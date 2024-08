We spraken Roxeanne Hazes over opgroeien in Almere en vechten in de bios

In onze serie ‘Het VICE Interview’ stellen we elke keer dezelfde ietwat ongemakkelijke en zeer uiteenlopende vragen aan beroemde en/of interessante mensen. In deze aflevering spreken we Roxeanne Hazes, “Dochter Dre” zoals ze zichzelf noemt op haar Instagram profiel. Begin september kwam haar debuutalbum “In Mijn Bloed” uit, dit weekend begint haar clubtour.

VICE: Zijn er complottheorieën waarin je gelooft?

Roxeanne Hazes: Ik heb heel lang nagedacht over de eerste maanlanding, en of die door de Amerikanen in scène is gezet. Mensen wezen me dan bijvoorbeeld op die vlag, die niet zou kunnen wapperen. Dat is aan de ene kant heel overtuigend, maar aan de andere kant vind ik het ook heel respectloos dat mensen zo stellig zeggen dat die maanlanding nep was. Het is namelijk zo’n bijzondere gebeurtenis. Vroeger wilde ik zelf altijd astronaut worden. Ik ga nog steeds elk jaar naar NASA, omdat ik de ruimtevaart zo interessant vind. André Kuipers is ook echt mijn droomman.

Videos by VICE

Wat was je eerste e-mailadres ooit?

Roxeanne_Sexyy@hotmail.com. Ik woonde in Almere vroeger, en daar moest je wel iets leuks hebben als email adres.

Toen ik naar Almere verhuisde, kwam ik ineens op een hele stoere school middenin de stad terecht. Ik paste daar toen totaal niet tussen, omdat ik een beetje een nerd was, een buitenbeentje. Maar ik wilde wel heel graag met plezier naar school gaan. Dus ik deed mijn uiterste best om populair te worden. Ik ging me bijvoorbeeld anders kleden, veel sletteriger. Ik nam een navelpiercing, droeg crop tops, en zette zo’n dikke lijn langs m’n lippen. En ik had altijd vet haar. Daar bleef ik dan de hele dag in knijpen zodat er van die vieze krullen in kwamen. Bovendien moest ik natuurlijk een leuk email adres hebben, want toen had je nog msn. En msn was echt helemaal een ding destijds.

Het is me toen wel gelukt om populair te worden op school, maar het was niet echt een prettige tijd. Ik moest elke dag in een bepaalde rol naar school. Als kind wil je eigenlijk hetzelfde zijn als iedereen. En als dat niet lukt op jouw manier, dan moet je je dus voor gaan doen als iemand anders. Het was dat, of altijd de pispaal blijven.

Van welke film of televisieserie moet je heel hard janken?

Titanic. Ik denk dat ik die film inmiddels 38 keer heb gezien. Ik heb zelfs het script thuis liggen. Ik ken elk zuchtje en kuchje in de film uit m’n hoofd. Ik moet altijd huilen op het moment dat het orkest gaat spelen, op het dek. Je ziet dan iedereen wild rennen – want iedereen is natuurlijk in paniek – en zij blijven heel kalm doorspelen. Dat is echt het moment dat ik begin te huilen. Elke keer dat ik die film kijk, hoop ik ook dat het einde anders zal zijn.

Maak de volgende zin af: het grootste probleem met jonge mensen is…

Dat ze zo snel volwassen willen zijn. Ik ben zelf natuurlijk pas 24, maar als ik terugdenk aan mijn jeugd, besef ik me dat ik er veel meer van had moeten genieten. Van het onbezonnen zijn, en lekker kunnen doen wat je wil. Jong zijn is echt heel chill. Dat is de tijd dat je kan leren van de fouten die je maakt. Dan ga je bijvoorbeeld een keer met iemand naar huis, en dan denk je achteraf: fuck, dat had ik beter niet kunnen doen. Maar daar ben je jong voor. Who cares? Alles hoeft niet altijd zo serieus.

Als je twee dieren mocht samenvoegen tot één superdier, welke zou je dan kiezen en waarom?

Dan zou ik een hond met een lama kiezen. Dat zijn mijn twee lievelingsdieren. Ik heb zelf honden, en ik hou van ze omdat ze zo trouw zijn. En vroeger had ik lama’s. Dat vond ik toen super tof. Bovendien denk ik dat een lamahond er heel leuk uit zou zien. Ik zou mijn lamahond zo opvoeden, dat-ie niet naar mij tuft – want lama’s spugen meestal – maar dat ze weten naar wie ze wel moeten tuffen als ik een bepaald geluidje maak. Want dan ben je zelf niet de schoft die het doet, maar dan is je lamahond het.

Wat is de donkerste periode die je in je leven hebt doorgemaakt?

