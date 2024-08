We spraken mensen over hun kleine crypto-succesjes

Dit stuk verscheen eerder op VICE.com Australië . Headerillustratie door Ben Thomson.

We kennen allemaal wel iemand die veel geld heeft verdiend met het verzilveren van Bitcoins. Die vriend van een vriend. Of een collega van een andere afdeling met wie je nauwelijks praat. Een verre oom die handig is met computers. Die gozer die alle feestjes heeft gedropt waar je aanwezig was tussen 2012 en 2014 en die je nog altijd als een hondje volgt op social media, maar die je nooit echt mocht of vertrouwde – zeker niet als het aankomt op financiën.

Videos by VICE

Wie er precies wanneer wat kocht of verdiende varieert, maar er is één constante: jij hebt er niet voor gekozen om in te stappen, in de goede oude tijd toen je makkelijk wat spaargeld in de digitale ether had kunnen pompen, om drie jaar later wakker te worden als multimiljonair. Het leek destijds gewoon zo onlogisch hè, om papiertjes met bedachte waarde om te ruilen voor bedachte computervaluta. Misschien had je op een gegeven moment een munt of twee, maar spendeerde je deze weer aan twijfelachtige geneugten op een festival. Misschien is je harde schijf gehackt door de FBI. Misschien heb je besloten dat al dat magische internetgeld naar oplichting riekt, en niet als iets waar een fiscaal verantwoordelijke volwassene als jij zich mee zou bemoeien.



Alleen heeft nu je vroegere buurjongen die altijd stoned was en een vreselijke muzieksmaak heeft en die je altijd hebt afgedaan als een slecht geklede Reddit-trol op de een of andere manier al een aanbetaling gedaan voor zijn tweede huis en werk jij nog steeds aan een bureau en huur je een sociale huurwoning in een of andere achterbuurt.

Vriend, ik voel je pijn. Blockchain? Noem het maar Blockpain. Of blockspijt. Maar terwijl velen van ons de kans om per ongeluk cryptomiljonair te worden voorbij zagen gaan, staat het ons nog steeds geheel vrij deel te nemen aan de hete nieuwe trend in digitale valuta: we kunnen blindelings kleine deeltjes van ons salaris inzetten op de volgende coole munt. De munt die we allemaal gaan verhandelen voor schoon water en medicijnen als de nucleaire apocalyps komt (juni, denk ik?). Of, een vrolijker variant, de munt waarmee we mooi die twee weken op Bali kunnen betalen.

Ik presenteer u: inspirerende verhalen van klein crypto-succes. Het bewijs dat het, op sommige, weliswaar beperkte manieren, mogelijk is om deel te nemen aan een virale trend, ook al heeft het zijn hectische culturele piek al bereikt. Dat is veel leuker dan op tijd in die trend stappen en vroeg met pensioen te gaan om op een privé-eiland te wonen.

Hannah, 27, agent voor creatieve ondernemers

Ik ging meedoen omdat vrienden en collega’s me dat adviseerden. Het duurt even om je geld up te loaden, dus toen mijn vriendin en ik de exchange opgingen hebben we die tijd gebruikt om ons in te lezen op Reddit en te besluiten dat Ripple een goede keus was. We kochten stapten in voor 250 dollar. Toen begon het te stijgen. In een nacht was mijn geld al verdubbeld, dus heb ik er nog eens 250 aan toegevoegd. Nu heb ik 1000 dollar, maar ik heb het nog niet verkocht. Ik surf nog wel even mee op deze golf.

Dit jaar wil ik met het geld op vakantie gaan in Italië; ik wil zo’n 5000 dollar verdienen, of in ieder geval genoeg om gewoon in een villa te gaan zitten en te zeggen: “Crypto heeft me hierheen gebracht.” Ik hoef geen miljoen dollar verdienen, ik wil gewoon een vakantie. Ik heb trouwens niet eens genoeg geld om in te zetten om echt miljonair te worden. Tenzij Ripple Bitcoin blijkt te zijn, wat waarschijnlijk niet zo is, omdat het niet zo schaars is.



Crypto is echt verslavend en gaat voor mij meer over plezier hebben dan over geld verdienen. Mijn vriendin en ik praten er de hele tijd over – het heeft ons dichterbij elkaar gebracht. Als we thuiskomen gaan we meteen samen op de bank zitten met onze laptops, delen we een reep chocolade en verdwijnen in een Reddit-gat, terwijl we onze winst zien stijgen.

Barnabas, 25, leraar

Ik werk als leraar, dus tijdens de laatste schoolvakantie heb ik kunnen genieten van een cryptozomer. In één maand tijd heb ik het equivalent van zes maanden salaris verdiend door te investeren in vier verschillende munten, allemaal met een degelijke achtergrond. Eind vorig jaar ben ik geïnteresseerd geraakt, en heb toen op Reddit flink veel tijd besteed om me in te lezen voordat ik geld inzette. Het is een knettergekke plek om je in te begeven en om eerlijk te zijn kan het een behoorlijk ongezonde obsessie worden. Ik denk dat ik zo ongeveer elke 25 minuten aan mijn crypto denk en ongeveer elke drie uur de koersen check.



In de afgelopen paar weken is de rage van de kleinere, meer onbekende altcoins echt van start gegaan en het was een heftige onderdompeling, in die obsessieve online communities. Toch is er ook een deprimerende kant van het verhaal. Al die nerds komen met hun enorme succesverhalen, maar waarop is dat succes eigenlijk gebaseerd? Daarbij is het goed om te onthouden dat de technische drempel van crypto veel mensen uitsluit. Ik weet zeker dat wanneer ik ooit uit de cryptotrein stap, ik er nooit meer instap. Je valt in een diep donker gat en ik zou mensen zeker adviseren alleen maar te spelen met een klein beetje geld dat ze zich kunnen veroorloven te verliezen.

