We spraken vrouwen die hun orgasmes gebruiken om mee te toveren

Wanneer je Kristen Korvette vraagt hoe ze ervoor gezorgd heeft dat haar eerste boek gepubliceerd werd, antwoordt ze doorgaans dat dit komt door een combinatie van hard werken en geluk. Maar wat maar weinig mensen weten is dat Kristen eigenlijk denkt dat ze haar succes te danken heeft aan een potje masturberen bij volle maan.



Korvette, editor bij Slutist, is beoefenaar van seksmagie en gebruikt haar seksuele energie (meestal gaat dit over orgasmes) om mee te toveren. “Het was toevallig volle maan op de avond dat ik mijn voorstel bij de uitgever inleverde, dus voerde ik mijn gewoonlijke ritueel uit.” Korvettes ritueel bestaat uit “luisteren naar mijn favoriete erotisch getinte muziek (wat altijd glam-metal is, meestal Mötley Crüe), dan steek ik een kaars aan die mijn doel symboliseert, en ik haal mijn kristallen dildo tevoorschijn om de betovering te voltooien. Precies een maand later, weer tijdens volle maan, kreeg ik te horen dat mijn boek uitgegeven zou gaan worden,” vertelt ze.



Seksmagie wordt vaak verkeerd begrepen – wat niet zo gek is, want heksen worden altijd op dezelfde manier gerepresenteerd in de populaire cultuur, namelijk als slechte en verleidelijke vrouwen. Maar volgens de vrouwen die deze erotische kracht beoefenen, is het niet meer dan een andere vorm van magie. “Je hebt een bepaalde bedoeling en je gebruikt je orgasmes of seks als gereedschap om dat doel te bereiken,” legt Cat Cabral uit. Cabral is een wiccapriesteres, die meer dan een decennium lang de winkel Enchantments in New York runde, waar je voor allerlei occulte voorwerpen terecht kon. Bri Luna, eigenaar van The Hood Witch, is het eens met deze karakterisering. “We praten niet over hoe je sexy moet zijn of een verhoogd libido moet bewerkstelligen. Het gaat om het openbaren van je seksuele energie, we hebben het over het benutten van die energie om tot zeer concrete resultaten te komen,” zegt ze. “Seksuele energie is niet meer dan energie. Het is neutraal.”

Het mag dan misschien neutraal zijn, maar het is ook extreem krachtig, als je deze vrouwen moet geloven. “Als het op seksmagie aankomt, hoef je alleen maar een orgasme te bereiken om de wereld te kunnen veranderen,” schrijft Damon Brand in Adventures in Sex Magick.

“Ik merk dat seksmagie bij mij het beste werkt als je doel te maken heeft met seks, liefde, zelfverzekerdheid, macht en kracht.”

De geschiedenis van seksmagie is uitgebreid maar ook ongrijpbaar, en het is vaak moeilijk om aan gegevens en data over het onderwerp te komen. Volgens Sex and the Supernatural, van Benjamin Walker, werd seksmagie en erotische mystiek voor het eerst uitgevoerd in Centraal-Azië. En dan met name bij de inwoners van een bepaald gebied, dat Urgyan heette: een “een semi-mythisch koninkrijk dat vocht voor de rechten van het Tibetaanse volk.” Er wordt gezegd dat zij tantra gebruikten, de opbouw (en het vermijden, om sterker te worden) van seksuele energie en orgasmes. “Volgens de Hundi Chronicles was het een bekende plaats, niet alleen omdat ze procreatief waren, maar ook om het gebruiken van magische kracht,” schrijft Walker.

Seksmagie door middel van tantra dateert uit het midden van het eerste millennium. De enorme diversiteit van tantrische praktijken heeft het lastig gemaakt om de precieze oorsprong ervan te achterhalen, maar de eerste gegevens over tantra komen waarschijnlijk van de Śaiva Mantramārga-traditie, uit de vijfde eeuw. Vandaag de dag wordt tantra vaak geassocieerd met seksworkshops en Sting, maar het gaat ook om het benutten van kracht, en zelfs het bereiken van verlichting, aldus Essence of Vajrayana: The Highest Yoga Tantra Practice of Heruka Body Mandala door Geshe Kelsang Gyatso. Helaas zijn grote aantallen oude, tantrische teksten verwoest door kruisvaarders. De gnostici, een diverse groep van oude religies en sektes, die actief waren in meerdere regio’s van het Midden-Oosten tot China, voerden ook magische seksrituelen uit, zoals bloedrituelen en mantra’s om seksuele energie op te wekken.

