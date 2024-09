We spraken Ruud Boymans over Dubai, sporten in de woestijn en Arabische supporters

Vorig seizoen was Ruud Boymans hard op weg om een heldenstatus in de Eredivisie te bereiken. Het jaar daarvoor hield een slopende enkelblessure hem nog aan de kant en zorgde ervoor dat hij overwoog te stoppen. Hoewel hij zich op zijn zeventiende nog inschreef voor een studie geneeskunde, zag hij nu meer ziekenhuizen van binnen dan hem lief was. Uiteindelijk maakte de spits een succesvolle rentree. De sympathieke Limburger was in mei zelfs eventjes de snelst scorende spits in Europa, met gemiddeld elke 62 minuten een doelpunt. De supporters waren lyrisch en namen samen met hem zelfs een liedje op: cultkraker ‘Kale koppen niet te stoppen’ – een muzikaal hoogstandje dat verwijst naar zijn gebrek aan haar. Hij zal er niet snel in de Top 40 mee verschijnen, maar het is wel een mooie blijk van waardering.

Maar de supporters konden niet lang genieten van hun grote favoriet en het bijbehorende nummer, want begin juni verdween Boymans van de radar. Hij vertrok naar Al Shabab in Dubai, voor een “lucratief avontuur”, zoals dat zo mooi heet. Een opvallende move voor een 27-jarige spits met een behoorlijk gemiddelde in de Eredivisie (namens FC Utrecht scoorde Boymans 19 keer in 28 wedstrijden). VICE Sports belde met de kale goaltjesdief, die op dit moment even aan de kant staat.

