We spraken Theo Wesselo over de tas van Mariëlle Tweebeeke en zijn afkeer van dieren

In onze serie ‘Het VICE Interview’ stellen we elke keer dezelfde ietwat ongemakkelijke en zeer uiteenlopende vragen aan beroemde en/of interessante mensen. In deze aflevering spreken we all round mediapersoonlijkheid Theo Wesselo. Vroeger was hij vooral bekend van Rembo&Rembo, tegenwoordig is hij vooral bezig met zijn band Hausmagger.



Foto's door Fleur Groenen



Zijn er complottheorieën waarin je gelooft?

Oh deze vraag had ik niet verwacht. Ik denk wel dat er complottheorieën zijn waarin ik geloof. Zo denk ik dat het ene gedeelte van de aarde het andere gedeelte van de aarde te grazen wil nemen. Het goeie en het kwade. Ik denk dat er een paar gasten zijn die de aarde en het leven als een potje Stratego zien en alleen maar voor de winst gaan, zolang ze er nog zijn. En zolang ze die mogelijkheid hebben, doen ze dat. Ik ben helemaal geen negatieve doemdenker, maar ik denk wel dat dat gaat gebeuren. Maar of het een complot is… dat niet. Meer een samenzwering.

Wat was je eerste e-mailadres ooit?

Dat ga ik niet zeggen. Als ik dat zeg en iedereen het hier kan lezen, dan kunnen ze het gaan opzoeken en dan komt er veel te veel naar boven. Ik kan wel een gedeelte ervan verklappen. Het gedeelte is een heel normaal woord. Het is émaillé, het Franse woord voor e-mail. Dat is toch een mooi woord voor e-mail? Ik vond het gewoon leuk, wel een beetje een vrouwelijk woord, maar iedereen ging in die tijd heel goed op leuke e-mailadressen. En wie de leukste had was helemaal te gek in de disco. Zo had ik émaillé en had iemand anders weer JPBalkende. Ik heb heel veel e-mailadressen gehad. Dat komt omdat ik denk ik een van de eerste ben geweest met kabelverbinding.

Van welke film of televisieserie moet je heel hard janken?

Sorry, maar ik huil nooit. De laatste keer dat ik heb gehuild, was toen ik werd geboren.

Maak de volgende zin af: het grootste probleem met jonge mensen is…

Dat ze zichzelf niet genoeg afzetten tegen wat er ooit was. Vroeger was dat toch anders. Het zat automatisch in de jeugd. We gingen gewoon tegen onze ouders in vechten, terwijl dat nu dat niet meer zo is. Jullie zijn te lief. Dat is niet fout, het is gewoon zoals het is. Vroeger waren we rebelser. Dat mag wel weer terugkomen.

Als je twee dieren mocht samenvoegen tot één superdier, welke zou je dan kiezen en waarom?

Ik zou twee amoeben nemen en met een hamer zou ik ze net zo lang platslaan totdat ze van eencellig naar tweecellig gaan. Want ik haat dieren, ik haat álle dieren. Ik vind dieren dom, net als kinderen. Wat heb je nou aan een dier? Je wordt ermee doodgegooid. Dat mensen huisdieren hebben kan ik gewoon echt niet begrijpen. Als je nou een mens in je huis hebt, dat is gewoon leuk gezelschap, daar heb je nog wat aan. Laat een hond gewoon lekker hond zijn. Maar waarom moet-ie nou weer in ons huis? Omdat we hem dan kunnen aaien? Omdat we dat nodig hebben? Als je liefde wil moet je daar gewoon wat moeite voor doen en moet je dat ergens anders gaan halen. Maar je moet geen cavia kopen en dan die cavia aaien en kusjes geven en een beetje tongen met zo’n dier. Het is een van de dingen waar de mensheid een beetje in doorgedraaid is.

Wat is de donkerste periode die je in je leven hebt doorgemaakt?

Ik denk dat mijn donkerste periode heb doorgemaakt in de negen maanden voordat ik ben geboren. Ik heb daarna ook wel wat donkere perioden meegemaakt, maar zodra ik iets donkers op voel komen, maak ik dat weer licht. Ik weiger het te laten gebeuren. Dat doe ik op allerlei manieren, net wat mij uitkomt. Of ik verzet mijn geest door iets te maken, of ik laat mezelf voor een kortstondige periode verliezen, waarvan ik denk dat dat net iets leuker is dan die donkere periode. Ik kan er niet veel meer over zeggen, want zo donker is het bij mij nooit geweest. Terwijl ik best wat dingen heb meegemaakt.

Als je een darter was, met welke muziek zou je dan opkomen?

