De maker van Pepe the Frog vertelt over hoe zijn creatie een racistische meme werd

Pepe the Frog was ooit een blije, stonede kikker. In de strip Boy’s Club van Matt Furie woont hij samen met zijn drie beste vrienden, met wie hij wiet rookt, gigantische drollen bevriest, computerspelletjes speelt en rondhangt in zijn onderbroek. De meeste mensen kennen Pepe echter helemaal niet als blije kikker. Ze kennen Pepe als meme. Een racistische meme, welteverstaan.

Geheel tegen de wil van de maker in is Pepe namelijk een symbool voor extreemrechts geworden. Het internet staat vol met antisemitische memes met Pepe in de hoofdrol. Ook Trump postte een foto van zichzelf als Pepe op Twitter, waarop Hillary Clinton – toen als presidentskandidaat – hem aanviel voor het gebruik van wat volgens haar een symbool van ‘white supremists’ is geworden. Pepe is door de Anti-Defamation League opgenomen in een lijst van online haatsymbolen. Kortom: de creatie van Matt Furie is volledig uit de hand gelopen. Wij belden met de kunstenaar om te vragen hoe het is om je zo goed bedoelde creatie te zien veranderen in een symbool van haat en racisme.

Creators: Hoi Matt. Sinds de laatste keer dat we je spraken is er nogal veel veranderd in het leven van Pepe.

Matt Furie: Ja, het is een gekkenhuis. Veel journalisten zijn op zoek naar een quote van Pepe. En dan kom je natuurlijk bij mij uit.

Note the like’s. Een van de eerste verschijningen van Pepe in Boy’s Club door Matt Furie. Afbeelding met dank aan de kunstenaar. Afbeelding van de auteur.

Wat is je mening over auteursrecht. Ben je als tekenaar altijd eigenaar van iets dat je gemaakt hebt?

We zitten in een nieuw tijdperk van auteursrecht en het een en ander mag best wat gemoderniseerd worden, vind ik. Toch denk ik niet dat een nieuwe vorm van auteursrecht de snelle meme-cultuur kan tegenhouden. Binnen die cultuur worden bestaande afbeeldingen gebruikt voor wat men ook maar wil. Het is een grijs gebied voor kunstenaars zoals ik. Jaren geleden bedacht ik een figuurtje en nu is die uitgegroeid tot een van de meest racistische symbolen sinds het hakenkruis.

Het is misschien dom om te vragen wat je hierbij voelt, maar: wat voel je hierbij?

Ik word eigenlijk heel zen van dit alles en ik probeer het grotere geheel te zien. Ik ben een relatief gelukkig persoon met een goed leven. Ik hou er gewoon van om dingen te maken.

Heb je het gevoel dat deze racistische memes te veel aandacht krijgen in de media?

Weet je, eerlijk gezegd, de mensen die deze superracistische en verdorven dingen maken met Pepe, zijn waarschijnlijk gewoon jongens die geen interessant leven hebben en daarom maar domme, haatdragende grappen maken. Het is in de tijd van de presidentsverkiezingen wel een beetje buiten proporties geraakt.

Pepe huilt

Eigenlijk is het ook typisch dat zoiets op het internet gebeurt. Een strip wordt eerst een meme en vervolgens wordt het gebruikt in haatdragende boodschappen. En dan maakt de media er voor het gemak maar een haatdragend symbool van.

Ja, dat is mijn grootste probleem. Hoewel ze snel doorhebben dat de oorsprong onschuldig is, spreken ze allemaal over hoe het nu voornamelijk gebruikt wordt door extreemrechts. Maar dat is gewoon niet waar. Het is een internationaal fenomeen. Pepe is bekend om heel veel domme grappen, waarvan sommige racistische memes zijn. Om dan voor het gemak maar te zeggen dat het allemaal racistisch is, is gewoonweg niet waar.

Zijn er mensen die denken dat je zelf betrokken bent bij deze racistische memes?

Niet echt, maar ik begrijp ook wel dat als iemand voor hem moet spreken, ik het maar beter zelf kan doen. Ik ben de man die Pepe heeft bedacht. Kijk: ik bedacht hem gewoon als een rustige kikker die vaak stoned is en samenleeft met zijn maffe huisgenoten. In hun appartement laten ze scheten op elkaar, kijken tv, drinken frisdrank, enzovoorts. De racistische memes bevinden zich zó ver van wat ik me oorspronkelijk inbeeldde om te maken, dat het eigenlijk totaal belachelijk is. Het staat heel ver van me af. Maar het is ook onherroepelijk aan mij gelinkt, dus alles wat ik kan doen is proberen zijn en mijn naam te zuiveren.

Zorgt alle commotie er niet voor dat je Boy’s Club weer op wilt pakken?

Ik denk dat dat heel grappig zou zijn, ja. Gewoon aan een nieuw hoofdstuk beginnen, alsof er niks gebeurd is. En dat het dan gaat over de meest saaie dag uit het leven van Pepe ooit. Dat-ie alleen maar stoned achter de computer zit. Dan wordt het misschien vanzelf weer positief.

Pepe en zijn vrienden amuseren zich op een begraafplaats in Boy’s Club door Matt Furie.

Matt Furie en zijn meest beroemde creatie, Pepe the Frog, in de goede oude tijd voordat hij gebruikt werd door extreemrechtse bewegingen. Foto door Betty Udesen

