We spraken Tim Haars over debiele alligators en hoe inline-skaten zijn redding was

In onze serie Het VICE Interview stellen we elke keer dezelfde ietwat ongemakkelijke en zeer uiteenlopende vragen aan beroemde en/of interessante mensen. In deze aflevering spreken we Tim Haars. Hij maakte en speelde in ‘New Kids’ en deed mee aan ‘Wie is de Mol’. Op dit moment is hij bezig met de serie ‘Undercover’, die in 2019 te zien is op Netflix.

Zijn er complottheorieën waarin je gelooft?

Niet echt. Ik geloof wel dat mensen complottheorieën verzinnen om troost te vinden. Ze proberen geforceerd iets voor elkaar te krijgen of mensen ergens van te overtuigen, door een nieuw verhaal te bedenken. Maar ik vind vooral het type mensen dat erin gelooft grappig. Het zijn meestal mensen die helemaal voor zo’n theorie leven, en daar heel enthousiast van worden. Het wordt hun waarheid. Ik geloof in Timberlands. Het zijn fijne schoenen en ze gaan lang mee.

Wat was je eerste e-mailadres ooit?

Dat kan ik niet zeggen, want die gebruik ik nog. Maar het is in elk geval een msn-adres. Ik heb ‘m al sinds 2006. Mensen zijn ook altijd verbaasd als ik zeg dat ik een msn-adres heb. Dat vinden ze dan tof. Kun je nagaan, eigenlijk is dat recente geschiedenis, maar het voelt als heel lang geleden. Dat zegt wel hoe snel alles is veranderd de afgelopen jaren.

Van welke film of televisieserie moet je heel erg janken?

Ik heb dat niet zo. Ik ben alleen maar bezig met: hoe spelen de acteurs? Fucking irritant. Maar de laatste keer dat ik een brok in mijn keel had was bij de film Manchester by the Sea. Toen ging ik wel even verkeerd. En laatst ook nog een keer bij Holland’s Got Talent. Daar kwam een gastje op het podium en die werd een beetje gedist door de jury. Hij ging zingen, en had echt een belachelijk geluid. Dat vond ik zo vet, zo’n jongetje, een underdog die de microfoon pakt en zichzelf ook heel erg verbaast. Ik vond dat ontroerend. Maar ik kom niet uit een gezin waarin het normaal was om je emoties te laten zien. Ik heb dat pas ontdekt tijdens het acteren. Nu sta ik dichtbij m’n gevoel, maar dat heeft wel lang geduurd.

Het probleem met jongeren van nu is…

Er is te veel informatie. Ik bedoel, ik denk dat ze daardoor ook echt ongelukkig zijn, omdat ze er altijd aan herinnerd worden dat het beter kan. Dat lijkt me echt frustrerend, vermoeiend ook. Ik merk dat ik dat zelf ook wel heb. Maar mijn Twitter, Instagram en Facebook heb ik bijvoorbeeld niet meer op mijn telefoon, om mijn gebruik te beperken. Een keer per dag download ik ze, kijk ik effe, like ik een aantal dingen, en dan ga ik er weer vanaf. Ik zit er op die manier niet constant op, zoals vloggers of influencers dat wel doen. Als ik naar de sportschool ging in Noord, dan waren er ook vaak dat soort mensen. Ze deden drie oefeningen en daarna gingen ze weer op hun telefoon. Je kunt geen contact met ze maken, en da’s raar. Het draait allemaal om likes en wat anderen van hen vinden, in de virtuele wereld.

Als je twee dieren mocht samenvoegen tot een superdier, welk dier zou dat dan zijn en hoe zou het nieuwe dier er dan uitzien?

Een stokstaartje en een alligator. Een alligator heeft namelijk een antibioticum in z’n bloed waardoor hij zichzelf kan herstellen, bijvoorbeeld als-ie een stukje staart verliest. Maar een alligator is sociaal gezien een debiel, daarom lijkt het me vet om dat beest te combineren met een stokstaart. Da’s namelijk een van de sociaalste dieren die er bestaan. En ze zijn grappig. Ik heb thuis ook veel plastic stokstaartjes.

Wat is de donkerste periode die je in je leven hebt doorgemaakt?

