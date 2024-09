We spraken opnieuw met Nederlandse vrouwelijke politici nu Trump president wordt

Gisteren vroegen we een aantal vrouwelijke politici wat het voor hen zou betekenen als Hillary Clinton president zou worden. Nu vragen wij hen wat het voor hen betekent dat Donald Trump president is geworden.

Donald J. Trump, die verdacht wordt van aanranding van een dozijn vrouwen, die zijn tegenstander een ‘nasty woman’ noemde en abortus strafbaar wilde maken, is president van de Verenigde Staten geworden. Toen we gisteren een aantal vrouwelijke politici vroegen naar de rol van Hillary Clinton als president, hoopten en verwachtten zij allemaal één ding niet: dat deze man president zou worden. Ik belde en mailde opnieuw met Stientje van Veldhoven, Lilian Marijnissen, Marianne Thieme en Liesbeth van Tongeren om hen te vragen wanneer ze het nieuws hoorden, wat dit voor hen betekent en hoe we nu verder moeten.

Liesbeth van Tongeren, Groenlinks

Vanmorgen werd ik wakker van de bliepjes op Whatsapp met het nieuws dat Trump had gewonnen. Dit is een enorme tegenslag. Ik hoopte op een president die de mensen bij elkaar zou brengen, een vrouwelijke president, die voor internationale samenwerking zorgt. In plaats daarvan zitten we nu met de minst gekwalificeerde president van de Verenigde Staten ooit, een zakenman met een grote mond.

Als Trump van een man had verloren was ik net zo bedroefd geweest. Ik had heel veel hoop dat Clinton misschien toch nog net zou winnen. Trump is niet zomaar een man, maar eentje die tegen al mijn principes indruist. Hij gelooft niet in klimaatverandering en hij wilde zelfs even abortus strafbaar maken. Dat is geen voorbeeld voor de huidige generatie. De mensen die op hem gestemd hebben, die nu denken dat zij werk gaan krijgen, zullen veranderen in een ontgoochelde onderklasse.

Voor Nederland is het nu belangrijk dat we verbondenheid laten zien. Laten we niet gaan somberen over de toekomst maar samen sterk blijven staan.

Lilian Marijnissen, SP

Wat er gaat gebeuren nu Trump gewonnen heeft, zal allemaal nog moeten blijken. De keuze voor Trump voelt als een sprong in het diepe. Toen ik wakker werd, was het nog niet honderd procent duidelijk, maar het leek er wel op dat Trump zou gaan winnen. Dat is wel even bijzonder wakker worden. Trump staat niet bepaald bekend om zijn vrouwvriendelijke uitspraken. Als hij beweert een president te zijn voor alle Amerikanen, dan is het tijd dat hij laat zien dat hij echt iedereen vertegenwoordigt.

Na de Brexit is dit de tweede keer dat de bevolking in een westerse democratie een flinke schop uitdeelt aan de politieke elite. Het wordt tijd – ook in Nederland – dat we luisteren naar gewone mensen en wat doen aan de onzekerheden waarmee mensen steeds meer geconfronteerd worden, om te voorkomen dat mensen tegen elkaar uitgespeeld of opgezet worden. De macht moet terug naar de mensen: naar de zorgverlener in de zorg, naar de leerkracht in het onderwijs, naar de huurders in de woningbouwcorporatie.

Stientje van Veldhoven, D66

Ik ben de hele nacht opgebleven om het te volgen, want ik wilde niet zoals bij de Brexit ineens wakker schrikken met slecht nieuws. De grote vraag die bij mij steeds door mijn hoofd spookt is: hoe hebben de peilingen dit zo kunnen missen? Gister stond er nog groot op de voorpagina van de Volkskrant: “Hoe kan Trump dit ooit nog winnen?”. Nu is hij president.

Het is ontzettend jammer dat het rolmodel van een vrouwelijke president nu is komen te vervallen. Natuurlijk moeten vrouwen en meisjes nu niet opgeven, ze hebben nog evenveel kansen om hun doel te bereiken. Maar het zal nu wel weer een aantal jaar duren voordat we weer kans krijg op zo’n rolmodel. De Amerikaanse kiezer heeft gekozen en daar zullen we het mee moeten doen. Het enige dat wij kunnen doen is die boodschap van angst tegengaan door te laten zien dat wij wel een open wereld willen met kansen voor iedereen.

Marianne Thieme, Partij voor de Dieren

Ik hoorde het nieuws om zes uur vanochtend en dacht: de wereld is gek geworden. Dit is een man die alle vrouwen moreel heeft aangerand en dat heeft de Amerikaanse kiezer beloond. Daar ben ik als vrouw verdrietig over. Ik hoop dat de wal het schip zal keren en dat veel mensen tot bezinning komen door deze dramatische ontwikkeling.

Het enige positieve hieraan is dat de kans op TTIP, het vrijhandelsverdrag met de Verenigde Staten, kleiner wordt. Buiten dat is het een dramatische ontwikkeling. Alle stappen die richting duurzaamheid en mededogen gezet moeten worden en waarin we geen tijd te verliezen hebben, zijn hiermee ernstig onder druk komen te staan. Elke grote positieve verandering in de wereld is begonnen bij een kleine groep betrokken mensen. Ik hoop heel erg dat de mensen die vasthouden aan hun idealen nu hun krachten gaan bundelen. De onvrede onder kiezers over de traditionele politiek is erg groot. Er is behoefte aan een plan B.

Ik hoop dat het Nederlandse kiezers waarschuwt voor hoe slecht een proteststem uit kan pakken. Naar mijn gevoel is protesteren goed en zelfs noodzakelijk, maar dit is een heel destructief protest. Ik hoop dat de Nederlandse kiezer geïnspireerd wordt tot het uitbrengen van een positieve proteststem op 15 maart, maar dat zal u vanuit mijn positie niet verbazen.

