We spraken Stefano Keizers over de maanlanding, Berlijn en Game of Thrones

In onze serie ‘Het VICE Interview’ stellen we elke keer dezelfde ietwat ongemakkelijke en zeer uiteenlopende vragen aan beroemde en/of interessante mensen. In deze aflevering spreken we cabaretier Stefano Keizers. Vorig jaar bracht hij tv-kijkers in verwarring met zijn optreden in De Slimste Mens, nu werkt hij aan zijn nieuwe solovoorstelling.

Foto’s door David Meulenbeld, bewerking door Timo ter Braak.

Videos by VICE

Zijn er complottheorieën waarin je gelooft?

Ik schaam me hier een beetje voor, maar ik geloof ergens wel in de complottheorie dat de maanlanding nooit heeft plaatsgevonden, dat Stanley Kubrick het geregisseerd heeft. Hoe ongelofelijk vet zou het zijn als de maanlanding echt fake is, en we er met z’n allen in zijn getrapt. Stel nou dat we nog steeds niet in staat zijn om op de maan te lopen? Dat zou mij een enorme kick geven. Ik hoop vooral dat het waar is. Stel dat ik de president van Amerika was geweest in 1969, en ik had geweten dat die hele maanmissie miljarden dollars en mogelijk vele mensenlevens had gekost, en ik had een manier kunnen vinden om het te faken, dan had ik dat waarschijnlijk wel gedaan. Het is eigenlijk heel logisch als het niet waar is.

Wat was je eerste e-mailadres ooit?

Het eerste e-mailadres dat ik zelf aanmaakte was boompjetrie@hotmail.com. Dat was denk ik in 2001, en ik heb het nog steeds. Ik leefde in de brugklas, toen ik dat e-mailadres aanmaakte, nog heel erg in mijn eigen fantasie. Ik had een soort visioen gehad dat ik een afgezant was van Napoleon, en die heette Boompje Trie. Ik kan me herinneren dat ik ook vaak allemaal driehoeken voorbij zag zweven in die tijd. Ik had daar heel vergaande theorieën bij. Boompje Trie klinkt heel onserieus, maar het had voor mij een heel serieuze betekenis, die ik nu niet helemaal meer weet.

Van welke film of televisieserie moet je heel hard janken?

Ik huil niet zo om series, maar wel heel erg om films. Ik kan bijna geen film bedenken waar ik niet om gehuild heb. Er zit iets in de muziek en de spanningsboog waardoor ik echt bijna altijd moet huilen. De meest gênante huilbui die me bijstaat was bij de film Woman in Gold, over Gustav Klimt. Die film ben ik met mijn oma gaan zien, op een zondagmiddag. Er zaten denk ik nog zes andere bejaarde vrouwen in de zaal en ik was de enige die moest huilen. Die bejaarden zaten me de hele tijd zo aan te kijken van: stel je niet zo aan, laat me gewoon die film zien.

Maak de volgende zin af: het grootste probleem met jonge mensen is…

Dat ze bestaan. We hebben een gigantisch probleem met overbevolking. Het is moeilijk om te zeggen, maar wat de wereld echt nodig heeft is een pittige genocide. Dat zou ons allemaal echt helpen. Daar is nog geen woord voor, maar ik ben in die zin een soort next level veganist. Ik vind dat de mensen nog één stapje verder moeten gaan, en zichzelf tot een minimum moeten gaan beperken. Ik verwacht dat er binnen nu en een paar jaar een nieuwe milieubeweging zal ontstaan waarin mensen massaal zelfmoord gaan plegen.

Een ander probleem van jongeren is dat ze niet meer oud worden. Ik denk niet dat wij ooit volwassen worden of een verantwoordelijkheidsgevoel gaan krijgen. Jongeren zijn zich veel te bewust van zichzelf, veel te verslaafd aan zelfmedelijden. Iedereen probeert authentiek te doen maar is exact hetzelfde. Oh, en Berlijn is een kutstad, dat zou ik ook graag even willen zeggen.

