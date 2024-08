We spraken mensen die de feestdagen doorbrengen met hun ex-schoonfamilie

De feestdagen zijn niet voor iedereen zo feestelijk als het woord doet vermoeden. Veel mensen zijn moe aan het eind van het jaar, magen worden te zwaar gevuld, en familieperikelen komen door een hele hoop drank en te veel tijd samen makkelijker ter tafel. En als je een geliefde hebt, heb je ook nog de verplichting om bij je schoonouders aan te schuiven.

Toch is schoonfamilie bezoeken niet voor iedereen een moetje. Sterker nog: sommige mensen zijn zo dol op de familie die niet hun eigen is, dat ze ook nog na het verbreken van de relatie graag langskomen. Zelfs – of juist – met kerst. Broadly sprak een aantal mensen die nog met liefde de familie van hun ex opzoeken, en vroeg ze wat hun nieuwe geliefde daarvan vindt.

Sammy (30)

Ik had drie jaar een relatie met mijn ex, maar het ging uit omdat ik geen lange afstandsrelatie wilde. Ik kom uit Australië en woon sinds een paar jaar in Amsterdam. Toch hebben we altijd veel contact gehouden. Ook mijn ex-schoonouders spreek ik nog steeds elke maand, en tijdens kerst ga ik naar ze toe in Australië. Het zijn hele bijzondere mensen, heel hartelijk en open minded.

Mijn ex-schoonvader en ik hebben allebei een bloedhekel aan katten en vastgoedhandelaren – dat schept natuurlijk een band. Daarnaast lijken we ook ontzettend op elkaar, en hij begrijpt me heel goed. Als ik relatieproblemen heb of advies nodig heb, dan bel ik hem. Hij heeft me geleerd dat ik op mezelf moet vertrouwen en me geen zorgen moet maken over wat andere mensen van me vinden.

Samen met mijn ex-schoonvader bezoek ik rugbywedstrijden, of we drinken bier. Ook zitten we weleens samen naakt in de hottub. Dat klinkt misschien ongemakkelijk, maar dat vind ik niet. Over een paar dagen vlieg ik weer naar ze toe, en ik hoop dat de hottub al aan staat als ik aankom.



Op dit moment ben ik met een meisje aan het daten, en ik weet niet of zij het vervelend vindt dat ik met kerst naar mijn ex-schoonfamilie ga. Eigenlijk maakt me dat ook niks uit. Als zij dat erg vindt, dan wil ik niet eens meer met haar daten. Ik heb geluk dat ik zo’n goede band heb met mijn ex en haar familie, en als meisjes daar niet mee om kunnen gaan, is dat hun probleem.

Valerie (20)

Ik ga vaak met mijn eigen familie en de familie van mijn ex op vakantie. Onze ouders zijn namelijk al jaren bevriend. Mijn ex en ik hebben zelfs samen in de wieg gelegen. Eerst waren we gewoon vrienden, maar twee jaar geleden begonnen we te daten. Mijn moeder zei toen meteen: “Doe nou niet Val, je raakt toch op hem uitgekeken.” En ze had gelijk, onze relatie was van korte duur. Na een paar maanden ging ik weer terug naar de vriend die ik voor hem had.

Vlak nadat het uitging, gingen onze families weer samen eten. Dat vond ik toen heel ongemakkelijk. Om de confrontatie uit de weg te gaan, heb ik de hele avond alleen maar met zijn zus en zijn ouders gepraat. Gelukkig zijn dat ook hele leuke mensen. Mijn ex deed precies hetzelfde en sprak vooral met mijn broertje – hij keek volledig langs me heen.

Mijn nieuwe vriend vond het niet zo leuk dat ik mijn ex en zijn familie nog zo vaak zie. Begrijpelijk, want je zou denken dat er toch nog een soort spanning zou zijn tussen ons, en daar hoopte ik stiekem ook een beetje op. Maar die spanning is er niet meer, niet van zijn kant althans. Als we elkaar deze kerst zien, is het vast wel gezellig, maar niet meer zoals het was. Het is natuurlijk ook een risico: daten met een goede vriend. We hebben onze vriendschap op het spel gezet. Ik had naar mijn moeder moeten luisteren.

