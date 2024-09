We spraken Muhammed, een transgenderchirurg in wording

Wie in Nederland een geslachtsveranderingsoperatie wil ondergaan, kan maar op twee plekken terecht. Zulke operaties worden alleen in het VUmc in Amsterdam en het UMCG in Groningen uitgevoerd. En hoewel er nog wel het een en ander rammelt aan de transgenderzorg in Nederland, werken chirurgen er met borstoperaties, penis- en vaginareconstructies en baarmoederverwijderingen hard aan om transgenderpersonen een fijner leven te bieden.



Muhammed Al-tamimi (25) uit Hoofddorp wil ook graag zulke operaties gaan uitvoeren. Muhammed studeert Geneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en doet in zijn laatste jaar wetenschappelijk onderzoek naar transgenderchirurgie bij de genderpoli van het VUmc. Daarnaast geeft hij op basisscholen les over seksuele en relationele vorming, en is hij zorgambassadeur voor migranten waarbij hij onder andere lhbt-vluchtelingen helpt. Voor zijn inzet werd Muhammed eind vorig jaar beloond met een ECHO-award, een prijs voor een excellent talent met een niet-westerse of vluchtelingenachtergrond. Dankzij deze prijs kan Muhammed deze zomer genderstudies aan UCLA in Los Angeles studeren.

Muhammed vluchtte in 1997 met zijn familie naar Nederland vanuit Irak, waar zijn vader politiek actief was en zich afzette tegen het regime van Sadam Hussein. Door zijn vluchtelingenachtergrond weet Muhammed als geen ander hoe het is om uitgesloten te worden. Zijn motivatie om transgenderchirurg te worden is dan ook om bij te dragen aan de gelijkheid van transgenderpersonen. Toch krijgt Muhammed vanwege zijn islamitische achtergrond reacties van mensen om hem heen, zowel positief als negatief. Ik sprak met Muhammed over zijn achtergrond en vroeg hem waarom hij transgenderchirurg wil worden.

VICE: Hey Muhammed. Waar kwam je interesse voor transgenderchirurgie vandaan?

Muhammed: Tijdens mijn studie Geneeskunde keek ik in mijn tweede jaar een keer met een geslachtsveranderingsoperatie mee. Dat vond ik heel indrukwekkend. Tegelijkertijd ging ik seksuele voorlichting geven op de basisschool, een goede vriend had me daarvoor gevraagd. Het leek me tof om te doen, en ik dacht dat ik zo seksuele diversiteit op een andere manier zou kunnen overbrengen. Op de sportschool had ik het ook weleens met vrienden over seksualiteit en het menselijk lichaam, zo ging ik dingen opzoeken en bleek ik dit interessant te vinden. Anderhalf jaar geleden ben ik begonnen met mijn wetenschappelijke onderzoek naar transgenderchirurgie. Uiteindelijk wil ook transgenderchirurg worden.

Is er een ethisch aspect waarom je hiervoor kiest?

Aan de ene kant kan ik iemand helpen, transgenders worden nog steeds gediscrimineerd en het is dankbaar werk. Ik heb zelf met mijn familie moeten vluchten omdat we anders dachten in Irak, dus als ik hiermee kan bijdragen aan gelijkheid en kan doen wat ik interessant vind, dan is dat een win-win situatie. Of het nou je religie, etniciteit, seksualiteit of genderidentiteit is, je kunt er niks aan doen. Technisch gezien vind ik het indrukwekkend wat we allemaal met plastische chirurgie kunnen doen.

Breek jij het taboe op transseksualiteit in je omgeving?

Ik krijg veel reacties vanuit mensen om mij heen. Er is niet echt een eenduidige lijn in de reacties, maar veel islamitische jongeren sturen positieve berichten. Ze vinden dat ik mensen help en hebben door het stigma op dit onderwerp respect voor mijn keuze. Er bestaan zoveel vooroordelen over moslims, dat we homofoob en transfoob zijn, en ik ben daarom ook blij dat medemoslims voor me opkwamen toen ik negatieve reacties kreeg. We zijn niet allemaal kortzichtig. De negatieve reacties komen vaak voort uit onwetendheid, mensen snappen niet wat voor impact genderdysforie heeft op mensen en hun dagelijkse leven. Argumenten kunnen ook religieus van aard zijn, dat mensen vinden dat je Gods creatie moet respecteren bijvoorbeeld. Sommigen komen ook nooit in aanraking met transgenderpersonen, dan is het ook makkelijk om zo’n groep te veroordelen.

Je kunt geen gelijkheid eisen als je zelf anderen discrimineert.

Weet je mensen te overtuigen?

Ja, vaak als ik ze uitleg wat genderdysforie inhoudt wel. Ik maak mensen ook bewust dat ze zelf ook gelijkheid willen en ook niet gediscrimineerd willen worden vanwege hun religie of etniciteit bijvoorbeeld. Je kunt geen gelijkheid eisen als je zelf anderen discrimineert.



Wat is de grootste misvatting die mensen hebben?

Sommige mensen denken heel luchtig over genderdysforie en denken dat transgenderpersonen een keuze hebben. Ze denken dat er ook een mogelijkheid is om niet in transitie te gaan en het te laten voor wat het is. Ik leg ze dan uit dat transgenderpersonen de hele dag geconfronteerd worden met hun genderidentiteit, van toiletkeuze tot een formulier invullen, het speelt overal.

Ben je zelf religieus?

Niet praktiserend, maar ik ben wel met de islamitische normen en waarden opgevoed.

Vind jij dat er frictie is tussen de islam en transgenderchirurgie?

Nee, dat is niet per se zo. De eerste transgenderoperatie werd in Casablanca, Marokko uitgevoerd, dat is een overwegend islamitisch land. In Iran worden transgenderpersonen ook geopereerd. Hoe over transgenderchirurgie wordt gedacht verschilt heel erg per islamitische stroming. In sommige stromingen zijn chirurgische operaties toegestaan als je medisch kunt aantonen dat je XXY-chromosomen hebt. Bovendien is het niet zo dat het Westen en het christendom altijd even flexibel omgaan met genderidentiteiten. In het Midden-Oosten en Noord-Afrika werd vroeger veel minder vastgehouden aan de traditionele genderrollen zoals we die in het Westen kennen.



Hoe reageerde jouw omgeving toen je ze vertelde dat je transgenderchirurg wilde worden?

Tot nu toe heel nieuwsgierig. Ik heb mijn familie goed kunnen uitleggen wat mijn werk gaat inhouden. Wij zijn zelf ooit uit Irak gevlucht en wilden toen ook in Nederland geaccepteerd worden. Als wij gediscrimineerd worden vanwege onze religie of etniciteit dan vinden we dat ook vervelend. Dus hoezo is het wel oké iemand op basis van zijn genderidentiteit te discrimineren? Mijn familieleden begrepen mij daarom ook en respecteren mijn keuze. Ze krijgen vaak vragen over wat ik doe, er ontstaat dus wel een debat tussen islamitische mensen over dit onderwerp, dat is goed.

Hoe was het om de ECHO-award te winnen?

Het geeft voldoening, ik beschouw mezelf wel als uniek in wat ik doe. Er zijn niet veel mensen met mijn achtergrond die transgenderchirurg willen worden. Ik ben blij dat ik kan laten zien dat niet alle moslims in één hokje passen, en hoop anderen te inspireren en anders te laten denken over transgenderpersonen. Deze zomer ga ik aan UCLA studeren in Los Angeles om meer te leren over gender. Die universiteit staat bekend om zijn diversiteitsbeleid, dus ik heb enorm veel zin in om daar te studeren!

Veel succes, Muhammed!