De meest bekende beoefenaar van seksmagie in de recente geschiedenis is Aleister Crowley, een bekende negentiende-eeuwse beoefenaar van occultisme die seks als “de ultieme magische kracht” zag. Hij was een belangrijk lid van het geheime genootschap Ordo Templi Orientis, dat seksuele rituelen in hun ceremonies gebruikte, en schreef meerdere boeken over het gebruik van erotische magie. Zijn kijk was extreem, net als zijn wens om te experimenteren met nieuwe vormen van seksmagie. In Sex and the Supernatural schrijft Walker: “Bij het uitvergroten van zijn tantrisch-georiënteerde ervaringen, had Crowley het over vrouwen van alle soorten en maten: misvormde vrouwen, dwergen, gebochelden en zoals hij het op zijn karakteristieke en gevoelloze manier zei: “Freaks van alle soorten.”

Moderne heksen keuren veel van zijn werk af. “Het is racistisch en seksistisch en gewoon echt heel raar,” zegt Luna. “Ik heb het gevoel dat veel van zijn werk erg egoïstisch en zelfs demonisch is, in de zin van dat hij geen idee had wat hij aan het doen was en daarmee zichzelf verpestte. Ik heb hem nooit verder willen bestuderen.”



Moderne beoefenaars van seksmagie hebben veel historische en culturele bronnen om hun inspiratie uit te halen en ze benadrukken dan ook dat het goed is om voor jezelf uit te vinden wat voor jou het beste werkt. Op een bepaalde manier is seksmagie hetzelfde als andere vormen van energiewerk, waarbij de beoefenaar vaak zijn eigen spirituele energie gebruikt om te helen. Het enige verschil is dat de energie die vrijkomt in dit geval een orgasme is. “De eerste stap is om een duidelijk doel en een intentie voor ogen te hebben,” zegt Luna. “Ik merk zelf dat seksmagie bij mij het beste werkt als je doel te maken heeft met seks, liefde, zelfverzekerdheid, macht en kracht.”



“Niet zo van: ik heb een nieuwe auto nodig, laat ik maar gaan masturberen – dat slaat nergens op,” vertelt Cabral.



Er zijn verschillende technieken, zoals het opnoemen van mantra’s tijdens het orgasme, een sigil gebruiken (een magisch symbool) om je energie beter te focussen en de hulp inroepen van bepaalde goden. Hathor, Isis en Afrodite zijn goden die vaak worden opgeroepen, maar in principe kun je iedere god gebruiken waar je je prettig bij voelt. Seksmagie is namelijk persoonlijk en intuïtief. “Ik denk dat iedereen goden of mythologie of archetypes nodig heeft om zich in te herkennen. Voor sommige mensen hoort dat al bij hun hun culturele erfgoed,” vertelt Cabral. “Ik vind het zelf heel fijn om met Venus of Afrodite te werken.” Intuïtie, voegt ze toe, “is het allerbelangrijkste.”



De meeste heksen zullen je dan ook vertellen dat seksmagie op basis van je intuïtie werkt. “Ik kwam op een intuïtieve manier in aanraking met seksmagie,” herinnert Korvette zich. “Mijn moeder leerde me al als jong meisjes om me te leren over de kracht van manifestatie – wel op een passende manier voor kinderen, natuurlijk. Ik maakte een verbinding tussen die openbaring en zelfbevrediging, en zag dat ik ze samen op een krachtige en productieve manier kon gebruiken.”

Volgens Luna is er een lange geschiedenis van vrouwen die menstruatiebloed in hun koffie, thee of pastasaus – dan valt het niet zo op! – verwerkten.



