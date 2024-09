Raymond van Barneveld zit naar eigen zeggen al jaren in een burnout. De vijfvoudig wereldkampioen darts heeft het moeilijk met de volle dartkalender en het verwerken van zijn verlies. VICE Sports sprak hem in deze Sitdown over zijn mentale worstelingen, waar die vandaan komen en hoe hij er weer bovenop probeert te komen.

