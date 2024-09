We spraken de ontwerper van de wekker die je een orgasme bezorgt

Er zijn vervelendere manieren om wakker te worden dan met een orgasme. Gelukkig voor ons heeft de 40-jarige ondernemer Tony Maggs precies dit mogelijk gemaakt met een nieuw product – dat wel alleen voor vrouwen is.

Little Rooster, dat zowel een seksspeeltje als een wekker is, wordt volgens Maggs al over de hele wereld verkocht – ook in landen waar de grootste taboes tegenover vrouwelijk genot bestaan.

Videos by VICE

Ik kreeg het voor elkaar om Tony te pakken te krijgen, vlak voordat hij een vliegtuig naar China nam. Ik vroeg hem waarom hij dacht dat de wereld juist nu een roze, vibrerende wekker nodig heeft, en waarom hij de geschikte man is om vrouwen van over de hele wereld prettige ochtenden te bezorgen.

VICE: Hoi Tony, waarom wilde je een apparaat als de Little Rooster maken?

Tony Maggs: De meeste wekkers werken door je net zo lang te irriteren tot het punt dat je wakker wordt. Zo begint je dag dus met irritatie. Ik bedacht dat een wekker die je met genot wakker maakt ervoor zorgt dat het ontwaken voortaan een leuke ervaring is.

Wat voor vrouwen had je in gedachten toen je de Little Rooster creëerde?Vrouwen die een verschrikkelijk ochtendhumeur hebben. Vrouwen die langzaam en sensueel wakker willen worden, door toenemende clitorale stimulatie. Vrouwen die een hekel hebben aan hun wekkers.

Denk je dat een orgasme de beste manier is om wakker te worden?

We hebben onderzoek gedaan onder onze klanten, en de meesten zeiden dat ze de Little Rooster drie tot vijf keer per week gebruiken. Onze klanten vinden het dus zeker leuk om de meeste dagen sexy wakker te worden, zo niet elke dag.

Toen we klanten vroegen hoe het voelde om met Little Rooster wakker te worden, zei 90 procent iets in de trant van: “ik word blij, gelukkig en heel erg geil wakker.” Een hoop seksuele therapeuten hebben contact met ons opgenomen om de Little Rooster te gebruiken om vrouwen te helpen die moeite hebben met klaarkomen door bewuste remmingen.

Werkt een normale wekker dan niet prima?

Normale wekkers zijn zo onaangenaam dat mensen met een slecht humeur wakker worden. Zelfs als ze een geweldige dag voor de boeg hebben, dat lijkt me niet de bedoeling.

Kan je me vertellen hoe de Little Rooster werkt?

Je stopt de Little Rooster voorin je onderbroek als je gaat slapen, en ’s ochtends begint de arm van het apparaat tegen je clitoris te vibreren. De stimulatie begint rustig, zodat je niet meteen wakker wordt. De vijf minuten daarna worden de vibraties langzaamaan heviger zodat je sensueel, opgewonden en vol vertrouwen wakker wordt. Daarnaast heeft het apparaat een snoozeknop zodat je het proces zo vaak als je wil kan herhalen.





En hoe zit het met mannen? Veel heteroseksuele mannen zullen zich vast buitengesloten voelen nu vrouwen liever wakker willen worden met de Little Rooster.

Buitengesloten? Ik denk juist het tegenovergestelde. De meeste mannen vinden het een heel opwindend idee dat hun partner op deze manier wakker wordt. Daarom wordt de helft van onze producten gekocht door mannen, als cadeau voor hun vrouw.

Wat zou je zeggen tegen vrouwen die denken dat een wekker in hun onderbroek misschien een beetje onhandig is?

Niet alleen onhandig maar ook oncomfortabel bedoel je? Het enige wat ik achteraf jammer vind is dat de Little Rooster er niet zo comfortabel uitziet als-ie voelt. We hebben meer dan driehonderd prototypes gemaakt en een stuk of dertig vrouwen met verschillende lichaamstypes hebben hem uitgeprobeerd. Alle deelnemers zeiden uiteindelijk dat de Little Rooster veel comfortabeler voelt dan hij eruitziet.

Dat komt omdat-ie zo klein en licht is. Hij weegt iets meer dan vijftig gram. Hij is smal tussen je benen zodat je kunt bewegen zonder dat-ie in de weg gaat zitten. Hij is ook plat aan de voorkant, zodat je op je buik kunt liggen zonder dat hij in je onderbuik drukt. De Little Rooster blijft zitten, hoevaak je je ook omdraait. Ik zou dus zeggen dat slapen met een Little Rooster in je onderbroek veel praktischer is dan je zou verwachten.

Wat als ik geen ondergoed wil dragen?

Dat is lastig. Sommige mensen vinden dat je hem zonder onderbroek kunt dragen, maar dat zou ik niet aanbevelen.

Wat is de meest memorabele feedback die je hebt gekregen?

Een persoon schreef ons om te laten weten dat ze naar een vibrerende wekker had gezocht vanwege gehoorverlies. Dat raakte me wel. Ook verbaas ik me er altijd over hoe creatief mensen kunnen zijn. De vrouw die de Little Rooster gebruikt zodat ze in de trein naar werk kan snoozen bijvoorbeeld. Dat is echt briljant!

De Little Rooster is al besteld door mensen uit 72 landen. Wat is de meest willekeurige plek waar je ooit een bestelling vandaan hebt gekregen?

We moesten laatst een spoedbestelling brengen naar een man die een Little Rooster aan zijn partner wilde geven tijdens zijn huwelijksaanzoek. Een vrouw bestelde er twaalf voor een vrijgezellenfeest. Veel vrouwen bestellen een Little Rooster voor hun dochter als die uit huis gaat. Tenslotte hebben we duo’s verkocht aan lesbische stellen. Noem me een sentimentele oude vent, maar op dat soort momenten sta ik grijnzen van plezier.

Is 85 dollar niet een beetje duur? Of denk je dat het genot de prijs overstijgt?

De Little Rooster is zeker niet goedkoop. Aan de andere kant is hij oplaadbaar en heel stil. Veel klanten mailen ons om te laten weten dat de Little Rooster hun leven heeft veranderd: niet alleen hun seksleven en hun ochtendhumeur maar ook hoe ze omgaan met hun geliefden en collega’s. Als je bedenkt in hoeverre dit apparaat je leven kan veranderen, is 85 dollar een zachte prijs.

Komt er ook een versie voor mannen?

Jazeker! Je kunt je inschrijven voor de nieuwsbrief voor mannen om op de hoogte te blijven van de lancering.

Dankjewel Tony!