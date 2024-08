We spraken Titia over sjoemelvega’s, kater-jalapeños en trouw zijn aan je bier

Deze week spreken we een aantal dj’s over hun ADE-katers, tot het gaatje gaan en wat zij daarna doen om weer in het land der levenden te komen. Omdat ze elk weekend in de club te vinden zijn, zijn zij de perfecte ervaringsdeskundigen die een paar tips kunnen geven hoe wij als gewone stervelingen deze meest hedonistische week van het jaar moeten overleven.

Deze keer ontbijten we met house-/acid-/disco-dj Titia. Zij draait dit jaar tijdens ADE op ZeeZout. Verder zou je haar kunnen kennen van haar residency in Shelter of haar sets op It’s Burning. Door haar jarenlange dj-ervaring heeft Titia heel wat katerkennis opgedaan die ons gaat helpen om met gebalde vuisten het ADE-weekend in te gaan en daar uiteindelijk met al onze lichaamsdelen weer uit te komen.

We spreken af in café Metropolitain in het centrum van Amsterdam. Eén van haar beste vriendinnen werkt daar en ze is er vaak met een kater te vinden, tenminste als het haar lukt om uit bed te komen.

MUNCHIES: Hey Titia! Wat eet jij eigenlijk het liefst op een hele heftige katerdag?

Titia: Als ik het voor elkaar krijg om de deur uit te gaan, dan kom ik altijd naar deze plek. En dan bestel ik een roerei met bacon. Eigenlijk eet ik geen vlees meer, maar met een kater vind ik dat ik dat best mag. Ik bestel ook altijd extra jalapeños: dat is echt het belangrijkste onderdeel. En truffelfrietjes, met truffelmayonaise. Daarbij bestel ik dan een ijskoude cola, en een glas champagne. En koffie, natuurlijk. Ik weet eigenlijk niet waar ik moet beginnen… Zal ik m’n schoenen uitdoen? Dat zijn echt mijn katervibes.

Doe het! Vertel ook eens over jouw liefde voor jalape ños.

Als ik een kater heb, dan werken die jalapeños het allerbest. Dat lost gewoon alles op. Ik vraag ook altijd extra jalapeños bij mijn eten.





Is er een bepaald drankje dat je altijd drinkt als je draait?

Bier. Op mijn rider staat volgens mij vodka, maar dat drink ik eigenlijk nooit. Dat is meer voor de mensen die met me mee gaan als ik een set moet draaien. Ik heb die vodka wel eens gedronken terwijl ik ook moest draaien, maar dat ging helemaal mis. De dag daarna kon ik me gewoon niet meer zo goed herinneren wat ik precies had gedraaid. Dus ik blijf zelf echt van die vodka af.

Ik ben ook opgegroeid met bier. Ik ben er wel echt achter gekomen dat je gedurende de avond het best bij één biermerk kan blijven. Daar let ik altijd heel erg op. Al ga ik van café naar café, ik blijf maar één biermerk drinken en dan heb ik de volgende dag nergens last van. Als ik verschillende biertjes door elkaar drink, dan heb ik de volgende dag echt zo’n koppijnkater.

Wat is dan het merk dat je het allerliefst drinkt?

Dommelsch, Brabants bier. Dat is een nostalgie dingetje omdat ik uit Eindhoven kom. En in het eerste café waar ik draaide, schonken ze ook altijd Dommelsch.





Herinner je je nog de eerste keer dat je dronken was?

Toen ik elf jaar oud was, ging ik met mijn familie op vakantie naar Italië. Ik ging toen een avond met mijn oudere broer en zus mee naar een café, zonder dat mijn ouders dat wisten. Daar heb ik toen twee vaasjes gedronken. Ik weet nog dat ik daarna het gevoel had dat ik op een boot stond. Dat was een beetje raar.

Hoe voelde je je daarna?

Heel cool, want ik had eindelijk een keer alcohol gedronken. Vroeger wilde ik sowieso alles zo snel mogelijk uitproberen, dus ook alcohol. Bovendien wilde ik gewoon heel graag meedoen met mijn oudere broer en zus die al wel mochten drinken. Dus ik vond het heel leuk om dat een keer meegemaakt te hebben.

