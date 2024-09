We spraken Tyjani Beztati over littekens, beuken en Marokko

Tyjani Beztati maaide op zijn veertiende al zijn leeftijdsgenoten tegen de mat als kickbokser. Hij was zo goed dat hij toen al de stap zette naar de volwassenen. Nu, vijf jaar later, is Tyjani een van de grootste talenten bij Glory, de Champions League onder de kickboksbonden. Hij heeft zijn diploma sportmarketing aan het Johan Cruijff College op zak, en besloten om niet verder te studeren.

Bij Glory heeft Tyjani zijn vizier gericht op de kampioensriem voor de klasse tot zeventig kilo. VICE Sports sprak Tyjani in Colosseum Gym in Utrecht, over het geven van littekens, Nederlandse hiphop en zijn ambities als opkomend kickbokstalent.

VICE Sports: Ha Tyjani, w at voor vechter ben je?

Tyjani Beztati: Kijk, het publiek wil beukers zien, mensen die op elkaar in rammen. Maar ik heb mijn hoofd nog nodig nadat ik klaar ben met kickboksen. Snap je? Ik wil ook nog helder kunnen nadenken en normaal kunnen praten. Daarom is het belangrijk dat ik ook in de ring met mijn hoofd vecht. Floyd Mayweather zegt: The goal is to hit and not get hit. Ik geloof in dat spelletje. Maar als ik moet gaan beuken, kan ik beuken.

In jouw gevechten gebruik je ook vaak de gesprongen knie. Dat is zeker beuken.

Haha, ja. Ik heb wel eens wedstrijden gehad waarin ik alleen op die knie focuste, maar als je alleen daarop focust komt ‘ie niet, dus dat doe ik niet meer. Hij moet uit het niets komen. Ik moet aanvoelen wanneer het moment is. Dan is hij ook het beste.

Bij een van je laatste gevechten had de tegenstander een bebloed gezicht nadat je hem met een gesprongen knie had geraakt. Had je toen medelijden met je tegenstander?

Eerlijk gezegd niet. Hij weet waar hij aan begint, ik weet waar ik aan begin. Dat is de sport.

Gek idee toch, dat er nu iemand rondloopt met een flink litteken op zijn gezicht, dankzij jou.

Dat wel man, dat wel. Maar andersom kan het net zo goed gebeuren. Ik kan ‘m ook krijgen. Dus ik heb geen medelijden.

Foto’s door Rebecca Camphens

Wat staat er eigenlijk getatoeëerd op je arm?

Fighters are not made in gyms, fighters are made from something they have deep inside, a desire, a dream, a vision. Dat is een tekst van Muhammad Ali. Veel mensen zeggen altijd tegen mij dat ik een talent ben, maar met talent alleen kom je er niet. Je moet hard werken. Ik ben sowieso een geboren vechter en heb een vechtershart. Ik vecht tegen iedereen als het moet.

Vocht je vroeger al toen je een klein jochie was?

Als kleine jongen maak je natuurlijk wel wat dingen mee, heb je weleens een klein vechtpartijtje, maar geen heel grote dingen. Ik vocht niet veel op straat of zo. Ik ben vroeger ook niet meteen op vechtsport gegaan, ik voetbalde vooral. Maar mijn zusje deed aan kickboksen, dus ik ben er zo ingerold. Door haar ben ik gaan kickboksen.

Hoe was het voor jou om voor Badr Hari en Rico Verhoeven te vechten op Glory Collision afgelopen december?

Eerlijk, dat was niet normaal. Ik stond daar voor 14.000 man te knokken. Ik had nog nooit voor zoveel publiek gevochten. Er waren heel veel fans van Badr in de zaal, wat prima was voor mij. Ik ben half Marokkaans en half Surinaams, kom uit Amsterdam en vecht onder de Marokkaanse vlag, dus al de fans van Badr waren ook voor mij. Die sfeer was top.

Waarom heb je ervoor gekozen om onder de Marokkaanse vlag te vechten in plaats van de Nederlandse?

Ik voel me eigenlijk vooral Amsterdammer, maar ik kan niet voor Amsterdam uitkomen. Op dit moment heb ik voor Marokko gekozen, wie weet verandert dat ooit weer. Ik heb ook de Nederlandse nationaliteit. De meeste Marokkaanse vechters in Nederland vechten onder de Marokkaanse vlag. En we hebben nogal wat Marokkaanse vechters. Het zit in ons bloed, denk ik.

