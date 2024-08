We spraken Lars Kroon van St. Tropez over het leven na Go Back to the Zoo

Kennen jullie St. Tropez nog? Die band die eerst Go Back to the Zoo heette en – tegen alle verwachtingen in – hun toegankelijke rockhits inruilde voor iets wat ze zelf yachtpunk noemen? Een maand geleden brachten ze Down uit, de eerste single van hun aankomende album. De bijbehorende video riep bij mij aardig wat vragen op. De jongens doemen op uit de verte, lopen een strand op en beginnen in het zand te graven. Een hele video lang! Vandaag brengen ze twee nieuwe clips uit, en toen ik zag dat ze verder gaan waar Down eindigde, werd ik direct nieuwsgierig. Zullen we er dan eindelijk achterkomen wat ze in godsnaam aan het opgraven zijn? Ze zakken steeds dieper weg in het gat. Het is bijna hypnotiserend.

Op 1 mei komt het nieuwe album van St. Tropez uit en dat is toevallig – of helemaal niet toevallig – ook de openingsdatum voor hun pop-up-studio op Amsterdam Centraal. Daar gaan ze een maand lang muziek maken en hangen met iedereen die langskomt. En dan heb ik het niet over willekeurige jamsessies. De jongens zijn bereid om al hun instrumenten en expertise te delen om muzikanten te helpen met nummers opnemen. Waar halen ze in godsnaam de tijd vandaan? Ik belde met frontman Lars Kroon om het hem te vragen, waarbij we ook spraken over gaten graven en het leven na Go Back to the Zoo.



Bekijk de twee nieuwe video’s voor ‘The Other’ en ‘I Got The Job’ hieronder.

Noisey: Wat zijn jullie in godsnaam aan het doen in deze video’s?

Lars Kroon: De video gaat verder waar de clip voor Down eindigde. Ik kan er niet veel over zeggen. We zijn met z’n vieren een soort ritueel aan het uitvoeren in de video’s.

Waarom?

Dat is inderdaad de vraag die we willen oproepen. We zijn een beetje geïnspireerd door conceptuele kunst uit de jaren zestig. Het idee dat je iets aan het doen bent, dat zich iets volstrekt terwijl je er naar kijkt. Dat vonden we erg goed bij de muziek passen. Bij elke single komt een nieuwe episode.

Gaan jullie uiteindelijk nog iets opgraven?

We hopen dat mensen zich dat gaan afvragen. We hebben met onze vorige band al zoveel video’s gemaakt. Dat waren dan mini-filmpjes met een verhaallijn. Ik vind dat nu een beetje stom. We hebben nu al genoeg statements gemaakt over welke kleur gitaren we hebben en hoe mijn haar eruit ziet. Ik denk dat als mensen ons nu opzoeken ze een goed beeld krijgen van onze muziek en beeldtaal. En misschien vinden mensen het wel heel stom, dat kan ook.



De video voor ‘I Got The Job’:



Heeft dat graven te maken met het stoppen van Go Back to the Zoo?

Go Back to the Zoo… Ja, dat zit er ook wel in. We zijn een soort gat voor onszelf aan het graven door alles wat we hadden met onze vorige band weg te gooien en helemaal opnieuw te beginnen.

Voelt dat na bijna twee jaar nog steeds zo?

Dat gat is inderdaad eigenlijk al gegraven. Nu zitten we diep in de kuil, maar dat is de plek waar we willen zijn, dus dat is helemaal niet negatief.



Het is eigenlijk wel prima daar beneden.

We zijn heel blij dat we dat gat hebben gegraven, ja. Een beetje net als Geef Nooit Op, ken je dat programma van vroeger? Daar was ook zo’n gat, maar daar wilde je dan juist in omdat daar van alles gebeurde. Dan zat je ineens in een arena of zo. Ik weet niet waarom ik daar aan dacht. Dat was ook een chill gat.

Was het moeilijk om door te gaan met St. Tropez na wat jullie met Go Back to the Zoo hadden opgebouwd?

We hadden St. Tropez juist nodig om door te gaan. We hadden het nodig om een radicale verandering te ondergaan en dit soort video’s te maken. Om weer het begin op te zoeken. De spanning, op nieuwe plekken komen, nieuwe mensen ontmoeten. Weg bij ons team en label. Het was weer net als toen we begonnen met muziek maken toen we studeerden. Gewoon met elkaar hangen zonder dat er veel gedoe bij komt kijken.

