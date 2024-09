We spraken Tim Hofman over de monarchie en vliegende mensen

Foto door Rebecca Camphens, bewerking door Timo ter Braak

In onze serie ‘Het VICE Interview’ stellen we elke keer dezelfde ietwat ongemakkelijke en zeer uiteenlopende vragen aan beroemde en/of interessante mensen. In deze aflevering spreken we Tim Hofman, die zich in zijn youtubeserie Boos opwerpt als de nieuwe Willibrord Frequin.



VICE: Zijn er complottheorieën waarin je gelooft?

Tim Hofman: ‘Complottheorie’ is echt zo’n outsiderterm. Als je erin gelooft is het geen theorie. Als iets hard bewezen is, geloof ik het. Je hoort de raarste dingen: over dat aids ontwikkeld is om de mensheid een beetje uit te dunnen, of dat Bush 9/11 echt zelf heeft gefixt. Maar echt geloven doe ik dat allemaal niet. Dat is een beetje hetzelfde als met religie. Het zijn mooie verhaaltjes, maar ik geloof er gewoon geen reet van.

Videos by VICE

Wat was je eerste e-mailadres ooit?

Hofman_tim@hotmail.com. Ik gebruik ‘m nog steeds, dus mail me plaatjes van dieren! Mijn eerste mailadres had net zo goed nirvanafan94 of zo kunnen zijn, maar dat durfde ik denk ik niet.

Van welke film of televisieserie moet je heel hard janken?

Er zit een scène in The Shawshank Redemption, met een oude man die na een lange tijd wordt vrijgelaten, maar hij wil helemaal niet naar huis en als hij thuiskomt hangt-ie zich op. Die man leek heel erg op mijn opa, qua uiterlijk. Hetzelfde type mannetje. Toen ik die scène voor het eerst zag moest ik huilen. Ik woonde toen samen met mijn toenmalig vriendin. Ik schaamde me, dus toen ben ik naar de keuken gelopen en heb ik daar staan huilen. Toen ik terugkwam vroeg ze: “Wat was je doen?” Toen zei ik: “Niks.” Dat is hoe ik huil bij films.

Maak de volgende zin af: het grootste probleem met jonge mensen van tegenwoordig is …

Dat we ons zoveel aantrekken van elkaar. We zijn zoveel bezig met wie wat van elkaar vindt. We zoeken onze veiligheid, emotionele stabiliteit en eigenwaarde zo vaak bij iemand anders. Dat is denk ik iets waardeloos. Dat klinkt misschien gek uit de mond van iemand die voor de tv werkt, maar ik ben er iedere dag mee bezig om niet afhankelijk te zijn van de aandacht die ik krijg. Want dan ga je je schikken naar wat mensen willen, en dan ga je kutzooi maken.

Als je twee dieren mocht samenvoegen tot één superdier, welke zou je dan kiezen en waarom?

Is de mens ook een diersoort? Dan zou ik mens en vogel kiezen. Dan kunnen we vliegen. Dat lijkt me echt een heel goed idee, die vrijheid. Dat heb ik bijvoorbeeld ook met duiken. Ik ben ook een keer uit een vliegtuig gesprongen, ondanks mijn hoogtevrees, en toen voelde ik me ook heel vrij – ondanks het feit dat er een best wel dikke man aan me vast zat.

Wat is de donkerste periode die je in je leven hebt doorgemaakt?

Dat was denk ik van mijn 19e tot m’n 21e. Toen heb ik mezelf echt opgesloten en wist ik even niet hoe het verder moest. Toen raakte ik depressief, en moest ik echt tegen mezelf in de spiegel zeggen: “Oké, nu moet je aan wat touwtjes gaan trekken en je leven omgooien.” Ik heb toen afstand genomen van mensen om me heen, en ben gestopt met studeren. Ik ben toen alleen nog maar gaan doen wat ik zelf wilde. Dat heb ik daarna altijd gedaan: doen waar ik zin in heb. Zonder daarbij andere mensen in de weg te zitten, dat wel. Dat zou asociaal zijn.

Als je een darter was, met welk nummer zou je dan opkomen?