Veel vechters, zoals Rico Verhoeven, stoppen een paar weken voor een gevecht met seks om testosteron op te bouwen. Doe jij daar aan?

Ik zeg je eerlijk, ik heb het nog niet meegemaakt dat ik met een meisje was voor een wedstrijd. Misschien gaat het komen als ik op mezelf ga wonen. Er is nu wel een meisje waar ik serieus mee praat, maar nog niet vast. Ze is wel een speciaal meisje voor me. Het is wel een interessante methode, die onthouding. Agressie in je lichaam houden, hongerig blijven voor de wedstrijd.

Wat vond je familie ervan dat je niet verder bent gaan studeren voor het kickboksen?

Mijn moeder en oma zeiden eerst dat ik het kickboksen nog wel kon combineren met mijn studie, maar ze staan nu wel honderd procent achter mijn sportcarrière. Nu train ik vijf dagen in de week, twee keer per dag. In het weekend denk ik zo min mogelijk aan kickboksen.

Ga je los in het weekend?

Nee, nee, nee. Ik ga niet naar de kloten. Op zijn tijd heb ik natuurlijk wel een feestje, maar niet elk weekend. Ik ga pas uit als iemand jarig is of ik een wedstrijd heb gehad. Ik drink ook niet, omdat ik er geen behoefte aan heb. In het weekend moet ik mijn rust pakken.

Proberen gasten tijdens het uitgaan je weleens uit te dagen?

Ik merkte voorheen wel dat anderen me proberen te testen, door me stoer aan te kijken. Maar de laatste tijd, nu ik bekender word, is het minder. Misschien is dat een soort erkenning. Laatst werd ik zelfs herkend op een feest. Ik heb ook in een clip van Dio gezeten trouwens, dat vonden veel mensen ook wel tof om te zien.

Zit je een beetje in die scene?

Ik ben goed met Jairzinho van Rotterdam Airlines, Sevn Alias, Jonna Fraser, Kevin, noem maar op. Ik ga ook wel eens mee met Sevn en Jonna naar shows, om ze te supporten, want zij supporten mij ook. We spreken elkaar dagelijks, omdat die rappers en ik beiden heel druk zijn zien we elkaar wat minder nu, maar we weten dat het goed zit. Jonge gasten onderweg naar succes. Sevn kickbokste vroeger ook, met hem ben ik opgegroeid in het kickbokswereldje, voordat hij is gaan rappen.

Heb je plannen de MMA in te gaan?

Dat zou kunnen, wie weet ooit de UFC.

Dan wordt het wel wat moeilijker om je kop mooi te houden.

Klopt! Ik denk wel dat ik staand sowieso een voordeel heb als ik MMA zou gaan doen. Op het grondwerk zou ik wel hard moeten trainen. Ik denk wel dat er daar meer geld in zit, maar juist daarom hoop ik dat het kickboksen de komende tijd weer meer gaat verdienen. Het begint wel te komen bij Glory, ik zie ook wat voor media ze inschakelen.

Je zit hier nu heel ontspannen, maar straks sta je in de ring. Hoe ga jij met de druk om in aanloop naar zo’n gevecht?

Voordat mijn partij begint wil ik zoveel mogelijk in mijn hotelkamer zitten. Ontspannen, lekker relaxed, in bed. Bijna niet naar buiten gaan. Op het moment dat ik mijn handschoenen aan doe, moet ik mezelf helemaal gek maken. Dat is een mentaal spelletje. Mijn trainer praat dan ook op me in. Als ik opkom, gaat alles van me af. Dan weet ik dat het gaat gebeuren.

Waar vecht je voor?

Ik doe het sowieso omdat ik van de sport hou, maar het is ook mijn werk. Als je kampioen bent, ga je meer verdienen. Uiteindelijk doen we het ook allemaal daarvoor. Ik wil die belt hebben in de zeventig kilo, daarna die van de 77 kilo. Ik wil die erkenning, aan tafel zitten bij RTL Late Night en Peptalk. Mensen zien mij vaak als een voorbeeld voor de jeugd. Als ik bij RTL Late Night en Peptalk kom, is dat niet alleen goed voor mezelf. Dan kan ik ook andere mensen inspireren.

