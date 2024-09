We spraken tijdens de inauguratie met een aantal wietrokers over het Trump-tijdperk

Alle foto’s zijn gemaakt door Allison Zaucha

Behalve feestvierende republikeinen werd Washington D.C. gedurende de inauguratie van de Amerikaanse president Donald Trump ook overspoeld door een hoop demonstranten: meer dan tienduizend mensen verzamelden zich namelijk op Freedom Plaza, voor een groot anti-Trump-protest. Zaterdag, een dag na de inauguratie, vond de Women’s March in Washington plaats, waar zo’n 500.000 mensen aan deelnamen.

De meest opvallende actie was toch wel die van DCMJ (voorheen D.C. Cannabis Campaign), een groep uit Washington D.C. die tegen de criminalisering van wietgebruikers strijdt. Heel wietrokend Amerika werd door hen uitgenodigd om mee te marcheren van Dupont Circle naar National Mall, en gaven daarbij maar liefst 4.200 gratis joints weg.

Dat ging aan mij – als verdwaalde Nederlander in de Amerikaanse hoofdstad, op het feestje van de meest besproken man van dit jaar – natuurlijk niet onopgemerkt voorbij. Organisator Adam Eidinger vertelde in dit interview met onze collega’s van Broadly U.S. al over het protest, dat georganiseerd werd om het simpele feit dat het in bezit hebben van wiet nog altijd een overtreding van de federale wetgeving is, ook wanneer de staat waarin je je bevindt de drug wel gelegaliseerd heeft. Ook zijn hij en de mededemonstranten bang dat senator van Alabama en minister van justitie, Jeff Sessions, de wetgeving tegen zal werken. “In Washington D.C. hadden we wereldwijd het hoogst aantal mensen dat voor marihuanabezit gearresteerd werd, in 2011 alleen al waren het er 5.700. We kunnen niet terug de tijd ingaan.”

Ikzelf ben wel gewend aan de wietgeur die ’s ochtends in de Amsterdamse straten hangt, als ik op de Nieuwmarkt in alle vroegte op mijn fiets spring. Hoe zit dat eigenlijk met de inwoners van Washington D.C.? Ik vroeg het een aantal vrouwen en mannen die op de gratis joints waren afgekomen.

Shanon (21 jaar)

VICE: Waarom vind jij dat wiet gelegaliseerd moet zijn?

Shanon: Naast de gebruiker zelf heeft niemand er last van. Ik rook vaak – niet elke dag, hoor – en ik zie heb nog nooit gewelddadige incidenten met wietgebruikers meegemaakt.

Protesteer je ook tegen Trump, of sta je hier puur om een vuist te maken tegen de criminalisering van wietgebruikers?

Ik wil Trump er bewust van maken dat wij bestaan en niet van plan zijn weg te gaan – en dat hij ons zou moeten steunen, in plaats van wiet van ons af te nemen. Hij is zo wispelturig, je weet nooit wat hij nu weer van plan is. Trump lijkt geen duidelijke mening te hebben.

Op wie heb jij gestemd?

Hillary, omdat ik een geweten heb.

Komt de muur er, denk je?

Nee, er komt sowieso geen muur. Het is een te duur plan, en simpelweg een onmogelijke belofte. De meeste dingen die Trump beloofd heeft zullen trouwens nooit daadwerkelijk gaan gebeuren.

Wat hoop je dat er gaat gebeuren na de inauguratie?

Het land is heel verdeeld. Ik hoop dat dit zal veranderen, maar Trump zal niet degene zijn die daar voor gaat zorgen. Ik denk dat wijzelf, op eigen houtje, dichter bij elkaar moeten komen, zonder invloed van de overheid. Net zoals tijdens de Women’s March. Daarvoor ben ik vanuit Florida naar Washington gekomen.

Erica (20 jaar)

VICE: Mag jij eigenlijk wel wiet roken op jouw leeftijd?

Erica: Nee, ik ben hier vooral voor de sfeer. Ik woon in New York en ben hier naartoe gereisd voor de ervaring. En de Women’s March van morgen, natuurlijk.

