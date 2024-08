We spraken Parijzenaars over de verwoestende brand in de Notre-Dame

Het is 22.00 uur. Vanaf de Pont de la Tournelle is duidelijk te zien hoe de 856 jaar oude Notre-Dame in brand staat. Een stuk of honderd mensen zingen Ave Maria. Het gezang heeft een troostende werking op de enorme menigte die zich heeft verzameld. Ze kijken toe hoe bijna duizend jaar geschiedenis in vlammen opgaat.

Uiteindelijk lukt het zo’n vierhonderd brandweermannen om het vuur onder controle te krijgen en de twee torens te redden. Het dak en de torenspits gaan verloren, evenals talloze historische artefacten die in de kathedraal stonden.

Ik vroeg een aantal mensen die zich op de brug verzameld hadden naar hun gedachten over deze tragedie.

Eva, 29

Ik ben verdrietig en geschokt. Ik kan alleen maar denken dat ik niet vaak genoeg naar de Notre-Dame gekeken heb, en dat ik daar altijd spijt van zal hebben. Het is een gebouw, maar het voelt alsof we om een persoon rouwen.

Christelle, 42

Ik groeide op in een buitenwijk van Parijs. Als we heel soms een uitstapje naar het centrum maakten, bezochten we altijd de Notre-Dame. Ik ben enorm geschrokken. Ik werd misselijk toen ik het nieuws hoorde. Het voelt alsof ik een familielid ben kwijtgeraakt. De Notre-Dame staat symbool voor Frankrijk. Ik ben hierheen gekomen omdat ik bang was dat ik haar nooit meer zou zien. Ik heb mijn dochter meegenomen, omdat ik wilde dat we hier samen zouden zijn.

Philippe, 60

Toen ik zag dat de Notre-Dame in brand stond, dacht ik dat ze het vuur snel onder controle zouden krijgen. Maar dat is nu alweer drie uur geleden. Ik ben verdrietig. Het feit dat er hier vanavond zo veel mensen zijn, laat zien dat dit geen normale brand is. Het zal een enorme impact hebben. Het is zo erg.

Louis, 21 en Aymeric, 21

Toen we het nieuws hoorden, zijn we meteen hierheen gekomen. Inmiddels staan we er al drie uur. We weten niet zo goed of het uit een soort morbide nieuwsgierigheid is, of gewoon omdat we Parijzenaren zijn. Misschien komt het wel omdat we iets alleen geloven als we het met eigen ogen hebben gezien. Toch beseffen we het nog steeds niet echt. Het is niet te bevatten. Het voelt een beetje als de dag waarop de aanslagen in Parijs plaatsvonden – dat konden we ook niet begrijpen. Gelukkig staan er vanavond niet direct levens op het spel. De Notre-Dame maakt deel uit van de Parijse en Franse identiteit. We hebben morgen examens, maar ik denk dat we hier het grootste deel van de nacht zullen blijven. In elk geval tot de situatie wat stabieler is. Zelfs als de Notre-Dame instort, blijven wij hier staan.

Théo en Célia, 19

Théo: Ik zag het nieuws om 19.00 uur en ben hier toen meteen naartoe gekomen. Ik ben een Parijzenaar. Ik ben hier geboren. De Notre-Dame is het belangrijkste monument van de stad. Het is een deel van Parijs. Als het ze niet lukt om het vuur te doven, is dat een verschrikkelijke ramp. Ik heb er geen woorden voor.



Célia: Het is zo onwerkelijk. Ik dacht dat het een grapje was toen ik het hoorde. Ik wilde hier eigenlijk helemaal niet naartoe komen. Bovendien is het nog niet voorbij. Ik ben er kapot van.