We spraken Tarik Khbabez over sparren met Badr Hari, faceoffs en Rico Verhoeven

Tarik Khbabez is een van de grootste kickbokstalenten in Nederland. Hij werd 24 jaar geleden geboren in Marokko, groeide op in Den Haag en traint tegenwoordig bij ARJ. Tarik is nog jong, maar heeft al een stuk of vijftig partijen achter zijn naam staan en verloor er daarvan maar zes. Hij staat bekend als een echte knokker en was tijdens de afgelopen weken de sparringspartner van Badr Hari, in aanloop naar het gevecht van Hari met Rico Verhoeven.

VICE Sports zocht Tarik Khbabez op in Den Haag, om te praten over het leven als opkomend zwaargewicht in de wereld van het kickboksen. En over het komende gevecht tussen Badr Hari en Rico Verhoeven natuurlijk.

Videos by VICE

Foto’s door Kas van Vliet

VICE Sports: Ha Tarik, hoe is het met je?

Tarik Khbabez: Goed, ik heb mijn laatste partij van het jaar net gehad. Ik doe gemiddeld vijf wedstrijden per jaar, alleen maar grote gala’s in het buitenland, zoals Superkombat. Daar ben ik twee keer wereldkampioen geworden. Bij Superkombat zijn veel grote namen begonnen, zoals Rico Verhoeven. Als ik vijf of zes wedstrijden per jaar draai, kan ik daar van leven. Maar ik verdien niet zoveel als bijvoorbeeld Badr Hari of Rico Verhoeven.

Waarom niet?

Badr Hari is in de goede tijd van de K1 opgekomen. En Rico Verhoeven heeft nu een beetje geluk met Glory. Maar je krijgt als kickbokser niet meer zoveel geld als vroeger. Ik ben 24, best wel jong en in de verkeerde tijd in deze wereld begonnen. Het meeste geld zit nu in UFC. Maar ik hou van deze sport en train altijd met een glimlach. Ik zie het meer als hobby, waar ik toevallig mijn geld mee kan verdienen.

Wil je niet de UFC in om wat extra geld te pakken?

Veel mensen in de vechtsport vragen dat, maar ik weet het niet. Ik vind het wel leuk om naar Conor McGregor te kijken, en het is een hele zware sport, maar ik hou zelf niet van dat geknuffel op de mat. Dat vasthouden is niks voor mij. Ik ben echt een knokker, hou van vechten. Kom maar op, man tot man. Voor het publiek is dat ook leuker dan elkaar op de grond met een of andere techniek klem krijgen. Op dit moment is het niks voor mij. Misschien in de toekomst, maar ik hoop nu vooral dat er weer iets als K1 komt, waarmee je echt goed geld verdient.

Je noemde Glory al. Waarom zit je niet bij die organisatie?

Glory is best wel een goede organisatie, maar ik weet niet waarom ze me niet roepen. Het is een kwestie van gunnen. Er zitten jongens bij van wie ik heb gewonnen. Je moet netwerken, dan kom je in Glory. Ik ben daar niet mee bezig. Mijn trainer is ook mijn manager, hij zit goed in de wereld en heeft veel contacten. Via hem krijg ik gewoon mijn partijen, dus ik maak me er niet druk om. Je hebt in China grote organisaties, of bijvoorbeeld de organisatie waar ik afgelopen weekend voor vocht in Frankfurt. Zolang ik mijn partijen kan draaien, vind ik het goed.

Ga je naar China?

Ja, 4 maart. Dat wordt voor het eerst. Dat wil ik wel een keertje meemaken. Ik heb ook nog nooit tegen een Chinees gevochten. Je moet nooit iemand onderschatten, maar het is algemeen bekend dat zij niet de beste vechters zijn. De beste vechters ter wereld komen uit Nederland. Dat is algemeen bekend.

Hoe ben je ooit begonnen met kickboksen?