Rook je wel wiet?

Zeker, zeker. Ik ben groot fan en voorstander. Misschien krijg ik zo toch een gratis joint, maar zo niet, vind ik het ook goed. Ik studeer psychologie en neurologie en tijdens m’n studie leer ik over angsten en depressie. Ik heb daar zelf ook ervaring mee, en de medicijnen die verschillende artsen me voorschreven hielpen niet. Marihuana is minder gevaarlijk dan antidepressiva als Prozac of Zoloft. Alles met mate natuurlijk, maar waarom zou je het niet proberen?

En Trump, hoe sta je daar tegenover?

Hij luistert niet goed genoeg naar iedereen om het hele Amerikaanse volk te kunnen begrijpen en beslissingen te nemen. Dat maakt me bang.

Tim (26 jaar)

VICE: Ben je stoned?

Tim: Misschien wel, misschien ook niet. Zie ik er stoned uit?

Je hebt een Trump-pet op. Heb je op hem gestemd?

Ja, ik hoop dat hij gaat doen wat hij beloofd heeft. Zijn eerste impressie was al goed, de manier waarop hij praat en dingen wil gaan veranderen. Ik hoop gewoon dat hij Amerika weer terug gaat veranderen naar hoe het hoort te zijn. Er is altijd ruimte voor verbetering.

Ik hoor een accent. Waar kom je vandaan?

North-Carolina. Ik ben helemaal hiernaartoe gekomen voor de inauguratie, om Trump ingezworen te zien worden. Maar ik ben hier nu, omdat ik voorstander ben van de legalisering van marihuana.

En wat vind je ervan dat Jeff Sessions, die zo fel tegen drugs strijdt, nu deel uitmaakt van Trumps kabinet?

Ach, dat is nu eenmaal zo. Ik heb die keuze niet gemaakt.

Is het niet gek om als Trump-liefhebber tussen de andere demonstranten te staan?

Ik zou dit geen demonstranten noemen. Iedereen heeft de vrijheid om te zeggen wat-ie wil.

Teke (25 jaar)

VICE: Wat hoop je dat er na de inauguratie gaat gebeuren?

Teke: Ik hoop dat Trump doet waar hij het beste in is: falen. Kijk naar zijn relaties, faillissementen, familiebanden… Hij heeft een negatieve invloed op werkelijk alles en iedereen om hem heen. Zelfs mensen die op hem hebben gestemd zullen spijt krijgen.

Rook je wiet?

Uiteraard. Altijd gedaan. Ik was elf jaar toen ik voor het eerst marihuana rookte omdat m’n opa me daartoe dwong, als straf! Hij betrapte me met wiet op zak en hij zei: “Wil je weten hoe het voelt om high te worden? Ik zal je leren hoe je goed high wordt.”

Dus jij gaat genieten van die gratis joint?

Ja, maar we roken hem niet gelijk publiekelijk op, hoor. We proberen niet in de gevangenis terecht te komen. Ik ga naar huis, een goede maaltijd naar binnen werken en dan op het dak zitten om deze joint op te steken.

Ayana (22 jaar)

VICE: Je staat vrij ver achteraan in deze enorme rij voor gratis joints. Waarom ben je hier?

Ayana: Ik steun de complete legalisatie van marihuana. Het duurt naar mijn idee al veel te lang.

Heb je al wiet gerookt vandaag?

Ja, voor ik hierheen kwam: de eerste van vandaag, maar zeker niet de laatste. Ik ga deze gratis joint opsteken op minuut 4’20 tijdens de speech van Trump.

Waar protesteer je tegen?

Trump is een racist. Zijn uitspraken zouden niet getolereerd mogen worden in ons land en hij zou niet aan de macht mogen komen. Maar zijn aanhangers vormen een nog groter probleem dan Trump zelf. Hij vuurt ze aan, geeft hen munitie. Trump is niet gekwalificeerd om president te zijn en heeft geen duidelijk plan om de situatie in Amerika te verbeteren. Het lijkt alsof hij maar iets doet, en dat is geen goede eigenschap voor een opperbevelhebber.

