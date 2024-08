We spraken Raleigh Ritchie over zijn rol in ‘Game of Thrones’, zijn muziekcarrière en zijn liefde voor film

Als je op dit artikel hebt geklikt, draait je leven momenteel waarschijnlijk maar om één ding: de bloedstollende ontknoping van het zevende seizoen van Game of Thrones. Na elke aflevering ga je weer de interwebs op om alles te weten te komen over de wereld van Westeros en om de symboliek in elke aflevering te ontcijferen. Zo breng ik in ieder geval m’n dagen nu door.

Wat je misschien nog niet wist, is dat Grey Worm (echte naam Jacob Anderson) onder de naam Raleigh Ritchie alternative pop maakt wanneer hij geen Lannisters aan zijn speer rijgt. En het is fucking goed. In de serie is hij een stoïcijnse krijger die houterig praat, maar in het echt heeft hij een engelenstem en geeft hij in zijn muziek best veel bloot over zijn persoonlijke leven.

