We spraken mensen die zich door Sevn Alias naar het museum lieten lokken

Het is heus niet zo moeilijk om een beetje cultureel verantwoord bezig te zijn – je moet vooral gewoon even met je luie reet van die bank af. En natuurlijk weten waar je al die cultuur kunt opsnuiven. Daarom is er op Creators rondom de Nationale Museumweek extra aandacht voor museumcultuur, bijzondere pronkstukken en pareltjes van musea waar je waarschijnlijk nooit eerder bent geweest, maar waar je jezelf toch echt een keer naartoe zou moeten slepen.

Afgelopen zondag gaf Sevn Alias een optreden op een plek waar je niet zo snel een hiphopconcert zult verwachten: het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Het was de grote afsluiter van de Nationale Museumweek, een week die niet alleen bedoeld is voor mensen die graag naar musea gaan, maar ook voor mensen die dat niet of zelden doen. Zoals jongeren, die een gratis concert natuurlijk niet zomaar aan zich voorbij laten gaan.

Dat klinkt als een laagdrempelige manier om mensen die wel van Sevn Alias houden, maar niet noodzakelijk van musea, toch het museum in te krijgen. Om te kijken of dat er ook in de praktijk zo aan toeging, vroegen we het publiek in het Scheepvaartmuseum waarom ze op deze avond waren afgekomen, en of deze combinatie van hiphop en een museum wat hen betreft voor herhaling vatbaar is.

Quincy (40) en Mendy (35)

Creators: Hoi, hebben jullie mooie kunst gezien?

Mendy: Nou, wij komen eigenlijk vooral voor Sevn Alias. Maar we hebben wel een rondleiding gekregen in het museum. Er kwam een mevrouw naar ons toe die dat aanbood. Toen bracht ze ons naar een Afrikaans beeldje dat is gemaakt door een Aziaat, way back when.



En hoe ziet dat beeld eruit?

Mendy: Confused. Dat beeld zag er echt confused uit. Een beetje als een zwart geverfde Aziaat. Of als zwarte piet. Met oorbellen enzo. Maar wel met een Aziatische neus en steil haar. Ik dacht eigenlijk wel: waar is dit misgegaan?



Denk je dat jullie hier ook heen waren gekomen als er geen optreden was geweest?

Quincy: Nee. Ik sprak met een vriendin eerder vandaag. Ik zei: ik weet niet waarom we hier naartoe worden gehaald, maar ik vind het best wel geinig.



Gaan jullie vaker naar musea?

Quincy: Soms wel. We zijn wel eens naar het diamantmuseum geweest. En het Allard Pierson Museum vinden we leuk. In het museum in Athene heb ik een Ajax-beeld gezien. Supervet. Gebaseerd op de god Ajax.

Annelies (28)

Creators: Wat vind je ervan dat Sevn Alias in dit museum optreedt?

Annelies: Ik vind het moeilijk, want je kunt niet écht losgaan. Het begint ook al best vroeg. Ik denk omdat er ‘s nachts niet gepartyd mag worden in het museum, omdat ze dan bang zijn dat we de boel afbreken. Ik hoop dat we uiteindelijk toch echt los kunnen gaan. Daar ga ik in ieder geval mijn best voor doen.



Wat vind je van het museum?

Ik vind het schip heel mooi. Maar ik vond het gek dat er geen bed was in het kapiteinsvertrek. Daar was ik vooral erg benieuwd naar. Het is net als naar MTV Cribs kijken. Uiteindelijk ben je toch het meest benieuwd naar de master bedroom. Hier valt helaas weinig te zien.

Denk je dat jongeren zich zo meer gaan interesseren voor kunst?

Nou, misschien wel voor schepen. Ik wist ook niks van dit museum voordat ik hier kwam. Behalve dat er een schip lag. Dat vond ik nog wel vet. Ik denk dat de meeste mensen hier voor Sevn Alias komen, net als ik. Maar het museum zal vast gewaardeerd worden. En als je het echt niet waardeert, kan je ook gewoon in de hal blijven en alsnog gratis Sevn Alias zien. We worden niet gedwongen om te kijken. Er is niemand die wasknijpers op onze ogen zet of ons vastbindt aan kunst.

