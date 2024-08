We spraken ROLLÀN over opgroeien in asielzoekerscentra en doorbreken in Frankrijk

Na een uit de hand gelopen doorkliksafari op YouTube (en iets te veel wijntjes) kwam ik een jaar geleden terecht bij de clip voor Mbongo van ene ROLLÀN. Hem kende ik op dat moment nog niet, maar het feit dat Josylvio en Hef op zijn track staan, was genoeg reden om hem toch te checken. Ik snapte in eerste instantie niet helemaal wat er gaande was. In de intro begint hij in het Frans te zingen en snel daarna hoor je hem ook nog in het Nederlands. Waar komt deze man vandaan en waarom schakelt hij de hele tijd tussen talen? Wat het ook is, het is catchy as fuck en ook nog eens vernieuwend.

Inmiddels weet ik dat ROLLÀN in Leeuwarden woont, 23 jaar is en Congolese roots heeft. Singles als Sowieso en Danse Avec Moi creëerden op onze redactie een lichte obsessie met deze jonge rapper. Door zijn vlammende 101Barz-sessiewerden we nog meer fan, en het mysterie rondom ROLLÀN groeide ook. Zo voerde hij bij Rotjoch bijvoorbeeld Ik Heb Geen Vader op, dat een stuk minder vrolijk is dan zijn andere werk. Op deze track hoor je de line: “Weet je wat voor stress in azc? Mijn eerste babystappen: azc. Azc-libi is niet safe. Damn, you’re gonna see it on my face.” Dit soort teksten maken de artiest al meteen fascinerend, dus sprak ik met hem af in Amsterdam om eens bij te praten.

