam heel dichtbij mij en hij zag eruit alsof hij me wilde slaan. Mijn hond begon te blaffen en ik schrok. Toen hij wegliep zei ik: “Go away faggot.” Doordat ik dat zei kreeg ik een maand suspension van mijn account. Totaal terecht overigens.

Hoe ging het daarna?

Ik had er nog 15 dagen suspension opzitten. Ik logde in op mijn Twitch-app onder een andere account om met een vriend te chatten. Een hater in dat kanaal herkende me, en hij heeft me aangegeven. Vervolgens werd ik voor altijd geband. Het is enorme pech.

Dus nu zit je ook zonder inkomsten.

Yup. En nu is het afwachten. Ik leef van wat ik heb opgespaard, maar het is een benarde situatie. Ik ben met school gestopt en ik ben 28. Not really sure what to do. Maar nu ben ik weer begonnen met streamen op YouTube. Het publiek is nog niet heel groot, maar er komen toch elke dag veel mensen kijken die me nog kennen van Twitch. Ik had 130.000 followers, maar het treurige is dat veel van m’n followers op Twitch niet weten dat ik suspended ben. Maar ik blijf hoopvol. Op een dag krijg ik mijn account terug.

Je verhaal doet me denken aan het geval van Pewdiepie, die het N-woord tijdens zijn stream gebruikte.

Ha, ja, maar Pewdiepie is zo groot, daar doen ze niks mee. Hij levert ze te veel geld op.

Maar uhm, hij zei het N-woord, jij zei ‘faggot’. Dat is toch ook niet ok?

Het was mijn fout, maar ja, ik wil wel weer graag terug op Twitch. Tot de dag dat ik sterf probeer ik terug te komen. Elke drie maanden stuur ik een excuusmail, maar ik heb helaas nog geen reactie gehad.

“Een meisje die haar kat liet stikken op de stream heeft na twee jaar ook haar account teruggekregen.”

Heb je hoop?

Er zijn genoeg verhalen van mensen die hun account terug kregen. En dat zijn mensen die ergere dingen dan ik hebben gedaan, dat geeft me hoop. Een meisje die haar kat liet stikken op de stream heeft na twee jaar ook haar account teruggekregen.

Je wordt online onder andere beticht van het stelen van een zeldzaam, kostbaar wapen in Diablo 3 en van onaardig doen tegen fans. Hoe kijk je aan tegen die beschuldigingen?

Er is altijd drama geweest die andere streamers rondom mijn persoonlijkheid creëerden. Daar kregen ze meer kijkers door. Van alle dingen die ik fout heb gedaan bestaan opnames. Maar tegelijkertijd zijn sommige beschuldigingen bullshit. Wat betreft dat wapen: die persoon die mij dat wapen had verkocht heeft er later over gelogen. Een heleboel mensen zochten gewoon een reden om mij te haten en daar ben ik toen verkeerd mee omgegaan. Ik had mezelf niet zo fel moeten verdedigen. Ik had het moeten negeren.

Is die negativiteit, dat imago, niet ook iets waar je desondanks mee speelde?

There’s no such thing as bad publicity, maar toch had ik liever geen drama gehad. Streamen is iets wat ik voor de fun doe. Ik hou ervan mijn ervaring en advies over games te delen. Als streamer kijken mensen naar je en krijg je gratis spullen. Waarom zou je iemand willen verneuken om een wapen? Ik vond het apart dat mensen dat geloofden.

Maar het was ook een beetje een extreme situatie. In de Diablo 3-community probeerden mensen streamers tegen elkaar op te zetten. Iedereen aast daar op drama. Uit verveling, denk ik. Diablo 3 is eigenlijk een saai spel.

Waarom bleef je het dan toch spelen?

Ik zat eraan vast. Al mijn 100.000 volgers op Twitch waren zo’n beetje Diablo-fans. Als ik dan iets anders speelde, kreeg je te horen: Waarom speel je dit in godsnaam? Het is vrij moeilijk om een spel waar je bekend mee wordt te ontgroeien en allround streamer te worden. Hoewel ik ook populair ben geweest met het spelen van GTA 5 en City Skylines.

Hoe hou je dit vol?

Als ik chagrijnig ben, stream ik niet. Maar ik ben eigenlijk nooit chagrijnig. Ik ben vrij blij. Ook al heb ik een beetje pech gehad de laatste jaren.