De afgelopen drie jaar, denk ik, toen ik aan mijn album werkte. Al mijn teksten zijn autobiografisch, en gaan over hartenpijn, en de minder leuke kant van de liefde. Liefdesverdriet kan heel heftig zijn, en dat doet gewoon heel veel pijn. Maar gelukkig ben ik een muzikant, en mag ik daarover schrijven. En misschien kan ik daar andere mensen ook weer mee helpen. Sinds een jaartje ben ik echt helemaal happy, maar dat heeft wel een tijdje geduurd.

Als je een darter was, met welke muziek zou je dan opkomen?

Ik heb zelf echt helemaal niets met darten, maar ik ben wel naar kickbokswedstrijden geweest. Dus ik weet dat zo’n nummer waarmee je opkomt heel veel met je kan doen. Ik denk daarom dat ik voor We Come One van Faithless zou kiezen. En dan het refrein lekker pakken, even goed beuken. jarennegentigmuziek knallen. Heerlijk. Daar zou ik mee willen opkomen.

Foto door Lois Cohen

Waar op de hele wereld of daarbuiten zou je het allerliefste willen wonen?

Ik heb het er weleens met mijn vriend over gehad, dat we eerst vijftien jaar heel hard willen werken, en daarna gewoon onze rust willen pakken. Ergens bovenop een berg. De locatie maakt mij niet zo heel veel uit, als het maar warm en rustig is. Een plek waar we bij wijze van spreken de hele dag naakt zouden kunnen rondlopen.

Ik was laatst voor het eerst op Ibiza, en dat vond ik wel een hele toffe plek. Maar daar lopen wel heel veel Nederlanders rond, en ik weet niet of ik dat zo’n chill idee vind. Ik hou bijvoorbeeld van topless zonnen. Maar dat doe ik eigenlijk alleen op plekken waar bijna geen Nederlanders zijn, omdat je niet wil dat er ergens op het internet een foto van je tieten opduikt. Toen ik op Ibiza topless lag te zonnen, vroeg iemand of ik met hem op de foto wilde…

Denk je dat drank en drugs je gelukkig kunnen maken?

Voor een moment, zeker. Een jointje op z’n tijd vind ik wel lekker, gewoon thuis met mijn vriend samen. Drank vind ik ook leuk. Als ik dan een keer uit ga, ga ik goed uit ook. Dan zorg ik echt dat ik met een dubbele tong ga praten. Maar ik besef dan ook al te goed dat ik me de dag erna belabberd ga voelen.

Ik neem ook meestal een wijntje, omdat ik dan al gelukkig ben. Dan komt m’n vriend thuis van werk, zitten we lekker op de bank, en dan schenken we een wijntje in. Het is niet zo alsof we wijn gaan drinken om gelukkig te worden. We zijn het al heel erg, en dat gevoel wordt dan eigenlijk versterkt.

Zou je seks hebben met een robot? Ik vind seks echt iets heel ergs bijzonders. Seks is voor mij niet zomaar seks, het is heel erg intiem – een manier om nog dichter bij elkaar te zijn. Ik moet liefde voelen voor iemand met wie ik vrij, en voor een robot lijkt me dat een beetje moeilijk.

Voor welke Nederlandse traditie zou je de barricaden opgaan?

Het herdenken van de Tweede Wereldoorlog. Dat vind ik echt heel belangrijk, dat je daarbij stilstaat. We mogen nooit vergeten wat er in die tijd is gebeurd. Mijn familie is joods, dus dat komt heel dichtbij.

Wat is de grootste daad van verzet die je ooit hebt gepleegd?

Dat is eigenlijk iets heel persoonlijks. Toen ik een jaar of vijftien was, zat ik een keer in de bioscoop, en ik hoorde iemand achter mij hele lelijke dingen zeggen over mijn vader. Toen ik dat hoorde stond ik op, en zei ik tegen hem: “Hey wacht even, je hebt het wel over mijn vader.” Ik hoopte dat dat hem af zou schrikken, maar hij ging alleen maar door. Hij zei dat mijn vader een alcoholist was, en dat het maar goed was dat hij dood is. Toen werd het zwart voor mijn ogen, en ramde ik die man met alle kracht die ik in me had. Ik heb hem helemaal in elkaar geslagen.

Achteraf voelde ik me angstig, met name voor mezelf. Hoe had ik mezelf zo kunnen laten gaan? Het is natuurlijk niet netjes, maar ik ben er nog steeds trots op. Ik laat nog steeds niemand lelijk praten over mijn familie. Dan ben je echt bij de verkeerde, zo is het gewoon. Maar ik denk niet dat ik vandaag de dag nog zo fysiek zou reageren. Eerder verbaal, denk ik.

Wat vind je het leukste aan het internet?

Dat echt alles mogelijk is. Laatst hadden m’n vriend en ik zoveel gewerkt, dat we doodop op bed lagen, in onze badjassen. We hebben toen via internet heel veel eten besteld, wat ook allemaal tegelijk kwam. Toen hebben we alles lekker op lopen vreten in bed, terwijl Game of Thrones aanstond. Maar echt, vreten, dat het zo langs je mondhoeken loopt. Dat is het goede leven.