We spraken Tinkebell over haar eigen sterilisatie en haar gewoonte om te huilen om elke film

In onze serie ‘Het VICE Interview’ stellen we elke keer dezelfde ietwat ongemakkelijke en zeer uiteenlopende vragen aan beroemde en/of interessante mensen. In deze aflevering spreken we Tinkebell, die als kunstenares de ellende in de wereld te lijf gaat.

VICE: Zijn er complottheorieën waar je in gelooft?

Tinkebell: Oef, leuke vraag wel. Misschien is het niet echt een complottheorie, maar de laatste tijd is veel in het nieuws geweest dat er grote AZC’s in kleine Nederlandse dorpen worden geplaatst, en dat al die dorpsbewoners dan heel boos worden. Wat krijgen we dan allemaal te horen? Dat we overspoeld worden met vluchtelingen. Ik weet zeker dat er vanuit overheidswegen heel bewust is gekozen om grote opvanglocaties te plaatsen in hele kleine dorpjes, zodat het overlast veroorzaakt en onrust kweekt, en wij allemaal geen vluchtelingen in Nederland willen hebben.

Videos by VICE

Het gevolg is dat een groot deel van de AZC’s nu is gesloten, vanwege “te veel vluchtelingen”. Maar dat is niet waar! Ze zitten allemaal in Griekenland! We nemen eigenlijk heel weinig vluchtelingen op, maar het lijkt veel omdat de overheid die AZC’s expres op plaatsen neerzet waar heel weinig mensen wonen, zodat het procentueel gezien lijkt alsof we heel veel vluchtelingen hebben.

Wat was je eerste e-mailadres ooit?

Dat was tinkebellsart@hotmail.com. Vroeger noemde ik mezelf al Tinkebell, als bijnaam van Katinka. Dat komt eigenlijk door een heel stom meisje in mijn klas toentertijd. Zij heette Anne en begon zichzelf opeens Annebel te noemen. Toen dacht ik: als jij Annebel heet, ben ik Tinkebell.

Van welke film of tv serie moet je heel hard janken?

Van bijna alles. Sowieso elke Disneyfilm. Maar ook alles waarin iemand doodgaat, alles waarin iemand blij wordt en alles waarin iemand verdrietig is. En tja, dat is eigenlijk elke film. Ik voel altijd heel erg mee. Ik huil ook altijd hard, niks geen rollend traantje over mijn wang, maar gewoon echt janken.

Maak de volgende zin af: Het grootste probleem met jonge mensen is…

Is er dan een probleem met jonge mensen? Ik vind eerlijk gezegd van niet. Het enige is hooguit dat het er te veel zijn. We zijn sowieso met te veel mensen in de wereld, we groeien te snel. Er moeten minder mensen gemaakt worden, dus er zijn ook te veel jonge mensen op de wereld. Verder vind ik het onzin om iets over ‘de jongeren’ te zeggen want ik kijk niet naar mensen als groepen.

Als je twee dieren mocht samenvoegen tot één superdier, welke zou je dan kiezen en waarom?

Mijn superdier bestaat al: de kleine kantjil. Dat is een soort minihertje dat lijkt te zijn ontworpen door Walt Disney, alleen is het een echt levend dier, dat gewoon rondloopt in Artis. Ik heb een abonnement op die dierentuin, dus ik kan ze vaak bekijken.

Foto met dank aan de geïnterviewde

Wat is de donkerste periode die je in je leven hebt doorgemaakt?

Ik zoek voor mijn werk veel ellende op, en daar doe ik dan iets mee, om te zorgen dat die ellende minder wordt of verdwijnt. Het project waar ik nu mee bezig ben, is wel echt donker. Ik help een man die al achttien jaar lang legaal in Nederland woont en hier een baan had. Hij werd met terugwerkende kracht verdacht van oorlogsmisdaden en werd na achttien jaar zonder individueel proces uitgezet naar Afghanistan. Er is nooit onderzoek gedaan naar zijn achtergrond en hij zegt zelf dat hij onschuldig is. Hij is uit ons land gezet zonder dat hij zijn gezin gedag heeft mogen zeggen en zonder dat hij zijn spullen mocht pakken.