Als je twee dieren mocht samenvoegen tot één superdier, welke zou je dan kiezen en waarom?

De dieren waar ik mijn hele leven aan ophang zijn de narwal en de tapir. De narwal heeft een gigantische voortand, die lijkt op een hoorn. Die tand groeit door zijn hoofd heen. De tapir heeft een van de grootste penissen in het dierenrijk. Dat is echt schockerend. Als je die samenvoegt heb je een soort homp vlees op stelten, dat lijkt me wel wat. En ik zou ook een mug en een olifant wel willen samenvoegen. Gewoon een olifant met van die hele kleine veugeltjes op zijn rug. En dan maar bloed zuigen, door zijn slurf.

Wat is de donkerste periode die je in je leven hebt doorgemaakt?

Dat was 2013 in zijn geheel. Dat jaar begon ermee dat ik het uitmaakte met mijn vriendin en met mijn band. Ik heb toen al mijn werk stopgezet, omdat ik niet ’tevreden’ was. Toen ben ik een hiphopproject begonnen, Meitje, waarmee ik mezelf weer op de rails probeerde te krijgen. Maar dat project was heel raar, niemand was erin geïnteresseerd en het was ook nog heel duur om te maken. Toen was ik nog verder van huis dan ik eerst was. Toen dacht ik een tijd lang dat ik gestrand was en mezelf nooit meer omhoog zou kunnen trekken.

Uiteindelijk is dat toch gelukt door over het extreme zelfmedelijden dat ik voelde korte verhaaltjes te gaan schrijven, om mezelf belachelijk te maken. In die verhaaltjes maakte ik mezelf nog veel zieliger dan ik eigenlijk was. Alles ging in die verhalen verschrikkelijk pijnlijk mis. Ik vond dat schrijven heel leuk om te doen, en toen ik die teksten ging verspreiden bleken andere mensen het ook heel leuk te vinden. Zo vond ik weer de ruimte om mijn verhaal kwijt te kunnen.

Als je een darter was, met welke muziek zou je dan opkomen?

Ik zou vanuit het conceptuele experiment expres muziek kiezen die daar totaal niet bij past, waardoor de hele avond een ongemakkelijke draai krijgt. Ik zou daarom denk ik iets kiezen van Atahualpa Yupanqui, een heel oude singer-songwriter uit Argentinië, die hele poëtische, Spaanstalige teksten brengt. Maar als ik echt voor het dart-effect zou moeten gaan, dan zou ik denk ik gaan voor Hey jumpen van Hilbrand Nawijn.

Waar op de hele wereld of daarbuiten zou je het allerliefste willen wonen?

Ik denk dat ik al woon waar ik zou willen wonen. Sinds ik vrienden heb die in het buitenland zijn gaan wonen vind ik dat afgezaagd om te gaan doen. Ik mag van mezelf Amsterdam niet uit. Ik heb een tijd lang geprobeerd om letterlijk de stad nooit uit te gaan, maar dat is ook weer zo ingewikkeld. Voor mij begint het erbij dat ik echt duizend procent voor Ajax ben. Daarom vind ik het ook belangrijk om dicht bij Ajax te zitten zodat ik ze eventueel persoonlijk zou kunnen steunen als het moeilijk wordt.

Denk je dat drank en drugs je gelukkig kunnen maken?

Ja, zeker. Elk mens heeft een drug nodig om te kunnen overleven in deze harde wereld. Wat mensen drugs noemen is wel een breed begrip, maar iedereen heeft wel een verslaving om ‘m af te leiden van het verschrikkelijke bestaan en de keiharde waarheid die daaraan gekoppeld is.

