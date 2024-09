We spraken Tijani Babangida over mooie vrouwen, PES en Louis van Gaal

De term “vleugelflitser” wordt vaak gebruikt voor buitenspelers, maar eigenlijk zien we niet zoveel flitsende vleugelspelers meer in Nederland. Sommigen kunnen lekker dribbelen, anderen zijn razendsnel, maar techniek gecombineerd met die flitsende beentjes zie je niet meer.

Maar tussen 1991 en 2003 flitste Babangida over de Nederlandse velden in de tenues van VVV Venlo, Roda JC, Ajax en Vitesse. Naar eigen zeggen heeft hij zich tijdens zijn voetbalcarrière goed voorbereid op de tijd erna, dus hij doet tegenwoordig rustig aan en woont weer in Nigeria. We spraken Tijani om erachter te komen hoe zijn leven er nu uit ziet.

Videos by VICE

VICE Sports: Hoi Tijani, hoe is het met je?

Tijani Babangida: Goed, ik ben nu in Nigeria bezig een voetbalprogramma op te zetten. Ik scout ook nog vaak spelers voor mijn bedrijf, Babs Integrated. Ik breng die spelers dan naar betere clubs of zorg dat ze in nationale jeugdselecties van Nigeria terecht komen.

Kom je nog wel eens in Amsterdam?

Af en toe. Binnenkort kom ik weer naar Amsterdam omdat ik wil kijken of ik pindanoten kan transporteren van Nigeria naar Nederland, waar ze in Nederland dan pindakaas van maken. Ik ken veel mensen die hier in handelen en wil met bedrijven in Nederland praten, om te kijken of ze daar interesse in hebben. Ik wil sowieso meer met landbouw doen. Ik wil bijvoorbeeld ook gember verbouwen in Nigeria en dat naar Nederland transporteren.

O, tof. Hoe ben je op dit idee gekomen?

Mijn voormalig schoonvader zat in deze handel, dus toen ik speelde bij Ajax, heb ik een keer pinda’s over laten komen. Ik had het toen veel te druk met voetballen ernaast, maar ik ga binnenkort kijken of ik die handel weer op kan zetten. Mijn ex-vrouw en mijn zoon wonen nog in Amsterdam. Ik ben jaren geleden gescheiden, maar we gaan prima met elkaar om. Volgend jaar ga ik opnieuw trouwen, hoop ik! Haha!

Zozo, ben je nu verloofd?

Ik ben nu vrijgezel en heb geen vriendin, maar volgend jaar hopelijk wel! Dan wil ik trouwen. Ik heb het gevoel dat het er weer tijd voor is, sinds de breuk met mijn vrouw. Ik ben toe aan een nieuw leven. Er zijn mooie vrouwen, over de hele wereld. Echt waar. Ik hou van vrouwen die veel lachen, met passie kunnen praten en van het leven houden. En ze moet trouw zijn aan mij.

Dat klinkt inderdaad goed. Je was vorig jaar nog even assistent-trainer van Sunday Oliseh bij de nationale ploeg van Nigeria. Waarom ben je daarmee gestopt?

Oliseh nam ontslag en ik ging met hem mee. De problemen rond het nationale elftal van Nigeria zijn groot. Veel te veel mensen bemoeien zich met wat er moet gebeuren. Dat is geen fijne omgeving om je werk in te doen. Ik heb er maar zeven maanden gewerkt. Oliseh had mij binnengehaald als speciale assistent, dus toen hij wegging, ging ik met hem mee. Het is net als Van Gaal bij Manchester United. Van Gaal nam Frans Hoek mee en toen hij wegging, ging Frans Hoek ook weg.

Louis van Gaal en Tijani Babangida herenigd. (Foto door Proshots)

Hoe herinner je je Louis van Gaal uit jouw eigen tijd bij Ajax?

Ik zal me Louis van Gaal altijd herinneren omdat hij me naar Ajax haalde. Hij maakte van mij een Ajacied! Het was voor mij een geweldige ervaring om onder hem te werken, omdat hij een coach is die nooit liegt tegen spelers. Hij is heel direct en zegt je recht uit zijn hart wat hij van je vindt.

Wat vind je ervan dat Louis van Gaal na afgelopen seizoen weg moest bij Manchester United?