Na zijn uitzetting was hij eerst vermist geraakt, en toen ben ik hem samen met zijn dochter gaan zoeken in Afghanistan. Daar hebben we hem gevonden. Hij mag alleen Europa niet meer in en zijn gezin, zijn vrouw en drie kinderen, zijn er natuurlijk helemaal kapot van. Het was echt zo’n perfect gelukkig gezin. Er zat zoveel liefde in die familie. De man is uit zijn familie gerukt en zit nu in India. Ze zijn er allemaal zo ziek van geworden, de dochter heeft zelfs een paar zelfmoordpogingen gedaan.

Het is zo zwart, zo misselijkmakend. Ik werk nu al meer dan twee jaar aan dit project om die man te helpen. Ik heb zelf ook onderzoek gedaan en ik ben erachter gekomen dat hij onschuldig is. Ondertussen gaat zijn familie hier nooit meer bovenop komen. Zo erg vind ik dat.

Als je een darter was, met welk nummer zou je dan opkomen?

Gangnam Style! Ik heb daar ook een keer een clip op gemaakt. Ik kan dat dansje ook goed, wat ik dan bij m’n opkomst kan doen.

Waar op de hele wereld, of daarbuiten, zou je het allerliefste willen wonen?

Ik ben voornemend om binnen nu en een jaar of tien naar IJsland te verhuizen. Ik ben er nog nooit geweest, maar wil er wel naartoe. Het is volgens mij de veiligste plek op aarde. Het is ook het enige ‘continent’, als ik het zo even mag noemen, dat groter wordt. Dat is gek, want de zeespiegel stijgt, maar het eiland heeft een vulkaan waardoor het sneller omhoog gaat dan dat de zeespiegel stijgt.

Denk je dat drank en/of drugs je gelukkig kunnen maken?

Mij niet. Anderen denk ik ook niet. Het is allemaal tijdelijk. Ik gebruik zelf geen drugs en drink ook geen druppel alcohol; ik ben waarschijnlijk de meest cleane kunstenaar op de hele planeet. Ik kan dus niet uit eigen ervaring spreken, maar ik denk dat op langere termijn drank en drugs je niet gelukkig maken. Geluk zit niet in een middel, maar in jezelf.

Zou je seks hebben met een robot?

Alleen als hij echt heel goed is. Waar dat aan ligt weet ik niet precies – misschien aan hoe groot hij is, of hoeveel herrie hij maakt, of hoeveel hij aan me zit. Bij mannen kan je dat ook niet per definitie zeggen. De ene man moet wel geluid maken, de ander kan beter zijn mond houden. Hoe dan ook, als een robot goed is zou ik het wel met hem doen.

Voor welke traditie zou je de barricaden opgaan?

Geen. Ik ben niet tegen tradities, maar ik zou er ook echt niet de barricaden voor opgaan. Het zit allemaal tussen je oren, het is niet echt. Traditie is fijn, herkenning is fijn, maar het is niet nodig. Tradities kan je ook vernieuwen of zelf maken. Het is niet iets dat hoeft te blijven.

Wat is de grootste daad van verzet die je ooit hebt gepleegd?

Ik heb me drie en een half jaar geleden laten steriliseren om bevolkingsgroei tegen te gaan. Ik maakte een film over het fosfaatprobleem (dat we straks te weinig voedsel hebben om iedereen te kunnen voeden) en overbevolking. Er was nog maar één logisch einde aan de film, en dat was dat ik de uiterste consequentie naar mezelf zou trekken. Dat was dus sterilisatie. Ik werd ’s ochtends wakker met dat idee en heb het toen meteen laten doen.

Bedankt!