Het is met verslaving zo dat het moment dat je gelukkig bent het moment is vlak voordat je het middel inneemt. Dat is een fijn moment. Als je het eenmaal hebt genuttigd, dat is helemaal niet iets waar mensen gelukkig van worden, denk ik. Maar dat kan ook zijn dat je op de fiets zit van werk naar huis, en bedenkt: oh ik ga zo eindelijk die nieuwe aflevering Game of Thrones kijken. Dat is heerlijk. Maar als je dan eenmaal thuis op de bank zit, dan denk je na drie minuten al: shit, straks is het weer afgelopen en dan moet ik weer een heel jaar wachten op het volgende seizoen. Dat is verschrikkelijk. Ik kijk nooit met plezier.

Zou je seks hebben met een robot?

Ja, ik denk het wel. Bree Olson heeft ooit in een interview geroepen: “What’s a bad experience?” Ik denk dat dat een goede vraag is, die je op bijna alles kunt stellen. Als ik een steentje bij kan dragen aan de ontwikkeling van de mensheid door seks te hebben met een robot, dan zou ik dat graag doen. En voor mijn eigen plezier: ik denk dat als ik seks zou hebben met een robot, dat ik me dan minder schuldig en lelijk zou vinden dan wanneer ik seks zou hebben met een mens, dus dat zou ik wel plezierig vinden.

Voor welke Nederlandse traditie zou je de barricaden opgaan?

Ik zou het heel jammer vinden als de Elfstedentocht komt te verdwijnen. Het lijkt me heel grappig en goed als we nu met zijn allen actie gaan voeren omdat de tocht moet blijven. Het is allang niet meer interessant dat-ie ook echt gereden wordt, en dat gaat waarschijnlijk ook nooit meer gebeuren, maar ik denk niet dat er ooit iets is geweest waarbij de spanning zo erg is opgebouwd als bij de Elfstedentocht. Alsof je een man elke dag laat opgeilen door een enorme groep vrouwen, maar het nooit afmaakt. Hoe zou het eruitzien als die man klaarkomt? Waarschijnlijk gruwelijk. Die hele Elfstedentocht is een nostalgische paradox, dat kan alleen maar slecht aflopen. Dat verlangen, dat is prachtig.

Wat is de grootste daad van verzet die je ooit hebt gepleegd?

Ik heb op de kunstacademie eens gezegd dat ik een entertainer ben. Complete paniek. Totale wanhoop, die heeft daar jarenlang gegonsd. Mensen wisten niet meer wat los en vast was, konden dagen niet eten of praten. Huilen.

Ik ben ook veel meer een entertainer dan een kunstenaar, maar bepaalde mensen vinden dat kunst niet mag entertainen. Ik vind het belangrijk dat mensen zich op de een of andere manier vermaken. Ik vind dat belangrijker dan dat ze intellectueel ontplooid raken. Het ontregelen, wat ik doe, is voor mij een vorm van entertainment. Ik kan bijna niets bedenken dat mij meer pleziert dan dat.

Wat vind je het leukst aan het internet?

Dat je op een heel veilige manier in de levens van andere mensen terecht kunt komen. Je kunt een willekeurige persoon stalken zonder dat die persoon daar last van heeft en je kunt bij vrijwel iedereen heel ver gaan in het leren kennen van iemands persoonlijk leven. Toen ik vorig jaar op televisie kwam in De Slimste Mens zijn mensen dat ook bij mij gaan doen. Vanaf aflevering twee van dat programma begon iemand voor mij een Wikipediapagina op te richten. Andere schrijvers van Wikipedia gingen zich daar toen ook mee bemoeien, en toen raakten ze heel erg in de war. Er staan namelijk zowel ware als valse biografieën van mezelf op internet, en die lopen op Wikipedia kriskras door elkaar. Het is een complete verstrengeling van waarheden en onwaarheden. Er staat bijvoorbeeld dat het niet duidelijk is of ik ben geboren in Amsterdam of in Yaoundé, Kameroen. Dat vind ik leuk.