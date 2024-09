We spraken Sef over huilen in de bios en zijn afkeer voor regels

Foto door Rebecca Camphens, bewerking door Timo ter Braak

In onze serie ‘Het VICE Interview’ stellen we elke keer dezelfde ietwat ongemakkelijke en zeer uiteenlopende vragen aan beroemde en/of interessante mensen. In deze aflevering spreken we rapper Sef, die druk werkt aan zijn nieuwe album.

Zijn er complottheorieën waarin je gelooft?

Ik geloof wel in complotten, maar niet in complottheorieën. Iets is een theorie tot bewezen wordt dat het waar is. Een van mijn favoriete complotten is de belangrijkste reden dat wiet in de VS in eerste instantie verboden werd. Dat was omdat hennep als materiaal een te grote concurrent werd voor de houtindustrie. Het was veel steviger en duurzamer dan hout, en toen hebben ze een soort Reefer Madness–campagne opgezet. Ze maakten het volk wijs dat mensen – vooral negers – heel woest over straat liepen onder invloed van wiet, en vrouwen verkrachtten enzo. Dat soort complotten bestaat gewoon. Maar ik geloof niet dat de Twin Towers van binnenuit zijn opgeblazen of dat soort dingen. Het lastige van een complot is dat je er heel veel mensen bij nodig hebt om het tot uitvoering te brengen, en dat mensen over het algemeen hun mond niet kunnen houden. Dat soort dingen zouden nooit geheim blijven.

Wat was je eerste emailadres ooit?

Dat was jeweetoch@hotmail.com. Maar weet je hoe lang geleden dat is? Ik ben echt oud hè.

Van welke film of televisieserie moet je heel hard janken?

Dio en ik hebben een soort running gag. We waren een keer samen naar de bioscoop, en toen was er een emotioneel moment in de film. Ik kreeg echt een brok in mijn keel en een beetje tranen in mijn ogen, en toen dacht ik: shit, straks ziet hij het. Toen probeerde ik vanuit mijn ooghoek naar hem te kijken, en toen zag ik dat hij precies hetzelfde deed naar mij toe. Volgens mij was die film Australia, van Baz Luhrmann. En ik weet nog dat ik bij Simon écht moest huilen.

Ik merk dat ik nu ik wat ouder word wel wat makkelijker geëmotioneerd raak dan vroeger. Vroeger moest ik nooit huilen bij films, maar tegenwoordig is daar niet heel veel meer voor nodig.

Maak de volgende zin af: het grootste probleem met jonge mensen van tegenwoordig is …

Dat ik er niet meer bij hoor, en dus soms dingen niet begrijp. De jeugd heeft altijd gelijk. Mensen zeuren vaak over de jeugd – over de rare muziek die ze luisteren bijvoorbeeld. Maar het maakt niet uit wat jij vindt, want de jeugd heeft de toekomst. Zij gaan bepalen wat er gaat gebeuren. Als je het daar niet mee eens bent heb jij een probleem, niet zij.

Als je twee dieren mocht samenvoegen tot één superdier, welke zou je dan kiezen en waarom?

Ik denk een pauw en een panter, qua print. Ik weet alleen niet of het vetter is om een pauw te hebben met panterprint, of een panter met pauwenveren. Ik denk dat het een panter met zo’n gekke verentooi moet zijn. Een pauwnter.

Wat is de donkerste periode die je in je leven hebt doorgemaakt?

Toen mijn vader overleed. Dat was wel heel donker, maar tegelijkertijd was het ook wel een van de belangrijkste periodes in mijn leven, omdat ik er veel sterker uit ben gekomen dan ik was. Je leert daar tegelijkertijd ook heel veel van, dat is dan weer de andere kant. Maar dat was niet leuk, nee.

Als je een darter was, met welk nummer zou je dan opkomen?

Dan ben je natuurlijk geneigd om je lievelingsnummer te zeggen, maar… Ik denk Ambitions Az a Ridah van Tupac. Ik was een tijdje geleden naar UFC in Rotterdam, en niet ver daarvoor naar een kickbocksgala in de Rai, Glory. Er waren daar wel een paar vechters die ik kende, maar de meeste kende ik niet. Ik ging elke keer op basis van de opkomstmuziek voorspellen wie er zou gaan winnen. Meestal wonnen de gasten met de gevaarlijkste nummers niet, maar juist die mensen die dan een of ander Arabisch nummer of een ballad ofzo hadden. Maar Ambitions Az a Ridah lijkt me wel lekker, in die darthal. Ik ben toch niet zo’n goeie darter, dus ik moet het waarschijnlijk hebben van de opkomst.