Richard (29) en Marcella (27)

Creators: Komen jullie voor de kunst of de muziek?

Richard: Voornamelijk voor de kunst. We vonden op Facebook dat er een gratis leuke avond was. Ik vind het altijd leuk als er in musea ook iets van muziek is. We zijn ook groot fan van Museumnacht. Ik vind een combinatie van kunst en andere culturele dingen tof, het is leuk om op een informele manier door een museum te lopen en contact te leggen. Het museum wordt dan echt blits gemaakt.



Marcella: Ja, we hebben Sevn Alias gezien en dat was wel leuk, maar de kunst is nog veel toffer. Ik ben hier vroeger ook veel geweest, toen ik nog klein was. Het is een nagebouwd VOC-schip. Dat vind ik interessant omdat je ziet hoe alles eruit zag. Bovendien zijn er zoveel discussies op internet over kolonisatie en zo. Hier kunnen mensen een keer echt zien hoe het ging, zo worden jongeren bewuster gemaakt.



Gaan jullie vaak naar musea?

Marcella: Ja, ik had tot voor kort een museumkaart. We gaan vaak naar Het Rijksmuseum, Stedelijk, Van Gogh. Maar we houden het meest van Het Rijksmuseum. De renaissance vind ik een mooie sfeer hebben. Moderne kunst vind ik niet zo cool.

Alex (25)

Creators: Hoe ben jij hier terecht gekomen?

Alex: Ik kom echt voor de sfeer en omdat het gratis is. Ik ken de artiest die hier optreedt helemaal niet.



Wat heb je in het museum gezien?

Ik heb een atlaskaart gezien. Een van de eerste wereldkaarten die ooit is getekend. Ik vond het echt vet om te zien hoe anders we vroeger naar de wereld keken. Het is op een inschatting gemaakt. De kaart is gek ingedeeld, maar het klopt nog best aardig.

Het meest absurde vond ik dat op die kaart stond dat er in Zuid-Amerika kannibalen leven. Ik vraag me af of ze dat er niet gewoon op hebben gezet omdat ze zo konden verantwoorden dat ze er slaven vandaan haalden. Zo van: die mensen zijn onbeschaafd, en wij westerlingen zijn wel normaal, dus dan mag het allemaal best. Of zouden die Zuid-Amerikanen elkaar daadwerkelijk hebben opgegeten?

Ik heb geen idee. Maar ga je vaker naar musea?

Ja, vorige week nog. Maar dat was Vincent op Vrijdag. Dus ook weer een combinatie van muziek en kunst. Dat is wel echt mijn ding.

Max (22) en zijn schoonouders

Creators: Hoi Max, wat heeft jou hier gebracht?

Max: Ik wilde iets leren van de Nederlandse cultuur. En ik heb geen museumkaart of cjp-kaart, dus toen ik zag dat dit gratis was greep ik mijn kans. Ik nam gelijk mijn schoonouders mee.

En vinden jullie het wat, met zo’n concert erbij?

Schoonmoeder: Wij komen voor de muziek, maar vooral voor Benjamin Herman van New Cool Collective. Hij gaat samen met Sevn Alias een nummer doen. Maar we vinden het ook interessant om het museum eens te zien. We gaan wel vaker naar musea. Maar nog veel vaker gaan we naar jazzconcerten. Nooit naar rapconcerten, dus dat is nieuw.



Vinden jullie dat de jeugd hier gedwongen wordt om cultuur te snuiven?

Schoonmoeder: Nou, misschien wel. Maar dat is prima. Dat jongeren in staat gesteld worden om verrijkt te worden met kunst is goed.

Wat vinden jullie van de combinatie van hiphop en kunst?

Schoonmoeder: Perfect, subliem. Het ligt in lijn met elkaar. Het zijn verschillende uitingsvormen van kunst. Het voelt soms een beetje gek om in een zaal te gaan zitten en muziek te gaan luisteren. Hier heb je iets meer te doen nog. Het is net als naar het concertgebouw gaan. Daar is het ook spannender, omdat je een oud gebouw ziet en een andere omgeving ervaart.

Max: En dit museum is ook nog eens best interactief. Dus dat maakt het beter te behappen dan sommige andere musea.