Een andere, iets minder intuïtief onderdeel van seksmagie is het gebruik van lichaamssappen. Een voorbeeld uit de geschiedenis is dat van Abbe Guibourg, een Frans-Romeinse katholieke beoefenaar van het occultisme, die ook wel de “afvallige priester” werd genoemd. In 1683 voerde hij een zwarte mis uit, een corrupt alternatief van de traditionele, katholieke ceremonie. Tijdens zo’n zwarte mis plaste een non (of iemand verkleed als non) in een kelk, vaak als verzetsdaad tegen de strenge, katholieke overtuigingen. Menstruatiebloed was ook een veelgebruikt lichaamssap in de wereld van de seksmagie. Volgens Luna is er een lange geschiedenis van vrouwen die menstruatiebloed in hun koffie, thee of pastasaus – dan valt het niet zo op! – verwerkten om bepaalde spreuken mee uit te spreken, om seksuele aantrekkingskracht op te wekken of als onderdeel van een hoodoo-traditie. Sommigen versterkten hun spreuken met een mengsel van sperma en menstruatiebloed, wat als een krachtig goedje werd gezien. Het mengsel werd vaak in een kelk geschonken, of uitgewisseld na orale seks door te zoenen – een ritueel waarvan gezegd werd dat het de magie zou “verzegelen,” of de manifestatie zou creëren waar de beoefenaar naar verlangde, aldus Brand.

“Bloed is leven, zeker menstruatiebloed: het voedt het leven, het helpt mensen groeien,” legt Luna uit. Ze vertelt dat lichaamssappen gebruikt kunnen worden in kaarsen en talismannen. De kaars wordt dan overgoten met het lichaamssap, wat je zou kunnen helpen om bepaalde doelen in je leven te bereiken. Mocht je met lichaamssappen willen werken, pas dan op voor de gezondheidsrisico’s. Het voeren en opeten van lichaamssappen brengt dezelfde risico’s met zich mee als het hebben van orale seks. Laat je testen, heb het er van tevoren met je partner over en lees je in over de risico’s. “Je speelt met iemand zijn wil en gezondheid. Je kunt ziektes overgeven en allerlei andere nare dingen doorgeven,” waarschuwt Luna.

Tijdens het beoefenen van seksmagie is communicatie met je partner van essentieel belang. Luna vertelt dat je óf helemaal moet samenwerken, óf dat je partner er vooral niks van moet weten dat je van plan bent een magisch ritueel te laten plaatsvinden in de slaapkamer. “Want als diegene ervan op de hoogte is en er helemaal geen trek in heeft, dan kan dat de hele energieflow verneuken,” legt ze uit. “Dus zorg dat ze óf onwetend zijn, óf compleet op de hoogte, zodat ze zich ook op die energie kunnen richten. Het is zoveel krachtiger als jullie samen klaarkomen.”

Zelfs als magie je niet zoveel interesseert of je er sceptisch tegenover staat, kan het interessant zijn om de intimiteit en intensiteit van het samen klaarkomen te ontdekken. “Het is zo mooi en opwindend als je je partner volledig kunt vertrouwen en je samen kunt werken. Dat je elkaar in de ogen kunt kijken, misschien iemands orgasme kan vertragen, in hetzelfde ritme ademt,” vertelt Cabral.

Toch vinden veel beoefenaars het een groot voordeel dat je de seksmagie ook je eentje kunt doen. “Ik heb weleens geëxperimenteerd met seksmagie met een partner, maar de spreuken die ik in m’n eentje uit kan voeren werken toch beter,” vertelt Korvette. In een wereld die vrouwen traditioneel gezien altijd heeft afgestraft voor het genieten van zowel seks als magie, voelt het revolutionair om die twee te combineren – en het heft in eigen handen nemen versterkt dat gevoel alleen nog maar.



“Hekserij is op zichzelf een krachtig iets voor vrouwen – je weet dat alle kracht vanuit jezelf komt,” vertelt Luna. “Seksualiteit is een van de krachtigste eigenschappen van vrouwen. Wees niet bang voor die kracht, en deins er ook niet voor terug om het te gebruiken.”