Ik heb best wel regelmatig naar darten gekeken, alleen nooit naar het opkomen van de spelers. Ik was trouwens vroeger ook echt geen onverdienstelijke darter, alleen gingen de pijltjes niet precies in het vakje dat ik wilde. Ik heb ook een keer een sketch over darten met Maxim gemaakt, maar die is helaas afgewezen. We hadden een Indiaanse vrouw waar we zogenaamd verliefd op waren, en dan gingen we darts gooien op het rode puntje op haar hoofd, gewoon voor de gezelligheid! Maar dat vond de redactie niet kunnen. Het was gewoon heel erg leuk, maar die humor werd niet echt gewaardeerd. Waarschijnlijk omdat het om minderheden en meerderheden ging. Maar terugkomend op het nummer, denk ik dat ik voor dat ene liedje van David Bowie zou gaan, die vind ik wel leuk. Ashes to Ashes. Dat vind ik een mooi lied om als een soort feniks op te komen. En het is gewoon een steengoed nummer.

Waar op de hele wereld of daarbuiten zou je het allerliefste willen wonen?

In de tas van Mariëlle Tweebeeke. Dat is duidelijk toch? Ik vind het een onbereikbare, mooie en sexy vrouw. Het lijkt me wel een goede manier om toch dicht bij haar te kunnen zijn.

Denk je dat drank en drugs je gelukkig kunnen maken?

Ja, ik weet zeker dat drank en drugs je gelukkig kunnen maken. Er moet niet zo negatief over worden gedaan. De mens is een incompleet wezen, laten we dat nou eens toegeven. En drank en drugs zijn supplementen die zo nu en dan dat incomplete wezen kunnen vervolmaken. Er wordt zo slecht over gesproken omdat het verslavend is. Verslaving is negatief, maar het effect van drank en drugs op zich niet. Zie het als een soort supplement, net zoals vitaminen. Als je je even niet goed voelt of iets dergelijks, dan kan het je gelukkig maken. Maar als je ermee doorgaat, dan is het een ander verhaal.

Zou je seks hebben met een robot?

Ja. Wanneer die robot mij ervoor zou betalen, zou ik er wel seks mee hebben. Tja, waarom niet? Ik ben zelf ook een beetje robotachtig. Ik heb niet zoveel gevoel. Daar ben ik langzaamaan achter gekomen. Je kan op een gegeven moment van jezelf zeggen of je een heel gevoelig persoon bent of niet. En ik ben dat niet. Daarom denk ik dat die robot zich nog best wel fijn zou voelen bij mij. Het gaat om de geschroefde gedachten of gesoldeerde wil.

Voor welke Nederlandse traditie zou je de barricaden opgaan?

Ik ben vroeger de barricaden opgegaan toen het collegegeld werd verhoogd. Maar ik kwam er pas na een paar dagen achter dat het daar om ging. Ik wist helemaal niet waarvoor ik op de barricaden stond. En een paar jaar later ben ik de barricaden opgegaan omdat het collegegeld weer werd verlaagd. Echter wist ik toen wel van tevoren waarover het ging. Ik vind dat de barricade opgaan gewoon belangrijk is, vooral in je jeugd. Dat zie je ook met die Turkse gasten. De helft van die gasten die aan het demonstreren zijn doen het gewoon voor het zieken. En toentertijd trok mij dat ook meer. Een Nederlandse traditie waarvoor ik de barricaden op zou gaan heb ik niet echt. Maar ik heb er zeker wel genoeg gestaan!

Wat is de grootste daad van verzet die je ooit hebt gepleegd?

Ik ben iemand die leeft op conflict. Je hebt conflictueuze gasten, die hebben conflict nodig. Als ik geen conflict heb, vind ik het gewoon saai. Dus dan ga ik het opzoeken. De grootste daad van verzet dat ik meemaak is als ik mezelf verzet tegen iets om het niet te doen. Ik voel soms verzet als ik van die vervelende hipstergrieten zie. Een bepaald slag, niet allemaal hoor. Het liefst zou ik die knock-out willen slaan en keihard in hun reet willen neuken. En dat houd ik dan in. Niet omdat ik dat lekker vind maar dan denk ik bij mezelf, oke nu even stoppen. Dat is ook belangrijk.

Wat vind je het leukst aan het internet?

Dat het reukloos is. Via het internet kom je in zoveel werelden tegelijk, maar op een hele steriele manier en dat is fijn. Maar het kan ook heel gevaarlijk zijn, omdat je de sfeer niet kan proeven, je weet niet waar het om gaat. Als mensen dat wel zouden kunnen doen, dan zouden ze denk ik veel meer kunnen begrijpen. Maar omdat ik een beetje een robothoofd heb, vind ik het fijn dat het reukloos is, omdat ik het dan kan zien zoals ik alles zie. Dat is voor mij heel fijn, maar misschien voor jou ook wel.