Ik deed aan karate toen ik een kind was, vanaf mijn vierde al, in Marokko. Mijn oom gaf les en mijn zus deed er ook aan. Zij heeft later nog in taekwondo een bronzen medaille gehaald op het EK. Een van mijn oudere broers deed aan kickboksen, dus vanaf mijn veertiende ben ik dat ook gaan doen in Nederland. Op mijn vijftiende ben ik van school gegaan en ben ik me vol gaan focussen op kickboksen. Je moet echt naam creëren en partijen winnen voordat je er wat mee kan verdienen. Dat risico heb ik genomen. Mijn moeder was er eerst niet zo blij mee, maar nu is ze toch trots op me, omdat ik zover ben gekomen.

Waarom stopte je met school?

Dat is niks voor mij. Ik ben iemand die graag buiten is. Ik zit vol energie, wil bewegen. Ik vond sporten leuk, ging voetballen, kickboksen, alles. Ik merkte al snel dat ik goed was in kickboksen. Mijn grote voorbeeld was Badr Hari. Ik keek altijd naar hem, zag hoe hij groeide en wilde dat ook doen.

Hoe zijn Badr en jij met elkaar in contact gekomen om te sparren?

Veel vechters kennen mij. Ik heb eerder ook met Remy Bonjasky en Rico Verhoeven getraind en gespard. De trainer van Badr, Mike Passenier, vindt mij een heel goede en leuke vechter. Hij heeft Badr en mij aan elkaar gekoppeld. We zitten in dezelfde gewichtsklasse en er zijn ook niet zoveel zwaargewichten in Nederland. De meeste kickboksers kan ik met één hand optillen. Ik heb de afgelopen weken telkens twee keer per week met Badr gespard.

Voelde je extra drang om je te bewijzen tegen Badr?

Mwah, ik doe gewoon mijn ding. Ik ga voor niemand opzij. Badr is heel groot in de kickbokswereld, maar ik sta gewoon mijn mannetje. Het is niet dat ik niet durf of zo. De eerste keer dat we gingen sparren, ging het er hard aan toe. Ik blijf maar naar voren komen. Of je moet me neerhalen, of je krijgt een zwaar pak slaag van mij. Ik denk dat Badr en ik elkaar goed geholpen hebben in de voorbereidingen op onze gevechten deze maand. Ik heb hem echt zien groeien.

Waar is hij in gegroeid?

De eerste keer dat we gingen sparren, was hij op zich wel goed en scherp, maar ik heb hem met de tijd echt scherper zien worden. Badr is nu op zijn scherpst, echt sterk. Hij is nu echt een killer. Ik wens Rico Verhoeven succes.

Wie gaat er winnen?

Ik denk Badr. Als Badr wint, wint hij het op knockout en ik denk dat die knockout gaat vallen, omdat ik weet hoe Badr stoot. Maar als ze de wedstrijd uitvechten, weet ik het niet. Badr heeft best een goede conditie, maar Rico is echt een atleet en heeft daarom meer conditie. Ik hoop vooral dat de partij niet te snel afgelopen is. Als die KO valt, hoop ik dat die rond de derde ronde valt, dan hebben we nog een beetje kunnen genieten van de partij.

Badr gaat soms ook iets te ver in gevechten, he.

Nou, weet je wat het is? Heel veel mensen denken verkeerd over hem. Als je hem persoonlijk kent, is het een wereldgozer. Echt een hele lieve gozer. Hij heeft wel een beetje die arrogantie en zo, maar ja, dat hoort erbij. We hebben elkaar veel geholpen met de voorbereiding. Het ging wel lekker.

Boksgala’s hebben best een slechte naam in Nederland. Wat vind je daarvan?