Kasper (35)

Ik ga iedere oudjaarsdag naar mijn ex-schoonmoeder om daar puddingtaart met verse worst en een oliebol te eten. Dat klinkt misschien gek, maar het is een traditie. Het is de bedoeling dat je een hapje neemt van alles tegelijk, een ietwat ongebruikelijke combinatie van smaken, maar ik vind het wel lekker.

Ik had tien jaar een relatie met mijn ex en we hebben samen een dochter van zeven. Daardoor is het vanzelfsprekend dat ik mijn ex-schoonfamilie nog zie. Maar onze band is ook heel sterk, ik spreek bijvoorbeeld regelmatig af met mijn ex-schoonzus. En met mijn ex zelf heb ik, ook buiten de noodzakelijkheden van het ouderschap om, een goede band. Zij viert nog steeds ieder jaar pakjesavond met mij en mijn familie.

Mijn ex heeft al een paar jaar een andere vriend en ik heb sinds een paar maanden ook weer een vriendin. Zij wordt door mijn ex-schoonmoeder als vanzelfsprekend uitgenodigd voor de puddingtaart met worst op oudjaarsdag. Deze oudejaarsavond zal ik dus aan tafel zitten met mijn ex-schoonmoeder, mijn ex, de zus van mijn ex, de nieuwe vriend van mijn ex en mijn nieuwe vriendin. O, en mijn dochter natuurlijk!

Eva* (26)

Mijn ex en ik kregen een relatie toen we vijftien waren, en toen we achttien waren gingen we al samenwonen. Toen we na een paar jaar ook interesse kregen in andere mensen, besloten we een open relatie aan te gaan. Na een tijdje begon ik te daten met een jongen die ik had ontmoet op Tinder. Hij wist dat ik een relatie had en werd als het ware ‘de jongen erbij’. Hoewel ik probeerde geen gevoelens voor hem te krijgen, werd ik toch verliefd op hem. En hij op mij. Mijn ex en ik besloten daarom om even wat afstand te nemen – hij ging ergens anders wonen.

Ik zie mijn ex nog steeds, en die nieuwe jongen ook, maar ik wil met geen van beide een relatie. Omdat mijn ex en ik bijna tien jaar samen waren, heb ik altijd met iemand rekening moeten houden. Nu wil ik vrijgezel zijn en beslissingen voor mezelf nemen. Ik ben altijd heel eerlijk en open tegen beide jongens. Ze weten precies wat ik doe, en kiezen er beide voor om me te blijven zien.

Soms levert dat wel verwarrende situaties op, zoals op mijn verjaardag. Toen wist ik niet wie ik moest uitnodigen. Ik wilde ze er eigenlijk allebei bij hebben en besloot ze daarom ook allebei uit te nodigen. Ze hebben elkaar even de hand geschud en zijn vervolgens met hun eigen vrienden gaan praten. Volgens mij liep ik die avond nog het meest op mijn tenen.

Dit jaar breng ik de kerstdagen door met mijn ex en onze families: op kerstavond gaat hij mee naar mijn vaders familie, en ik ga op tweede kerstdag naar zijn familie. Ik kwam daar natuurlijk tien jaar lang over de vloer, dus ze voelen als mijn eigen familie.

Aan het begin was het voor mijn familie en die van mijn ex nog wel verwarrend. Toen het net uit was hebben we samen een afscheidsrondje gemaakt langs iedereen, maar dat was dus eigenlijk geen afscheid want we zien elkaar nog steeds heel vaak. Omdat wij nu zo relaxed zijn over onze relatie, zijn onze families dat ook. En als we een weekendje bij onze ex-schoonfamilies doorbrengen, vinden ze dat niet gek. Ze zijn juist heel blij.

*De echte naam van Eva is bij de redactie bekend