We spraken Lizzo in Amsterdam over liefdesverdriet, Missy en body positivity

De avond voordat ik de Amerikaanse zangeres en rapper Lizzo spreek, tweet ze een foto van zichzelf op de Dam met de tekst: “Hoi Amsterdam, ik zit aan de paddo’s en ik kan niet slapen”. Ze draagt een volledig gifgroene outfit, inclusief groen haar, maar ik kijk vooral naar haar broek met slangenprint. Het is een broek waar je niet omheen kunt, net als haar muziek.

Vandaag brengt de popster een nieuw nummer uit met Missy Elliot, maar al in 2014 werkte ze mee aan een album van Prince, en in 2016 bracht ze haar eerste solo EP Coconut Oil uit. Daarna tourde ze met HAIM en Florence and the Machine, en verscheen ze als gast-jurylid bij RuPaul’s Drag Race. Gezien en gehoord wordt ze dus zeker, en niet alleen als artiest.

Lizzo is inmiddels ook een van de belangrijkste voorvechters van de body positivity-beweging. Als dikke, zwarte vrouw die opgroeide in het Amerikaanse Zuiden weet ze hoe het is om niet te passen binnen heersende schoonheidsidealen. Haar instagramnaam ‘lizzobeeating’ spreekt voor zich: ze doet waar ze zin in heeft, ze eet goed, ze danst vaak, en ze houdt van zichzelf. Tepels mogen vrouwen nog steeds niet laten zien op Instagram, maar dat is voor haar geen reden om niet alsnog mooie nudes of sexy outfits te laten zien.

We spraken haar over samenwerken met Missy, liefdesverdriet en de vercommercialisering van body positivity.

Foto door Jabari Jacobs

Broadly: Hey Lizzo, heb je het leuk gehad in Amsterdam?

Lizzo: Oh ja, het was de eerste keer dat ik hier was en het voelde alsof ik in een droom leefde. Je kunt friet halen en naar een seksshow gaan. Ik snap wel waarom iedereen zo van deze plek houdt.

Toen ik die foto zag waar je zo gelukzalig op de Dam staat, vroeg ik me af waar al die positiviteit vandaan komt. Voel je je altijd zo goed?

Nee, en weet je wat grappig is? Heel veel van mijn teksten zijn echt megaverknipt. Mijn nummers komen vaak voort uit verdriet en zware momenten. Dat is de manier waarop ik daarmee omga. Als ik overstuur ben, lach ik. Als ik huil maak ik er tegelijkertijd grapjes over. Dat zit gewoon in mijn DNA. Mijn muziek heeft dezelfde soort humor. Truth Hurts schreef ik terwijl ik zat te huilen in de studio, Ik schreef het omdat ik me anders wilde voelen. Ik weet niet waarom, maar als ik in de studio zit, maak ik van al die duisternis een regenboog.

Dat klinkt mooi, maar ook zwaar. Is er naast die positiviteit wel plek om wisselende emoties te hebben?

Je hebt het over ‘plek’, maar waar ik aan moet denken is ruimte. Ruimte is een belangrijk thema voor mij. Het innemen van ruimte en het maken van emotionele ruimte voor mezelf, als zwarte vrouw, is lastig. Er is niet genoeg ruimte voor ons om kwetsbaar te zijn. We worden dan gezien als een bitch, of mensen denken dat we gestoord zijn. Ik denk dat ik om die reden te lang dingen voor mezelf hield. Als ik verdrietig was, dan hield ik dat voor mezelf.

Wanneer is dat veranderd?

Op een dag postte ik online dat ik me niet goed voelde en ik kreeg daar zoveel reacties op. Mensen waren zo opgelucht om die kant van mij te zien. Sindsdien probeer ik transparanter te zijn over mijn gevoelens. Ik maak ruimte om mens te kunnen zijn, en om mijn mensheid uit te kunnen leggen op een manier die niemand bang maakt. Sommige mensen vinden zwarte vrouwen zo eng, maar waarom? Wat hebben wij gedaan, behalve dat we geweldig en perfect zijn?



Als ik denk aan een nummer zoals Cuz I Love You, dan denk ik aan hoe ik mijn emoties probeer te uiten, en hoe ik soms moet benadrukken dat mijn emoties niet iets zijn om bang voor te zijn, omdat ze uit liefde komen.

Voor wie schreef je Cuz I Love You?

Het was zomer, ik was aan het schrijven en dit nummer rolde er gewoon in twintig minuten uit. Het waren de twee weken in mijn leven waarin ik dacht dat ik echt van iemand hield. Twee weken, dat was het. Daarna wist ik dat het voorbij was. Maar het was zo’n gekke tijd, dat moment waarop je helemaal gek en helemaal gelukkig tegelijk bent. Na een tijdje neemt of dat gekke of dat gelukkige gevoel de boel over, maar als ze even samen zijn, dan leef je echt in een wervelwind. Nu ik erop terugkijk weet ik dat ik dat nummer voor mezelf heb geschreven omdat ik trots ben op mezelf dat ik die gekkigheid en dat geluk heb binnengelaten.

Ik luister graag naar je muziek als ik liefdesverdriet heb.

Ja, en daar zou je trots op moeten zijn! Relaties zijn zwaar en we geven onszelf niet genoeg erkenning voor hoe moeilijk het is om een relatie toe te laten. Een relatie overleven is nog zwaarder. Als mensen vertellen dat ze liefdesverdriet hebben, zeg ik altijd: “Gefeliciteerd, je was in staat om liefde te ervaren en nu zul je geluk en vrede vinden uit die liefde.”