Het is wel leuk om het helemaal anders te doen, dat je iets heel emotioneels aanzet. Dat die zaal een beetje geroerd en huilend begint. Dat er een singer-songwriter is die iets vet moois heeft gemaakt over de band met zijn moeder of zo, en dat je dat liedje dan kaapt en dat het voortaan een dartnummer is. Iets van Fink of Ben Howard of zo, dat lijkt me echt leuk.

Waar op de hele wereld of daarbuiten zou je het allerliefste willen wonen?

Hier. Ik zit hier wel goed, in Amsterdam. Dat kan morgen weer anders zijn, maar vandaag ben ik graag hier. Ik vind het wel leuk om naar het buitenland te gaan, en ik denk dat als ik ooit echt doekoe ­­– nee geld, ik zeg helemaal nooit doekoe…oké, ik zeg wel vaak doekoe, maar schrijf maar “geld” op, dit is gênant – zou hebben, dan zou ik ook wel naar de ruimte willen. Ik wil alles gezien hebben. Maar ik zou nergens anders willen wonen dan in Amsterdam. Ik ben helemaal geen Amsterdammer, ik ben hier een paar jaar geleden naartoe verhuisd, en ik merk dat als ik ver weg ben geweest en ik kom weer hier, dat het dan echt als thuiskomen voelt. Dat heb ik nooit eerder ergens gehad.

Denk je dat drank en drugs je gelukkig kunnen maken?

Drugs weet ik niet, ik heb nog nooit drugs gebruikt. Weleens een blowtje gerookt, maar dat vond ik echt kut want dan viel ik altijd in slaap. Ik heb vorig jaar ook vijf maanden niet gedronken, en dat was prima. Ik denk niet dat drank en drugs de sleutel tot geluk zijn, maar drank kan wel een goede ontlading zijn. Voor sommige mensen kan drank een hap naar lucht zijn. Of je er op de lange termijn gelukkig van wordt? Absoluut niet. Heb je het recht om dat zelf uit te zoeken? Absoluut wel.

Zou je seks hebben met een robot?

Nee, want ik vind het intieme aan seks het geestelijke aspect. Ook als een robot heel intelligent is, heeft-ie nog geen emoties. En hoe geil is het nou helemaal als je seks hebt met een vrouw, en ze komt opeens met een heel intelligent feitje? Nu ik het zo hoor lijkt me dat eigenlijk wel leuk. Maar ik zoek in seks wel een geestelijke verbinding. Ik heb bijvoorbeeld ook nooit veel onenightstands gehad. Dat hele plastische van seks vind ik niet zo boeiend.

Voor welke Nederlandse traditie zou je de barricaden opgaan?

Ik vind onze Nederlandse tradities niet zo boeiend. Ik pis echt op het koningshuis. Ik vind de koning echt een fucking topper, maar dat hele systeem van de monarchie slaat nergens op. Ik vind het ook prima dat Zwarte Piet eruit gewerkt wordt, en verder weet ik eigenlijk niet zo goed wat Nederlandse tradities zijn. Is het homohuwelijk een Nederlandse traditie? Als iemand daaraan gaat morrelen, dan kom ik je thuis opzoeken om uit te leggen waarom je daar niet aan moet morrelen.

Wat is de grootste daad van verzet die je ooit hebt gepleegd?

Dat vind ik moeilijk, omdat ik mijn daden dan moet benaderen vanuit iemand anders’ principes. Het maakte wel heel veel los toen ik een keer zei dat ik homo was. En ik heb laatst iets gezegd over het publieke omroepbestel, terwijl ik daar zelf voor werk. Maar dat voelde niet echt als een daad van verzet, dat was gewoon iets waar ik voor sta.

Wat vind je het leukst aan het internet?

Alles. Het is echt leuk. Een goede poort naar de wereld. Ik heb het idee dat ik door het internet een rijker mens ben geworden. Het verschaft ook vrijheid, je kunt nu een regering onder druk zetten met hulp van het internet. Kijk naar de Arabische Lente. En het is fijn dat de wereld er echt transparant door is geworden. Jouw en mijn mening was altijd gewoon maar kroegpraat, en de elite maakte uit wat de tendens was. Nu doen wij dat. Ik vind dat echt goed. Oh, en alle plaatjes op Twitter en Instagram natuurlijk.