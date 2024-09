We spraken Opslaan Als over tien jaar videoclips

De Amsterdamse videoclipmakers van Opslaan Als stoppen ermee als collectief. Het is klaar. De koek is op. Dat klinkt heel verdrietig en dat is het ook wel, maar als we het lachwekkende cynisme van hun afscheidsdocumentaire even vergeten, zijn ze in elk geval nog steeds dikke vrienden. De groep maakte video’s in een post-MTV-tijdperk voor onder meer Jiggy Dje, Hef, Ronnie Flex en Appelsap, en hebben zo hun eigenzinnige voetafdruk achtergelaten in de Nederlandse hiphop. In hun laatste documentaire komen dan ook veel invloedrijke mensen uit de scene aan het woord; denk aan Kees de Koning en Faberyayo. We wilden weten wat ze nu gaan doen, dus belden we twee van de clipmakers, Kevin en Allen.

Noisey: Ik heb jullie afscheidsfilmpje gezien en daarin doen jullie heel grappig over stoppen met Opslaan Als. Is dat omdat jullie stiekem balen?

Kevin: Het enige wat we daarover kunnen zeggen, is dat jullie naar de documentaire moeten kijken. Daar is die namelijk ook voor gemaakt. Voor alle andere vragen moeten we jullie helaas doorverwijzen naar de documentaire.

Ah, oké. Hoelang was het bij jullie al bekend dat er een einde aan kwam?

Kevin: Dat was voor ons al een tijdje bekend, maar we vonden het nu een mooi moment hiervoor. Het is 2017, een nieuw jaar en een nieuw begin toch?

Jullie maakten onder meer clips voor Noah’s Ark en Top Notch. De eerste clip die jullie schoten was voor Jiggy Djé en Spacekees, toch?

Kevin: Jiggy was inderdaad de eerste die ons een kans gaf. Het verhaal is wel grappig eigenlijk. Ik liep stage bij Habbekrats en zij zouden die clip maken. Zelf hadden ze geen tijd, dus wisten ze niet wie het moest doen. Toen dacht ik bij mezelf van, hallo, ik zit hier, let’s go. Uiteindelijk heeft Habbekrats tegen Jiggy gezegd dat ze dus zelf geen tijd hadden maar wel een stagiair hadden die heel graag wil. Er ging nog wel iemand van Habbekrats mee ter controle. Uiteindelijk was Jiggy heel blij met die eerste clip en al snel daarna belde Kees. Voordat we het wisten waren we vier jaar en zoveel videoclips verder, waarvan het gros inderdaad voor Noah’s Ark en Top Notch was.

En dat deden jullie voornamelijk met een team van vijf mensen. Gaan jullie nun allemaal je eigen kant op?

Kevin: Het merendeel van ons gaat freelancen, en Matthijs Diederiks is bezig met een krankzinnige documentaire waarin hij een jaar niet meer eet en alleen nog maar leeft op shakes. Soylent, Joylent, allemaal van dat soort dingen.

Tegenwoordig is er een overvloed aan videoclips en worden er miljoenen views gehaald op YouTube. Is er meer geld mee gemoeid dan eerst? En wat vinden jullie van de invloed op de kwaliteit van de clips zelf daarvan?

Allen: Voor video’s is er niet opeens meer geld.

Kevin: En ik denk dat het juist niet de kwaliteit bevordert, omdat er veel meer clips gemaakt moeten worden ten opzichte van vroeger. Het is niet inherent dat de kwaliteit dan stijgt. Ik denk eerder dat het juist een beetje daalt omdat er meer gemaakt moeten worden.

Wat is echt het gekste dat is gebeurd tijdens een opname?

Kevin: Nou, we hebben een keer een oude Amerikaanse auto tijdens een clipshoot aan diggelen gereden.

Oh, ja. Jullie hebben toen een benefietfeest voor jezelf gegeven toch? Hoe is dat toen afgelopen?

Kevin: Onze karma stond toen heel erg in de min. Op de dag van dat benefietfeest was er een weeralarm door een soort sneeuwstorm. Daardoor stond de Bitterzoet toen maar halfvol. Financieel gezien is het alsnog allemaal wel opgelost; het was ook deels een grapje en deels serieus. Dat was wel een van de meest krankzinnige dingen die we hebben meegemaakt, in de negatieve zin dan.

Allen: Voor de rest waren we altijd heel professioneel hoor.

Waren er ook dingen memorabel in de positieve zin?

Kevin: Jawel, bijvoorbeeld de clipshoot van Ik Heb Je van Jiggy en Pete Philly. Toen moesten we de halve rapscene op Texel zien te krijgen. En de tripjes met Polska naar Polen waren zeker altijd memorabel, qua gekte en zo.

Allen: We hebben ons een keer Tokyo in gebluft om daar een videoclip te maken. We hadden een reisje geboekt om op vakantie te gaan, en toen kwamen we erachter dat het toch best wel duur is. Toen hebben we op de valreep een concept bedacht om voor Sander van Doorn een clip te maken en zo onze vakantie bekostigd.

Wat vinden jullie de hardste plaat waar jullie aan hebben meegewerkt?

Allen: In Een Jet van Ronnie Flex.

Kevin: Ja, dat is wel het hardste nummer. En Sjonnie en Anita van The Opposites vind ik ook echt wel een tijdloze classic. Ik ben heel blij dat we dat mochten doen.

Is dat ook hetgene waar jullie het meest trots op zijn?

Kevin: Ik ben net dertig geworden en de laatste tien jaar stond in het teken van met mijn beste vriend een bedrijf runnen. Dat vind ik wel het sickst. Ik had ook gewoon bij de Albert Heijn kunnen werken, weet je wel.

Willen jullie nog een laatste woord kwijt als Opslaan Als?

Kevin: Een hele dikke S/O naar alle mensen met wie we ooit hebben gewerkt man, sowieso.

Wil je Matthijs Diederiks volgen tijdens zijn jaar op Joylent? Check dan hier zijn blog .