Wat is jouw beste katerverhaal?

Ik lag gaar op de bank in mijn huis in Stockholm – waar ik een semester studeerde – toen er opeens werd aangeklopt. Ik deed de deur open, en drie vrienden stormden naar binnen. Ze waren als verrassing naar Stockholm gekomen, en riepen: “Hey Tit, trek je kleren aan, we gaan op stap.” Dat is een hele bonte avond geworden. Ik wilde die mannen natuurlijk bijhouden met drinken, dus ik had die nacht echt heel veel gezopen.

De volgende dag ging ik niet zo lekker. Maar m’n vrienden zeiden tegen me dat ik niet zo moest zeuren. En ik wilde ook geen zeur zijn! We gingen samen de stad in. Maar ik voelde me zo slecht, dat ik op een gegeven moment tegen een etalageruit heb gekotst. Mijn vrienden hebben het lachend gefilmd. Dat is misschien wel mijn heftigste kotsverhaal.





Moet je vaker kotsen?

Nee, gelukkig niet. Alleen als ik het echt heel bont heb gemaakt en er echt geen rem meer op zat.

Wanneer had je voor het laatst een gigantische kater?

Dat was een paar weken geleden. Ik had al een kater van mijn eigen verjaardag en ik ging de dag daarop naar nóg twee verjaardagen. Diezelfde avond ging ik samen met een vriendinnetje burrito’s eten, en daar hadden we ook een goeie fles natuurwijn bij besteld. En na het eten moest ik nog ook nog draaien. Die avond is toen uitgelopen in een hele dronken bedoening. Twee vriendinnen bleven toen bij mij slapen, en de volgende dag hebben we de hele dag met een kater in bed gelegen. We hebben hamburgers thuis laten bezorgen, met extra jalapeños natuurlijk.

Wat vind jij de leukste avonden?

Ik vind het het leukst om wat vroeger op de avond te draaien. Soms moet ik afsluiten, en dat kan voor de avond zelf best wel saai zijn. Het feest is daarna namelijk gewoon klaar; iedereen gaat dan naar huis. Als ik wat vroeger draai, dan kan ik daarna nog feesten.

Ik vind het ook heel fijn om even helemaal niet in de club te zijn, maar gewoon lekker thuis met vrienden. Daar word ik ook heel gelukkig van. Samen eten en drinken, en dan op een gegeven moment toch weer een plaat aanzetten.

Draai je vaak voor een heel lam publiek?

Ja, alhoewel ik dan niet zie of ze dronken zijn, of iets anders op hebben. Ik heb wel eens momenten dat ik me afvraag wat ze dan allemaal achter de kiezen hebben. Als ik buiten Amsterdam draai, gaat het er soms veel heftiger aan toe. Mensen staan dan vooraan helemaal te freaken. Dat zijn overigens wel hele fijne mensen om voor te draaien, omdat ze alles in extra in zich opnemen. Die voelen het nog meer.





Je gaat ook met ADE draaien. Hoe bereid je je zo’n belangrijke gig voor?

Ik vind het het fijnst om niet te veel voor te bereiden. Ik zorg er uiteraard voor dat ik vette platen heb, maar ik laat de rest aan mijn intuïtie over. Ik draai toch echt het best als ik het op gevoel doe. Maar voor ADE zal ik wel wat bewuster nadenken over de platen die ik wil sowieso in mijn set wil stoppen – zoals gekke vondsten, iets nieuws of juist een hele oude plaat die (bijna) niemand kent. Ik denk in voorbereiding op zo’n gig wel echt na over wat ik ik kan laten zien dat mij anders maakt dan andere dj’s.

Heb je nog een wijze katertip voor degene die dit stuk leest?

De combinatie van cola en jalapeños is echt dé katerremedie. Verder raad ik aan om van tevoren je katerdag in te calculeren, zodat je er ook echt lekker van kan genieten. Wees dan gewoon lief voor jezelf. Laat eten thuis bezorgen, en kijk een goede film. Je hoeft niets, dus verwacht ook niets van jezelf. Die dag gaat er niets gebeuren. En alles wat er wel gebeurt, is alleen maar mooi meegenomen.

Bedankt, Titia.