Nou, ik vind dat hij Manchester United te vroeg heeft verlaten. United had betere plannen moeten hebben om Van Gaal te faciliteren. Van Gaal is een van de beste trainers ter wereld en hij kan jonge spelers beter maken. Dat hebben we gezien bij al de clubs waar hij werkte, van Ajax tot Bayern München en AZ. Hij kon de aantrekkingskracht van Manchester United op jonge spelers vergroten. Maar daar had hij meer tijd voor nodig, op zijn minst dit seizoen erbij. Hij had de jonge spelers inmiddels goed leren kennen, ook de spelers de hij gehaald had, en zou vast beter gepresteerd hebben. Je kon zien dat hij iets aan het bouwen was en als Van Gaal iets bouwt, moet hij daar de tijd voor krijgen van de club, spelers en supporters.

Volg je Ajax nu nog een beetje?

Jazeker! Ik kan helaas niet alles altijd kijken, maar ik check altijd de uitslagen, ook Europees. Ik kijk soms wel wedstrijden in de Europa League. Ik vind dat Amin Younes en Bertrand Traoré het oké doen op de vleugels. Het zijn jonge jongens en ze zijn relatief nieuw bij Ajax, wat altijd even wennen is, maar ik vind het goede spelers.

Je hebt ook een tijdje voor Roda JC gespeeld. Volg je Roda ook?

Ger Senden belde me laatste nog uit Kerkrade. Hij was bezig een reünie te organiseren van het team uit 1994/1995. Johan de Kock, Ruud Hesp, Barry van Galen en Arno Doomernik zouden er allemaal bij zijn om dat Roda-gevoel te creëren. Weet je wel? Ik vind dat een heel mooi initiatief van Ger en ik heb veel respect voor hem. Ik zit nu in Nigeria, dus ik kan er helaas niet bij zijn, maar ik heb Ger gezegd dat ik er de volgende keer sowieso bij ben.

Je was je tijd ook vooruit hè? Jij ging aan het einde van je carrière naar China. Nu gaan spelers in tientallen naar China om nog wat centen te vangen.

Haha, ja. Ik heb daar twee jaar gespeeld en ik denk dat al die spelers die naar China gaan er plezier zullen hebben. Als je goed voetbalt en naar China gaat, zal je van dat land en de bevolking genieten. Alles was er nieuw voor mij. China is een wereld op zich. Je hebt daar allemaal steden met meer dan twintig miljoen mensen. Elke stad is daar zo groot als New York. Het enige probleem daar is dat de stadions enorm zijn, maar er soms maar vijfhonderd mensen zitten.

Zat het wel goed met het geld?

Ja, dat zat helemaal goed.

Afgelopen jaar voegde Pro Evolution Soccer je weer toe aan het spel, omdat je een legende was met je snelheid. Wat vond je daarvan?

Weet je waarom ik terug was in PES? Er was een man die met zijn vriendin zou trouwen. Hij vertelde zijn vriendin dat ik de beste speler was in PES, die het hardst kon rennen met de bal. Zijn vriendin zei hem dat dat niet waar was en Babangida niet bestond, omdat ik niet in het huidige spel zat. Door deze ruzie is die jongen uiteindelijk niet met zijn vriendin getrouwd. Ze gingen uit elkaar en hij schreef een lange brief aan PES om mij terug te stoppen in het spel. Toen hebben ze me tijdelijk teruggeplaatst.

Wacht, deze jongen heeft het uitgemaakt met zijn vriendin omdat ze zei dat jij niet bestaat?

Ja, en hij is dus niet met haar getrouwd. Dit is echt waar! PES heeft me hierover geschreven. Daar schrok ik wel even van, maar ik kan er ook wel om lachen.

Nigeria was in jouw tijd een van de beste elftallen ter wereld. Wat vind je van de staat van het Nigeriaanse elftal op dit moment?

Alles verandert met de tijd. Nu hebben andere landen spelers met dezelfde of betere kwaliteiten dan wij. In mijn tijd hadden we spelers die andere landen niet hadden. We hebben heel veel mazzel gehad met onze generatie. Alle spelers zaten bij grote clubs: Ajax, Manchester United, Barcelona, Internazionale, AC Milan. Er zitten nu wel grote talenten bij, zoals Moses Daddy-Ajala Simon, die in België speelt. Het is een kwestie van tijd voordat zo’n jongen zich echt gaat laten zien.

Moses Simon is ook een snelle buitenspeler. Doet hij je denken aan jezelf op die leeftijd?

Haha, er is maar één Babangida. De snelste, hè. Er is maar één speler die rent als de wind, die in een fractie van een seconde kon bewegen. Vroem! Er is maar een Babangida, only one!

Dit is een interview uit de serie Het Nieuwe Leven, waarin gestopte profvoetballers vertellen over hun nieuwe carrières. Zie hier alle verhalen uit deze serie.

—

Mis niets! Like VICE Sports Nederland voor je dagelijkse dosis ijzersterke sportverhalen.