We spraken Teemong over Franse rap en Luikse wafels

In onze serie Het VICE Interview stellen we elke keer dezelfde ietwat ongemakkelijke en zeer uiteenlopende vragen aan beroemde en/of interessante mensen. In deze aflevering spreken we Teemong. Teemong is regisseur en producer. Hij maakt onder meer muziek en video’s voor Fresku, Mr Probz en Killer Kamal. Ondanks het feit dat hij een legend in de Nederlandse muziekscène is, weet niemand hoe Teemong eruitziet.



VICE: Zijn er complottheorieën waarin je gelooft?

Teemong: Nee, ik denk dat ik altijd een beetje in het midden zweef. Ik wil niet honderd procent op het nieuws afgaan – ik wil er niet compleet op vertrouwen. Maar ik heb wel het idee dat mensen aan de andere kant ook weer te extreem doordraven met hun geloof in complottheorieën. Ik heb mensen om me heen gezien die zo diep zijn gegaan in die complotshit dat ze in een heel duistere en deprimerende wereld terechtkwamen.

Wat was je eerste e-mailadres ooit?

Dat was dnechte@yahoo.com, op z’n Brabants. Ik denk dat ik twaalf jaar was toe ik dat mailadres aanmaakte. Ik heb ‘m kapot lang gehad, een jaar of tien, totdat-ie werd gehackt, waarschijnlijk door de Russen. Toen kon ik mn Hyves niet meer in en shit, dat was wel een heftig moment.

Van welke film of televisieserie moet je heel hard janken?

Ik ben wel redelijk gevoelig met films. Vroeger had ik dat nooit. Maar toen keek ik Schwarzenegger en Stallone. Bij Biutiful, die film met Javier Bardem, heb ik de helft van de film zitten janken. De eerste helft gebeurt er van alles, zijn er allerlei verhaallijnen, maar het is nog niet heel verdrietig. Vanaf dat het duidelijk wordt dat-ie niet lang te leven heeft… ik weet niet, ineens kickte er iets in.

Maak de volgende zin af: het grootste probleem met jonge mensen is…

Ik denk dat het met elke generatie hetzelfde is. Er is altijd wel iets waarvan de ouderen zeggen: “De jeugd is fucked up omdat ze dit niet kennen, hebben gezien of meegemaakt hebben, en ze zijn fucked up omdat ze dit nu wel doen.” Ik heb het idee dat de mensheid in zijn algemeen steeds verder van z’n natuur afdrijft, door alle technologieën en alle shit waarmee we ons leven gemakkelijker maken. Ik heb het idee dat we steeds depressiever en destructiever worden, omdat we te veel tijd hebben om het leven te analyseren.

Wat is de donkerste periode die je in je leven hebt doorgemaakt?

Elke samenwerking met Fresku behoort in principe tot de donkerste periode uit mijn leven. Videoclip-opnames, studiosessies, optredens, allemaal een ware hel. Ik heb me hier nooit over uitgesproken uit angst voor het systeem, want hij heeft overal de touwtjes in handen. Wanneer ik een beat niet snel genoeg afmaakte mishandelde hij me. Tijdens clipshoots is hij een ware tiran op de set, niks is goed genoeg. Ik hoop dat hierna meer clip- en beatmakers zich durven uitspreken.

Als je twee dieren mocht samenvoegen tot één superdier, welke zouden dat dan zijn, en hoe zou het nieuwe dier eruit zien?

Een walvis en een bij – een walbij. Ik ben gewoon benieuwd hoe dat eruit zou zien – ik hoop heel groot. Ik zou alleen even niet weten waar dit dier dan zou moeten leven.

Als je een darter was, met welke muziek zou je dan opkomen?

Ik dacht aan PNL, maar ik ben sowieso geen goeie darter. Misschien dat ik er wel goed in zou kunnen worden hoor, in principe kan iedereen als hij zijn leven aan iets wijd er goed in worden, maar ik heb daarin niet per se ambities. PNL is Franse shit, het zijn twee broers die hele dromerige melancholische straatrap maken. Ik zou opkomen met het refrein van Le Monde ou Rien, dat lijkt me wel episch. Ik ben de laatste tijd niet snel fan van iets, maar sinds ik hen heb ontdekt ben ik een vieze groupie.