Tijdens de middelbare school. Ik denk dat docenten me niet helemaal begrepen. Ik heb eerst een jaar in Sint-Michielsgestel gezeten, en daarna ben ik naar een praktijkgerichte school gegaan, de koksschool in Eindhoven. Ik had te veel energie, ik snapte het systeem niet. Op de basisschool moest ik ook een klas overdoen omdat ik te speels was. Ik heb een creatieve ziel, en zat op een heel praktische school. Ik was alleen maar bezig met mijn tijd doorkomen in die periode, en ik deed zoveel mogelijk dingen die niet mochten. Ik was alleen maar aan het kutten. Inlineskaten heeft me wel gered in die periode. Dat deed ik op professioneel niveau. Ik ben daarna naar de theaterschool gegaan, en na een jaar gestopt want ik kreeg de kans om als acteur aan de slag te gaan in een aantal producties. Ik heb mezelf alles aan moeten leren en ondernemend moeten zijn, maar daar heb ik nu wel veel profijt van.

Als je een darter was, met welke muziek zou je dan opkomen?

Nou, als je op een podium staat wil je natuurlijk laten zien dat je nummer één bent. Misschien Eye of the Tiger dan. Oh, nee, wacht. DJ Shadow met Building Steam on a Grain of Salt. Als je dat nummer met goede audio hoort is-ie echt belachelijk. En als outfit zou ik het pak van Evil Knievel aantrekken. Wel een beetje over de top, maar goed.

https://youtube.com/watch?v=dcxsheROd3E

Waar op de wereld of daarbuiten zou je het allerliefste willen wonen?

Ik reis veel voor m’n werk en kom op heel veel plekken, en dan zit ik altijd wel goed. Ik kan bijvoorbeeld morgen vliegen naar de VS. Dan kan ik gewoon bij iemand op de bank pitten en heb ik een thuisgevoel, meteen. Ik woon nu in Amsterdam in een huis waar ik wil wonen, en heb geen onrust over dat ik ergens anders naartoe zou moeten. Maar ik zou bijvoorbeeld nooit meer naar Lapland gaan. Ik vond die gevoelstemperatuur van -45 graden celsius niet chill. Extreme kou is niks, laat ik het zo zeggen.

Zouden drank en drugs je gelukkig kunnen maken?

Misschien voor een korte periode. Wanneer je jongvolwassen bent. Maar als je pas op je vijfendertigste begint dan is het een beetje treurig. Ik heb ook een experimentele fase gehad, van m’n achttiende tot mijn vijfentwintigste. Dat was supervet. Niet elke dag, gewoon af en toe. Ik heb nooit gerookt, wel geblowd, maar ben nog nooit verslaafd geweest. Ik ben een hedonist, dus ik denk dan: oh, ik voel iets! Oh, grappig. Maar verder dan dat gaat het niet. Kijk, in het begin zorgen drugs ervoor dat je brein zich opent, het is iets nieuws. Maar als je structureel gaat gebruiken, doe je precies het tegenovergestelde. Dan zit je alleen op je kamer niet creatief te zijn, hopend op het moment dat je je weer normaal kan voelen.

Zou je seks hebben met een robot?

Ik had vroeger toen ik negen was een robot-act. Ik zat in de show van Bart de Graaff, en daar deed ik een robot na. Maar seks met een robot lijkt me niets aan. Je kijkt gewoon naar een zielloos ding. Ik voel daar niks bij. En een robot, weet je hoe koud dat is?

Voor welke Nederlandse traditie zou je de barricaden opgaan?

Voor niks. Maar ik kan je wel vertellen welke traditie verboden moet blijven, namelijk het rapen van kievitseieren. Tot nog niet zo lang geleden liepen mensen rond april de velden in om te zoeken naar het eerste kievitsei. Als je er dan een vond was je de man. Mijn vriendin is vogelaar, ze houdt van vogels en wil ze ook beschermen. Veel nesten gaan kapot door het zoeken, en het tellen en spotten van vogels in de lente wordt hierdoor bemoeilijkt. Dus die traditie zou ik verboden willen houden, voor mijn vriendin.

Wat is de grootste daad van verzet die je ooit hebt gepleegd?

Toen ik zestien was heb ik in het weekend een keer de ruiten ingegooid van m’n praktijkschool, zodat ik de maandag erna langer kon uitslapen. In plaats van negen uur was ik er om half elf. Ik was net zo verbaasd als de rest: “Wat is hier gebeurd?” vroeg ik. Daarna heb ik meegeholpen met opruimen.

Wat vind je het leukste aan het internet?

Ik denk zoekmachines. Het is makkelijk te gebruiken en als je goed zoekt kun je een hoop waarheden vinden. Mijn favoriete zoekmachine is Google. Die is makkelijk, en daarop kun je het meeste zoeken. Maar ik vind DuckDuckGo ook wel grappig. Dat is een soort Google waarbij je gegevens beschermd worden. Je bent dan niet te traceren, en dat vind ik wel prettig.