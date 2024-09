We spraken Saffiyah Khan, de vrouw die dit weekend opstond tegen de EDL

(Bovenste foto: Saffiyah Khan kijkt neer op EDL-demonstrant Ian Crossland tijdens een demonstratie in Birmingham. Foto: Joe Giddens/PA Wire/PA Images)

Dit weekend ging mijn vriendin Saffiyah vanuit het niets viral, toen een foto waarop ze lacht naar Ian Crossland op het internet verscheen. Crossland is een van de leiders van de English Defense League (EDL), een Britse extreemrechtse organisatie die dit weekend demonstreerde in Birmingham, naar aanleiding van de aanslagen in Londen van eind maart. Die demonstratie bestond voor het grootste deel uit mannen die bier dronken en boze dingen riepen naar halalslagerijen.

Op een gegeven moment kregen Crossland en een stuk of twintig andere leden van de EDL een vrouw met een hoofddoek in de gaten, die deelnam aan een tegendemonstratie. Toen de politie naliet in te grijpen deed Saffiyah dat, en op dat moment werd de foto genomen.

Volgens Crossland kreeg hij het aan de stok met de “smerige, ongewassen, linkse schoonmaakster” omdat ze een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslagen in Londen en Stockholm verstoorde. Zelfs voormalig EDL-leider Tommy Robinson gaf toe dat dat onzin was. Hij bevestigde het verhaal dat Saffiyah naar voren trad om de vrouw met de hoofddoek te beschermen, en noemde de foto “beschamend”.

Terwijl ik Saf ken uit de tijd dat we samen naar punkconcerten gingen in Birmingham, en vanwege het feit dat ze yogaposes kan aannemen tijdens het skaten, kent de rest van de wereld haar nou als het meisje dat relaxt bleef in een heftige situatie. Ik sprak haar kort, terwijl ze platgebeld werd door media van over de hele wereld.



VICE: Allereerst, hoe voelt het om misschien wel de eerste Birminghamse van onder de zestig ooit te zijn die het schopt tot de voorpagina’s van de kranten?

Saffiyah Khan: Het is een belangrijk moment voor Birmingham.

Dat is het zeker. Over de foto: ik heb een paar EDL-aanhangers horen beweren dat je een minuut stilte voor de slachtoffers van islamitisch terrorisme verstoorde. Hoe zit dat?

Ja, er is een video waarop je kunt zien dat dat niet klopt. Iedereen die me kent weet dat ik een minuut stilte vanwege de dood van onschuldige mensen altijd zou respecteren, wie dat moment van stilte ook initieert. Dat is een kwestie van geweten, een krachtig gereedschap.

Je laat je dus niet uit het veld slaan door de negatieve reacties op de foto?

Ik maak me geloof ik niet zo snel druk. We zien wel hoe het loopt. Ik blijf relaxt; het leven is goed.

Een selfie die Saffiyah stuurde, waarop duidelijk wordt dat ze zich niet zo druk maakt.

Hoe zou jij graag zien dat het loopt?

Ik wacht een beetje tot de storm is gaan liggen, en ik echt iets kan gaan betekenen in de strijd tegen racisme op de straten van het Verenigd Koninkrijk, los van alle media-gekte die ik nu over me heen krijgt. Ik heb wat grote dingen op de planning staan, ik richt me op het grote verhaal. Viral gaan betekent niks als er niets goeds uit voortkomt.



Hoe ga je je nieuwe status als internetberoemdheid precies gebruiken?

Mijn doel voor nu is om het te gebruiken als platform om er alles aan te doen om het racisme en de islamofobie in het Verenigd Koninkrijk te verminderen. Het gaat niet om persoonlijke roem; ik ben heus niet opeens beroemd – het gaat meer om de symboliek in de foto dan om wie ik ben.

Ben je al door Pepsi benaderd voor hun nieuwe reclame?

Nope.

Cool, dankjewel Saf – veel succes met de rest van de telefoontjes vandaag!