Waar op de wereld of daarbuiten zou je het allerliefste willen wonen?

Daar heb ik weleens vaker aan gedacht. Ik heb niet echt een specifieke plek. Ik denk, maar daar heb ik wel fucking veel geld voor nodig, dat ik het liefst veel verschillende huisjes zou hebben. Voor elke stemming een huisje. Iets midden in New York City, iets midden in de bergen. Ik woon mijn hele leven al in Eindhoven en het is best wel saai hier. Ik heb er weleens aan gedacht om naar een meer bruisende stad te gaan, maar ik ben het ook wel gewend hier en heb alle mensen om me heen. En Nederland is klein, Amsterdam is niet ver rijden.

Denk je dat drank en drugs je gelukkig kunnen maken?

Mij of de mensen? Laten we bij mij beginnen: mij sowieso niet. Ik gebruik het niet, ook geen drank. Ik heb weleens gedronken op stap, maar altijd met mate. Maar dat heeft ook met mijn angst te maken om de controle te verliezen of er lichamelijk ziek van te worden. Misschien is dat wel m’n redding geweest, anders was ik misschien wel een gekke junk geworden. Ik geloof wel dat het andere mensen tijdelijk gelukkig maakt, in dat moment. Maar het is altijd na een tijdje weer uitgewerkt en dan ben je weer terug waar je was. En we weten allemaal hoe verslavingen werken.

Zou je seks hebben met een robot?

Normaal gezien had ik gezegd absoluut niet. Maar heb je die film Ex Machina gezien? Ja? Dus dat: door die film heb ik me bedacht.

Voor welke Nederlandse traditie zou je de barricaden opgaan?

Ik heb er even over nagedacht maar ik kon geen traditie bedenken. Misschien weet ik te weinig van Nederland. Dan kom je op die cliché-lines als “de enige traditie hier is dat alle tradities verdwijnen.” Ik zou het wel heel erg jammer vinden als stroopwafels verdwijnen. Ik heb ze niet altijd in huis maar het zou niet leuk zijn als ze nergens meer te verkrijgen zijn. Maar ik zou er niet de barricades voor opgaan dus ik moet iets anders bedenken. Er is best wel wat voedsel dat ik altijd in huis moet hebben, waardoor m’n leven echt kut zou worden als het zou verdwijnen. Maar dat zijn geen typische Nederlandse dingen. Ik moet wel elke dag een Luikse wafel eten, altijd rond twaalf uur ‘s nachts. Ik eet er elke dag rond twaalf uur ‘s nachts ééntje. Het is ook zo extreem dat als ik eraan denk om hem ‘s middags te eten, dan voelt dat heel raar, heel ongemakkelijk. Als ik op vakantie ga neem ik ook altijd een pak Luikse wafels mee.

Wat is de grootste daad van verzet die je ooit hebt gepleegd?

Ik denk gewoon mijn video’s. Die zijn misschien geen extreem verzet, maar ik probeer met elke video of met elk project dat ik doe wel iets nieuws of anders te doen. Ik ben heel allergisch voor een soort mediocre shit die je al duizend keer hebt gezien.

Wat vind je het leukste aan het internet?

Sowieso Google Street View. Ik gebruik Street View veel om locaties te zoeken voor clips, maar ook gewoon voor de lol. Ik had het er laatst met een vriend nog over. Die liet het huis van zijn opa en oma op Tenerife zien. Ik zei toen: “Besef je wel hoe bijzonder dit is, dat je daar even kunt rondlopen? Beeld je in dat je je twintig jaar geleden voorstelde dat je over de hele wereld kon lopen.” Ik spendeer er soms uren aan. Het interessante daarvan is dat als je lang ergens naar kijkt of over fantaseert dat je hersenen dat ook voor waar aannemen. Ik heb weleens dat ik ergens fucking lang in een gebied aan het lopen ben en dat ik er daarna echt even uit moet stappen ofzo, dat ik daar echt helemaal ben in mijn hoofd. Best wel treurig eigenlijk.