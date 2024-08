We spraken Mairo Nawaz over Appelsap, steezy outfits en zijn lieve schorpioen

Voel je dat? Dat rare gevoel tussen je middenrif en je dikke darm? Nee, dat is niet dat broodje frikandel van gisteren dat je per se in je bananenmilkshake moest dippen, maar de spanning voor Appelsap dat al over anderhalve week plaatsvindt in het Flevopark. Wij tellen de nachtjes af en bij wijze van voorpret hebben we Mairo Nawaz – die op de Noisey Stage staat – uitgenodigd voor een nieuwe Self-Portraits waarbij we met de jonge dj vooruitblikken op het festival. We spreken hem over regenbogen, steezy outfits en zijn schorpioen Gucciana. Bekijk de video hieronder.