Foto door Rebecca Camphens

Waar op de hele wereld of daarbuiten zou je het allerliefste willen wonen?

Ja, ik denk altijd dat ik op andere plekken wil wonen dan Amsterdam. New York is er daar eentje van, maar toch altijd als ik hier ben… Ik weet niet of het komt doordat ik hier vandaan kom en dat ik mijn weg zo goed ken – doordat ik hier echt thuis ben – maar elke keer dat ik hier terugkom denk ik: ja, dit is echt ideaal, een warm bad. Maar als ik ergens anders zou wonen, zou het wel New York zijn. Ik ben toch door hiphop besmet met een soort van American Dream-virus.

Maar Amsterdam is ook gewoon echt mooi. Ik ben wel gewend aan hoe het is, met al die grachten en zo, maar ik kan me heel goed voorstellen dat mensen die hier komen zoiets hebben van: stel je voor dat je hier woont. Wij nemen dat gewoon voor lief, maar het is echt een mooie stad.

Denk je dat drank en drugs je gelukkig kunnen maken?

Ik denk niet dat je er op moet leunen voor je algemene geluk, maar het kan je absoluut tijdelijk heel gelukkig maken. Zeker. Ik zou er niet op rekenen als de bron van je levensgeluk, maar ik heb genoeg avonden gehad die niet leuk waren, en die heel leuk werden na drank of drugs. Drank én drugs is bij mij toch wel een lastige combinatie. Ik vind het moeilijk om de sweet spot te raken als ik die twee combineer.

Ik denk dat elke traditie kapot kan, en dat elke traditie verandert.



Zou je seks hebben met een robot?

Ja, waarom niet. Als die robot wel echt op een mens lijkt, zoals die robot in Ex Machina, dan wel ja. Niet met een soort terminator. En die robot moet ook wel zo ingesteld zijn dat het niet een opblaaspop is. Je moet er ook wel moeite voor moeten doen. Die robot moet niet te makkelijk zijn, niet een soort hoerenrobot. Ik wil die robot wel een beetje moeten versieren, anders is het gewoon een opblaaspop. Maar die robot uit Ex Machina zou ik wel doen, ja.

Voor welke Nederlandse traditie zou je de barricaden op gaan?

Ik denk dat tradities niet heilig zijn. Ik denk dat elke traditie kapot kan, en dat elke traditie verandert. Wat zijn Nederlandse tradities eigenlijk? We eten allang niet meer om zes uur. Er is wel iets dat ik terug zou willen veranderen: ik zou het tof vinden als Koninginnedag in Amsterdam weer wat flexibeler wordt. Niet meer met van die grote feesten aan de rand van de stad, maar gewoon in het centrum. Vroeger bouwden ze gewoon ergens een dj-booth in een raam en dan stond de hele straat vol. Dat mis ik. Maar verder zijn tradities ook maar gewoon dingen die je doet omdat je ze al heel lang doet.

Wat is de grootste daad van verzet die je ooit hebt gepleegd?

Ik probeer er een gewoonte van te maken om geen beurtbalkjes neer te zetten op de lopende band in de supermarkt, en mensen vinden dat echt vervelend. Ik kan sowieso heel slecht tegen dingen die moeten. Alles dat ik echt moet wil ik eigenlijk niet doen. Als er ergens “wachten achter deze streep” staat, dan moet ik mijn voet eroverheen zetten. Als er staat “scherm uw pincode af tijdens het pinnen”, dan doe ik dat niet. Het enige dat ik de laatste tijd wel doe is wachten als het stoplicht op rood staat. Dat is gewoon wel slim. Maar verder vind ik alles dat moet vervelend. Ik vind regels vervelend, ik vind autoriteit vervelend. Maar ik zou mezelf geen rebel noemen. Als je jezelf een rebel noemt, dan ben je dat denk ik niet.

Wat vind je het leukst aan het internet?

De snelheid waarmee dingen dom worden. Aan alles dat op internet belandt wordt meteen een draai gegeven zodat het absurd wordt. Bij alles wat goed is – of slecht, dat maakt niet uit – verzint iemand iets doms. Iemand maakt er een youtubeloop van, of een meme. Dat soort dingen vind ik echt vet.

En ik vind het ook vet dat iedereen alles kan leren. Ik ben een groot fan van youtubetutorials. Ik moest laatst gas tanken in een auto met een LPG-tank, en ik wist niet hoe dat moest. Ik wilde het ook niet aan iemand vragen, dus toen heb ik dat opgezocht op YouTube. Je kan als een lul bij dat tankstation naar binnenlopen en het vragen, maar ik heb gewoon sneaky mijn telefoon gepakt en het zo gedaan.