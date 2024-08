We spraken Pink Oculus over Wolverine en doodgaan door noodles

Vorig jaar debuteerde Pink Oculus met haar veelzijdige EP Delicious waarop ze haar zang- en rapkunsten moeiteloos etaleerde. Dit jaar staat ze op een aantal grote festivals zoals Down The Rabbit Hole, Glastonbury en North Sea Jazz. Tussen de shows door kregen we de kans om haar te spreken voor onze nieuwe serie The Noisey Questionnaire of Life, waarin we artiesten onorthodoxe dilemma’s voorleggen. In deze aflevering praten we met Pink Oculus over onder meer Wolverine, Dave Chappelle en doodgaan door noodles. Bekijk de video hierboven.

Wil je meer lezen over dit geweldige festivalseizoen? Dat kan hier.