Heb je die gratis joint nodig?

Gratis marihuana is altijd goed. En het maakt vandaag een stukje makkelijker en vermakelijker.

Chris (23 jaar)

VICE: Ben je hier om te protesteren, of kom je vooral voor de gratis joints?

Chris: Oh, ik ben hier voor de gratis wiet. Ik bedoel, het is goed dat het protest georganiseerd is, maar ik probeer gewoon gratis te roken.

Ben je nu stoned?

Ja, ik heb een joint gerookt vlak voor jij me aansprak.

Wat vind je van Trump?

Ik ben niet pro-Trump, maar eigenlijk ben ik gewoon tegen politiek in het algemeen. Trump is de belichaming van een heel nieuw niveau van belachelijkheid. Hij is gek, en had nooit president mogen worden. Hij is de ‘you’re fired’-guy, meer zou hij niet moeten zijn!

Heb je marihuana nodig om de dag door te komen?

Absoluut. Smoke it all and let it go. Ik rook elke dag en het zou legaal moeten zijn. We zouden niet allemaal zo bang moeten zijn om opgepakt te worden.

Ben je bang dat je straks niet meer kan blowen?

Eerlijk gezegd kan het me geen zak schelen. Ik rook toch wel wiet.

William (25 jaar)

VICE: Ah, jij geniet alvast van een joint. Waarom rook jij?

William: Het schaadt niemand. En het helpt mij persoonlijk beter slapen ’s nachts. Plus, het is veiliger dan uitgaan en dronken worden.

Wat verwacht je van Trump?

Die muur komt er niet, het is bullshit, there’s no way. We kunnen het niet betalen en brengt Amerika alleen maar meer in de schulden. Tenzij hij het zelf betaalt, met al zijn non-existente geld. Trump weet niet wat hij wil. Hij is een soort blinde, machtige machine. De manier waarop hij praat is heel ruziezoekend en oververhit. Hij gaat Obamacare terugdraaien, dingen ongedaan maken en ons jaren terug in de tijd plaatsen.

Gaat de wietwetgeving veranderen?

Lastig te zeggen. Hij beweert dat hij niks gaat veranderen en het per staat wil gaan laten bepalen. Maar misschien helpt dit protest vandaag, wie weet.

Stefani (65 jaar)

VICE: Wat doet u hier?

Stefani: Ik kom uit Nashville, in Tennessee, en ik ben in de stad voor de Women’s March van morgen. Ik zag dat dit protest ook plaatsvond en besloot deel te nemen en in de rij te komen staan voor die gratis joint.

Ga je hem zelf oproken?

Waarschijnlijk niet. Ik ben een verpleegster en ze controleren mijn urine. Maar ik ben opgegroeid in jaren zestig en zeventig. Ik vind het belangrijk om de kwestie onder de aandacht te brengen, omdat er door de criminalisering van marihuana veel levens worden verpest. Mensen moeten de vrijheid hebben om wiet te roken als ze dat willen. Ik neem denk ik een foto voor mijn kinderen. Sowieso denk ik niet dat ik die joint mee het vliegtuig in mag nemen.

Is het uw eerste protest?

Jaren geleden was ik ook in Washington, bij de Women’s March Equal Rights Amendment, en ik denk dat de Women’s March een heel groot evenement wordt. Je moet er gewoon bij zijn als het belangrijk is voor je. Ik wil niet gepolariseerd worden, dat gebeurt naar mijn mening vaak, naar links of naar rechts toe. Ik blijf in het midden: keep the power and keep the love.

Moet wiet gelegaliseerd worden?

Ik vind van wel. Het is legaal in veel staten. Mensen horen niet naar de gevangenis te gaan voor iets wat net zo schadelijk is als een glas wijn. Ik ben wel een voorstander van veiligheid: mensen moeten erkennen dat het je bewustzijn beïnvloedt en je bent verantwoordelijk voor anderen wanneer je bijvoorbeeld achter het stuur kruipt.

–