Harlett, 27, winkelmedewerker

Ik had nooit al te veel geld op mijn bankrekeningetje, en toen, enkele weken en nul spijt later, had ik ineens een prettige verzameling Ripple, Ethereum en Ethereum Classic op m’n naam staan. Ik ben van plan mijn winst opnieuw te investeren in nieuwe altcoins die op mijn pad komen. Op dit moment heb ik ongeveer 2000 dollar winst geboekt. Wat ik het leukst vind aan cryptocurrency is dat het niet alleen super interessant is om over te leren, maar dat het mensen ook dichter bij elkaar brengt. Met kerstmis had ik bijvoorbeeld voor het eerst eens een goed gesprek met de vriendin van mijn broer, drie keer raden waarover – Ripple! We delen nu vaak cryptomemes met elkaar op Instagram.



Uiteindelijk wil ik mijn cryptowinst aan een vakantie met mijn partner uitgeven en de rest gebruiken om terug te keren naar de traditionele aandelenmarkt… want stiekem heb ik mijn aandelen in telecombedrijf Telstra verkocht om in crypto te kunnen stappen.

Steph, 27, IT

Ik kocht een klein beetje Ethereum en Litecoin en het deed niet zo veel. Dus verdeelde ik mijn investering over een paar verschillende, kleinere munten. Mijn paar honderd dollar veranderde in duizend, dus heb ik er nog een rug in gestopt. Ik heb mijn geld verdubbeld door een beetje te daytraden en mijn winsten een beetje in te dekken door het geld in verschillende munten te stoppen en te zien wat er gebeurde. Ik heb geen zin om in een cryptogat te vallen en hele dagen door te traden en grotere bedragen te verdienen. Bij mij lijkt het prima te gaan met minimale inspanning en minimaal onderzoek. Eind vorig jaar was er een grote crash waarbij ik veel verkocht heb, omdat alles met ongeveer 60 procent afnam, maar het is al terugverdiend. Ik heb een vriend die ongeveer 30.000 dollar op heeft gestreken en overweegt zijn stage op te geven en fulltime te gaan traden omdat hij zoveel geld verdient.



De trend heeft zich heel snel verspreid. Ik doe het rustig aan en heb alleen de 4000 dollar die ik had gereserveerd voor een vakantie ingezet. Dat bedrag kwijtraken zou niet ideaal zijn, maar als ik kijk naar het eerdere verloop van cryptovaluta zou ik behoorlijk kunnen verdienen als ik het een tijdje laat staan. Het is een hoog risico, maar het is het waard. Als ik het geld verlies, ga ik dit jaar niet op vakantie. Niet het einde van de wereld dus.



Raoul, 19, bouwvakker

Ik zit niet in elke hoek van de cryptomarkt en ben ook niet echt into de hele technische analysekant, maar man, heb ik een nieuwe obsessie erbij. Sinds eind vorig jaar doet mijn vriendengroep enorm veel onderzoek, we zijn nu een beetje een team. Ik zette de eerste keer ongeveer 2000 dollar in. De eerste munt die ik kocht was Dash, ik had een gevoel dat dat de toekomst was. Nadat ik het had gekocht, ging het snel omhoog met ongeveer 200 dollar per munt. Maar omdat Dash al goed ging, was het moeilijk om van die te gekke winsten te blijven maken. Dus ik verkocht en herinvesteerde in kleinere valuta: Ripple en Cardano. Echt een goede keus: ik heb ongeveer 3000 dollar per maand verdiend.



Wanneer je door alle verificatieprocessen heen bent en je de markt nauwlettend in de gaten gaat houden, ontdek je patronen. Je gaat een beetje zien wanneer de prijs omhoog en omlaag zal gaan – wanneer te verkopen, wanneer te kopen. Voor mij is veel van de aantrekkingskracht van crypto dat ik altijd geïnteresseerd ben geweest in technologie, en ik hou van de decentralisatie ervan. Cryptovaluta willen de controle over geld teruggeven aan de gebruiker ervan.

Ben, 32, grafisch ontwerper

Ik heb absoluut te laat crypto gekocht omdat ik lui was, maar besloot het toch nog te proberen omdat ik had gehoord dat mensen veel geld verdienden zonder er veel voor te hoeven doen. Ook heeft het een relatief lage instapdrempel vergeleken met bijvoorbeeld de aandelenbeursl. Ik heb me aangemeld voor twee Australische exchanges en ongeveer een miljoen YouTubevideo’s bekeken en Reddit gelezen. Op basis daarvan ben ik aankopen gaan doen. Ik heb eigenlijk niet veel geïnvesteerd, kleine hoeveelheden geld in munten met een groter risico en wat meer geld op dingen die redelijk stabiel zijn.



Ik heb 243 dollar winst gemaakt met geld dat ik had gereserveerd om mijn studielening af te betalen. Eigenlijk is dat mijn belangrijkste reden om het te doen, die studielening. Ik denk niet dat het een goed idee is om grote bedragen in te zetten, voor mij is dit gewoon een leuk iets dat ik een jaar probeer en wie weet pakt het goed uit. Het is als een vrij saai, en toch behoorlijk verslavend iPhone-spelletje. Het feit dat je met echt geld bezig bent maakt het spannend. Ook is zo’n 90 procent van de mensen die het doet heel erg dom, daarom gebeuren er de hele tijd domme dingen. En dat is leuk.

*Sommige namen zijn aangepast.

—

Hou je ook zo van geld? Like VICE Money en ontvang dagelijks gratis geldverhalen: