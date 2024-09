We spraken Melvin Platje over MMA, dikke contracten en Azerbeidzjaans voetbal

Melvin Platje (28) is een voetballer die mensen niet snel zullen vergeten door zijn opvallende naam en patent op wereldgoals. Het is alweer bijna elf jaar geleden dat hij debuteerde voor FC Volendam en daar zijn naam vestigde in het andere Oranje. Door twee keer in een week de bal met de hand mee te nemen en vervolgens te scoren, werd de Hand van Platje ook nog eens een begrip in Nederland.

Toch zullen vandaag de dag weinig mensen zijn laatste clubs kunnen oplepelen. In de afgelopen vier jaar speelde hij in zes verschillende landen. Naast een tussenstop bij VVV-Venlo bracht zijn tocht hem naar Azerbeidzjan, Zweden, Frankrijk, Duitsland en België. VICE Sports zocht de voetballer op in zijn huis in Blaricum en sprak met hem over MMA, een schreeuwende president in Azerbeidzjan, persoonlijkheden in de voetballerij en zijn transfervrije status.

VICE Sports: Ha Melvin, je bent een tijdje in het buitenland geweest. Hoe is het nu met je?

Melvin Platje: Goed, ik heb aardig wat landen gezien de laatste jaren. Nu wil ik het liefst wel een jaartje in Nederland blijven. Ik heb drie kleintjes, dus het is lastig om mijn vrouwtje alleen te laten. Maar als er wat moois komt in het buitenland, sta ik daar natuurlijk ook wel voor open. Als heel het plaatje klopt, neem ik m’n familie gewoon mee. Als het een minder prettig land is, maar het contract heel erg goed is, dan ga ik gewoon alleen. Dat zeg ik ook gewoon eerlijk. Zo denken alle voetballers, daar ga ik niet over liegen.

Op Instagram laat je zien dat je erg druk bezig bent om fit te blijven.

Ja, ik ben ook bezig met MMA. Het is belangrijk dat ik er goed fit uitzie en me ook zo voel. Ik train ook vooral veel op het veld natuurlijk en heb een personal trainer: Elroy Pappot. Hij houdt me goed fit. Ik train regelmatig met Aaron Meijers van ADO Den Haag. En daarnaast dus ook boksen en MMA, dat is ook heel erg goed voor je conditie.

Mik je nu op de Jupiler League of hoop je op een club uit de Eredivisie?

Allebei prima joh. Ik wil gewoon lekker veel goals maken. Als het de Jupiler League is, dan wel in het linkerrijtje. Ik heb veel goals gemaakt in de Jupiler League, een stuk of zestig, en in de Eredivisie iets van 25. In het buitenland was ik op dat gebied minder succesvol. Daar werkt het ook heel anders.

Alle foto’s door Fleur Groenen.

Hoe werkt het daar?

Bij Hansa Rostock hadden we bijvoorbeeld vier spitsen. Als je dan een of twee keer niet goed speelt, krijgt de volgende alweer de kans. Ze hebben veel geld die gasten. Ik speelde in de derde divisie, maar er zaten elke thuiswedstrijd gewoon 15.000 toeschouwers op de tribune. De faciliteiten waren echt top. Er waren twee sauna’s, een Turks stoombad en verschillende baden. Dat was echt ongelooflijk, niet met Eredivisie te vergelijken. Ik heb bij NEC gezeten – dat was ook leuk – maar dit was nog vijf keer zo mooi.

Je bent in vier jaar tijd in zes verschillende landen geweest. Ben je iemand die makkelijk aardt in een nieuwe omgeving?

Ja, ik ben daar wel makkelijk in. Ik vond zelf het leven In Azerbeidzjan echt mooi. Ik woonde in de hoofdstad, Bakoe. Dat kun je een beetje vergelijken met Dubai: hoge gebouwen, mooie boulevards – geweldig om mee te maken. Alleen het voetballende aspect was daar lastiger. Komt de president naar je toe voor de wedstrijd: “Als je in de eerste helft niet scoort, dan sta je wissel de komende duels.” Dat maakt het gewoon lastig om te presteren.

Dat klinkt niet zo professioneel.

Nee, soms kwam hij binnenlopen en sprak hij de hele ploeg aan: “Als jullie deze niet winnen, dan hebben jullie een probleem.” Ik vond het ook wel grappig om mee te maken. Maar de trainingen sloegen nergens op. Daar geven ze echt geen reet om, terwijl je wedstrijden wel écht moet winnen van de president. Het trainingscomplex bestond uit hobbelvelden, maar het stadion was juist supermooi, met een strakke grasmat.

In 2014 ging je naar Kalmar FF in Zweden. Hoe was dat?

In Zweden ben ik maar twee maanden geweest joh. Ik wilde puur nog een beetje trainen en fit blijven voor de volgende stap. Daarna kwam VVV, daar ben ik een beetje opgeleefd en toen ging ik weer naar Brest in Frankrijk. Als ik ergens mooie club zie, een stad waar ik lekker kan leven en een mooi contract kan krijgen, dan twijfel ik niet.

Je laatste club was Lommel United. Waarom ben je daar weggegaan?

Ze wilden graag met me door, maar dat wilde ik niet. Het was net iets te ver van mijn huis in Nederland en bovendien waren ze gedegradeerd. Maar ik vind die competitie ook helemaal niks, de focus ligt er wel heel erg op verdedigen. Als ik nu naar de Jupiler League ga, dan heb ik er helemaal vertrouwen in dat ik er twintig in ram.

En staat je telefoon inmiddels roodgloeiend?

Nee, m’n zaakwaarnemer is wel bezig met wat dingetjes. Ik heb gezegd: als je wat op papier hebt, gaan we praten. Al twintig andere zaakwaarnemers hebben me gebeld: sta je hiervoor open, sta je daarvoor open? Maar daar heb ik geen zin in. Die gasten ben ik helemaal zat. Ik heb gewoon iemand die m’n zaken doet. Als ik tevreden ben, gaan we kijken wat de mogelijkheden zijn.

Veel spelers vertrekken tegenwoordig naar China. Is dat een optie?

Als China komt, ben ik weg natuurlijk. Dat is logisch als je die bedragen hoort daaro. Als jij kunt gaan schrijven in China en je kunt het achtvoudige verdienen, ben je ook weg. Dan ren je naar China.

Veel mensen zijn je denk ik al een tijdje uit het oog verloren. Wat vind je daarvan?

Dat heb je als je voor het buitenland kiest, dat zie je met heel veel spelers. Twee jaar geleden wilde iedereen met me op de foto als ik hier door het dorp liep. Toen waren het twintig mensen, nu maar één bij wijze van spreken. Dat is voetbal. Als ik dit jaar twintig goals maakt, ben ik weer terug. Zo simpel is het.

Je bent inmiddels gepokt en gemazeld in de voetballerij, hoe kijk je naar het wereldje?

Je moet geluk hebben dat een trainer het in je ziet zitten. Kijk, ik hou niet van trainers die achter je rug om praten. Dat ze in je gezicht leuk gaan doen en ik daarna hoor dat er shit over me wordt gepraat. Als je wat van me vindt, kun je beter recht voor z’n raap zijn. Niet achter m’n rug om lullen. In het buitenland hoor je vaak: je kans komt. Maar dan hoor ik van iemand anders, dat hij me niet eens meer wil hebben. Daar hou ik totaal niet van.

Je lijkt me niet het type dat dat zomaar accepteert.

Als je mij niet mag, zeg het. “Melvin je speelt gewoon niet, je traint als een natte krant.” Als je het in m’n gezicht zegt, dan is het geen probleem voor mij.

Komt dat te weinig voor in de voetballerij?

Je hebt heel veel neppe persoonlijkheden in de voetbalwereld. Die praten dan bijvoorbeeld over een trainer en zeggen: “Hij kan er niks van.” Als een trainer dan vervolgens wat zegt, staan ze te knikken. Zeg het dan ook gewoon in z’n gezicht. Als ik het ergens niet mee eens ben, zeg ik: “Ik vind het nergens op slaan wat je zegt.” Sommige trainers kunnen daar niet tegen en anderen waarderen het juist. Ik hou wel gewoon van trainers die de waarheid zeggen.

Maar die eerlijkheid kan ook tegen je werken.

Soms. Maar dat verandert mij niet als mens. Ik zeg gewoon wat ik wil, als een trainer dat niet leuk vindt, dan heb ik misschien pech. Ik ben gewoon wie ik ben en ik zeg wat ik wil zeggen. Misschien sta ik daardoor wel wissel. Maar ik zeg het wel gewoon eerlijk.

Je bent verder topfit, dus er kan zo een club komen?

Ik ben sowieso topfit, ik train elke dag. Als ik twee of drie keer train dan ben ik wel weer bij, ja.

Is dat geen probleem voor je, van een flink salaris in het buitenland naar de Jupiler League?

Je kunt een stapje terug en dan weer omhoog, maar ze moeten niet met iets komen waardoor ik maanden droge rijst moet eten. Laten we eerlijk zijn, daar doen we het niet voor. Ik moet ook m’n familie onderhouden. Als er iemand met iets interessants komt, ga ik nadenken.