Zelfs nu Go Back to the Zoo al een tijdje niet meer actief is, wordt er op Spotify veel meer naar geluisterd dan St. Tropez.

Dat heb ik niet gecheckt, maar ik geloof het helemaal. Dat is veel toegankelijkere muziek. Daar zijn we ons heel erg van bewust, maar we denken er niet erg over na. Dat deden we met Go Back to the Zoo ook niet. Dat is gewoon ineens gebeurd.



Denk je dat jullie ooit jullie eigen succes gaan overstijgen?

Nee, dat is niet realistisch. Dat willen we ook helemaal niet, dan zitten we weer in hetzelfde schuitje. Heel vaak ging het in interviews over onze bandnaam en ons succes. Waar kom je vandaan en waar wil je naartoe? Het is allemaal een beetje irrelevant. Waar ik naartoe wil? Ik wil gewoon hangen met mijn vrienden. Naar veel plekken gaan en muziek maken. Ik denk dat dat veel belangrijker is dan succes.

Dus je bent nu, ondanks je minder bekend bent, toch succesvoller?

Zeker. Tuurlijk is het leuk om geld te hebben en op grote festivals te spelen, maar ik denk dat we daar een beetje klaar mee waren. Dus in de mate van geld hebben en op Pinkpop staan zijn we niet erg succesvol. Maar als je het hebt over succes in geluk en kunst, dan zijn we goed bezig.

Jullie gaan binnenkort een pop-up-studio openen op Amsterdam Centraal. Wat is het idee daarachter?

We gaan een plek openen waar we een maand lang elke dag zitten. Daar zetten we dan onze spullen neer om te delen met andere muzikanten. Er is een zithoek en mensen kunnen platen kopen, vooral die van ons. We hebben artiesten uitgenodigd om muziek te komen maken, maar we hebben ook op social media een oproep gedaan. Er komen ook veel jonge beginnende bands, die kunnen we dan bijvoorbeeld helpen met nummers opnemen.



De video voor ‘The Other’:

Mogen die bands dan zelf muziek opnemen of worden het samenwerkingen?

Dat weten we nog niet en eigenlijk is dat wel goed zo. Je merkt vaak als je wordt uitgenodigd, bij de radio bijvoorbeeld, dat je vaak in een soort format geplaatst wordt. Dan moet je een cover spelen of je liedje verkorten naar een minuut. Wij willen dat juist anders doen. Doe gewoon waar je zin in hebt.



Dat kost jullie denk ik flink wat geld en tijd. Wat krijgen jullie ervoor terug?

Dat is precies dezelfde vraag die de video oproept. Hoezo? Waarom? Tja, waarom niet? We vinden het heel cool om muziek te maken en andere mensen enthousiast te maken daarover. We hopen dat iedereen langskomt en dat we zelf ook nieuwe vrienden maken en vette muziek opnemen.

Duidelijk. Is er nog iets wat je kwijt wil?

Tja, we hebben het niet over de muziek gehad, maar eigenlijk houd ik ook helemaal niet van uitleggen. Ik vroeg me af of je me zou vragen waar onze nummers op lijken. Daar was ik een beetje bang voor. Ik kan niet eens een band opnoemen waar het op lijkt, en dat vind ik juist heel cool. Dus goed dat je die vraag niet hebt gesteld. Er zitten ook wel wat politieke teksten in deze singles. Het is een beetje gebaseerd op Trump en macht. Ongelijkheid. Het refrein is een soort militaire mars naar de ondergang.

Jullie maken nu politieke muziek?

Dat is niet echt bewust geweest. Als je wat jonger bent, heb je het misschien meer over uitgaan, drinken en liefde. We hebben nu andere interesses. En de muziek leent zich ook wel voor wat zwaardere teksten.

Het klinkt een stuk bozer dan voorheen.

Klopt, het kan heel lekker zijn om door te gaan op iets waar je boos over bent. Voor mijzelf komt het goed uit als ik een beetje boos ben, dat werkt lekker. Soms past het dan heel goed bij de muziek die we maken. Het album wordt niet perse heel boos hoor.



Ik vind jou helemaal niet overkomen als een boos persoon.

Nee, niet per se. Een nummer zie ik ook als een losse entiteit. Ik sta er wel altijd achter, maar wat het op zichzelf betekent kan los staan van mijzelf. Ik ben niet iemand die heel boos is. Ik wil mensen gewoon een beetje wakker schudden.

Bekijk de nieuwe video’s van St. Tropez hierboven, en ga binnenkort vooral langs op de Amstelpassage 33B om muziek te maken met de jongens.