Criminelen heb je overal, ook bij het voetbal, met hooligans en de gekste dingen. Ik hou me daar niet mee bezig. Ik heb er ook geen last van, omdat ik alleen in het buitenland vecht. Het is jammer dat het imago van onze sport hier zo verpest wordt, want wij hebben echt discipline. Ik heb nooit problemen gehad met de politie of wat dan ook. Discipline bouw je op. Als ik op straat loop of in het uitgaansleven ben, daag ik niemand uit, omdat ik weet wat ik kan. Echte vechters hebben discipline.

Badr heeft daar natuurlijk wel eens problemen mee gehad.

Ik weet niet wat het met Badr is. Ik ben er niet bij geweest, dus ik weet niet wat er speelt en kan er niks over zeggen. Ik weet niet hoe hij zich op dat moment voelde.

Waarom vecht je meestal in het buitenland?

Het is tegelijkertijd een vakantietje. Je slaapt altijd in de dikste vijfsterrenhotels, hebt goede party’s, wordt begeleid door politie – die gala’s zijn groot. In het buitenland voel je je als bokser echt gewaardeerd. In Nederland is het een beetje een dooie boel geworden. Ik heb vooral veel in Rusland gevochten. We gaan meestal een dag of vier vantevoren. In de aanloop doen we persconferenties, handtekeningen voor de fans en een beetje relaxen in de sauna.

Hoe vind je zo’n faceoff met de tegenstander bij een persconferentie?

Ik ben best wel een lieve, normale jongen. Ik ben niet van het opscheppen, daar doe ik niet aan. Maar als je een grote bek hebt, of grote praatjes, dan zie ik je wel in de ring. Zo’n persconferentie is echt voor show. Ik heb bij een persconferentie nog nooit meegemaakt dat iemand zijn hoofd tegen het mijne aan duwde. Ik zou niet weten of ik zo rustig blijf als dat een keer voorkomt.

Badr Hari liep weg voor de faceoff met Rico Verhoeven. Wat vond je daarvan?

Ik was bij die persconferentie. Badr wil Rico pas aankijken en bangmaken bij het gala. Hij gunde Rico dat nu niet. Het was een slimme actie van Badr, want psychisch pakt hij Rico zo ook een beetje. Rico blijft er natuurlijk mee zitten waarom Badr de faceoff niet wou doen. Ik sta zelf wel altijd face to face bij een persconferentie. Ik zie dan wel hoe de tegenstander reageert.

Verhoeven slaapt een tijdje voor het gevecht al niet meer met zijn vriendin. Doe jij dat ook?

Geen seks en zo? Zeker. Dat heeft echt veel effect. Ik doe meestal anderhalve week niet meer aan seks voor een gevecht, om testosteron op te bouwen. Stel dat je gister helemaal los bent gegaan, dan ben je een beetje uitgeput. Maar als je geen seks hebt gehad, is je testosteron hoger en word je agressiever. Dat heb je gewoon nodig. Muhammad Ali had acht weken voor een wedstrijd geen seks meer, niks. Als je echt professioneel bent, moet je het zo doen.

Een soort natuurlijke doping, eigenlijk. Wordt er ook aan illegale doping gedaan in kickboksen?

Ja, je hebt het niet alleen bij wielrennen en zo. Je hebt het ook bij UFC en kickboksen. Er wordt alleen bijna nooit op gecontroleerd bij het kickboksen. In China en Amerika doen ze af en toe wel een testje, maar als iemand gepakt wordt, mag hij alleen die dag niet vechten. Bij UFC zijn ze wel heel streng. Ik vind dat dat ook zo moet worden bij kickboksen, omdat iedereen weet dat er mensen zijn die gebruiken. Ik gebruik zelf niet, dan zou ik er anders uitzien, maar ik ben groot van mezelf en heb dat niet nodig.

Wat zijn jouw ambities in het kickboksen?

De beste worden. Dat is mijn doel en dat gaat ook gebeuren. Ik word de beste. Daar train ik elke dag hard voor. Ik ga voor niemand opzij.

—

Mis niets! Like VICE Sports Nederland voor je dagelijkse dosis ijzersterke sportverhalen.