Voor je nieuwe album heb je een nummer gemaakt met Missy Elliott. Hoe was dat?

Missy is gewoon… Ik heb gewoon geen… Ik heb er zo veel woorden voor!

Haha, ik dacht even dat je ging zeggen dat je er géén woorden voor had.

Ik heb er juist te veel woorden voor. Toen ik klein was en haar zag optreden was ik zo onder de indruk. Wat zij deed leek onmogelijk – en nu doe ik het ook, en het kan gewoon! Missy is zo grappig en zo bescheiden en zo lief en zo wijs. Ze heeft zoveel verhalen en ze heeft zoveel goede mensen om zich heen. Ze lacht veel en ze eet goed. Soms kan ik niet geloven dat iemand zo perfect kan zijn. En dan is ze ook nog eens lief voor me. Ik ben een product van haar. Ze gunt me echt alles, ze verdedigt me en ze steunt me.

Hoe doet ze dat?

Ze luistert naar me en stuurt me lieve berichtjes. Toen ze naar mijn muziek luisterde en hoorde dat ik aan haar refereerde, reageerde ze met: “Ok! This shit fire!”. Ze vertelt me veel over vroeger, over hoe zij en andere vrouwen uit de muziekwereld samen gingen chillen, en dat Lil’ Kim en Left Eye kwamen logeren.

Heb jij ook collega’s waar je logeerpartijtjes mee houdt?

Nee, maar ik zou het wel graag willen. Met SZA en Kehlani bijvoorbeeld, dat zou me zo blij maken. Zie je het al voor je? Dan gaan we onze nagels lakken en ons haar doen. Rico Nasty mag ook komen. En Cardi, maar die is waarschijnlijk druk.

Hmm…. misschien kan ze haar baby meenemen.

Haha, ja! Natuurlijk mag Kulture mee.

Iets anders: je kreeg behoorlijk veel kritiek op je samenwerking met Weight Watchers, een bedrijf dat zich richt op afvallen en diëten. Het merk profileerde zich jarenlang aan de hand van het ideaalbeeld van de dunne witte vrouw, maar zet zich nu op een body-positive-manier in de markt. Hoe was dat voor je?

Internet backlash gaat gewoon weer over, in elk geval voor mij, maar het deed wel een paar dagen pijn. Ik denk dat we als artiesten de verantwoordelijkheid hebben om van dat soort momenten te leren, en ik heb gekozen om een nog betere voorstander van de body positivity –beweging te zijn.

Ik ben dankbaar voor de kritiek, maar het viel me wel op dat de kritiek vooral van witte vrouwen kwam. Ik vraag me af of zij snapten wat het voor mij betekende dat Oprah mij vroeg om aan deze campagne mee te werken. Oprah! Luister: ik hoor helemaal niet te zijn waar ik ben. Vrouwen zoals ik, wij maken het normaal niet. En als witte vrouw weet je helemaal niet hoe dat voelt. Dus als zij zeggen dat ik hen verraden heb door aan die campagne mee te werken, besef ik dat zij geen idee hebben wat ik heb moeten doen om te staan waar ik nu sta. Dat is hun privilege, en daarop is mijn reactie: de volgende keer als je de behoefte voelt om kritiek te uiten op de moraliteit van een zwarte vrouw, bedenk dan wel dat ik in een systeem werk dat tegen mij is, en dat jij het privilege hebt om dat te negeren.

Jouw boodschap over liefde, vooral het uiten van liefde voor jezelf en voor je lichaam, is momenteel heel populair. Ben je weleens bang voor het effect op deze beweging als merken uitgekeken zijn op body positivity?

Ik denk daar vaak over na. Als body positivity als trend voorbij is, zal ik niet plots een dunne, blonde, witte vrouw zijn. Ik ben dan nog steeds wie ik ben. En om die reden is het heel belangrijk voor mij om niet mee te doen aan een trend, maar om de trend te zijn. Ik zie mensen mij volgen. Ik zie merken mij volgen. Ik zie media mij volgen. En ik volg mijn eigen pad, dat kan niemand van me afnemen.

Welk pad precies?

Mijn pad is niet enkel het feit dat ik positief ben over mijn lichaam, het is ook muziek en mijn identiteit als iemand die baanbrekende schoonheid laat zien. Ik laat thotty fat girl foto’s zien. Ik speel fluit en ik ben muzikant. Ik heb een geweldige liveshow. Ik verkoop mijn shows uit. Dat komt niet alleen doordat ik plussize ben, het komt doordat mijn shows heel goed zijn. Dat valt niet te ontkennen. Tegelijkertijd spreek ik me inderdaad uit voor zwarte vrouwen, wij hebben nu een cultureel moment. Net zoals dat is gebeurd voor homo’s of zwarte mannen, is dit ons moment. Soms is dat eng, omdat ik niet wil dat het verdwijnt, maar om die reden maak ik mezelf een onderdeel van de cultuur. Terwijl ik dit momentum heb, maak ik mezelf onvermijdelijk, zodat je niet meer van me afkomt als dit moment niet meer hip is. Wanneer de trend voorbij is zal ik nog steeds blijven staan. En weet je, ik ben al jaren positief over mijn lichaam, het zijn de merken die nu pas komen kijken. Als de trend voorbij is, ben ik nog steeds Lizzo.