We stelden onze Britse collega’s domme vragen over Brexit

Brexit: het woord alleen al veroorzaakt ondertussen waarschijnlijk misselijkheid. De discussies over de vertrekdatum, een eventueel nieuw referendum en wat voor deal de Britten nou eigenlijk willen, kunnen eigenlijk niet nog absurder worden.

Alsof het allemaal nog niet ingewikkeld genoeg is, verscheen er afgelopen week een document dat bij Operation Yellowhammer hoort. Dat is een codenaam voor wat er in het ergste geval waarschijnlijk gaat gebeuren, als de Britten op 31 oktober zonder deal uit de Europese Unie stappen. In dat geval is er is volgens het document een grote kans op straatgevechten, voedseltekorten en medicijntekorten. “Het risico bestaat dat mensen gaan hamsteren, wat zou kunnen leiden tot een verdere uitputting van de voedselvoorraden,” staat in het document.

Videos by VICE

Staat er überhaupt nog iemand achter de Brexit? Wij in elk geval niet. Maar omdat we er toch allemaal mee te maken gaan krijgen, vielen we onze Britse VICE-collega’s lastig met onze domste vragen over het onderwerp. Ze werden beantwoord door Dipo Faloyin, vanuit ons kantoor in Londen

Wanneer was het Brexit-referendum ook alweer?

Niet zo heel lang geleden, in juni 2016. Het lijkt langer, omdat niemand zich meer precies herinnert wanneer het was. Alles wat we weten is dat het in een vorig leven was, toen het Verenigd Koninkrijk het nog over andere dingen kon hebben, zoals het onderwijsbeleid, het weer en waarom Engeland zo slecht maar toch zo zelfverzekerd is als het gaat om voetbal.

Is het logisch om een referendum over een referendum te houden?

Het is belangrijk om te onthouden dat niets nog logisch is, en dat het ook niet hoeft. Een tweede referendum zal tot meer verdeeldheid leiden en op het eerste lijken: vol leugens en mensen die tegen elkaar schreeuwen.

Als de uitkomst ‘Remain’ zou zijn, zou het Brexit-probleem misschien tijdelijk opgelost zijn. Maar dan zouden veel Brexit-voorstanders ongelooflijk boos en ontevreden zijn over het politieke systeem. Het zou zeker niet het laatste zijn wat we erover horen.



En als de uitkomst nogmaals ‘Leave’ zou zijn, zouden we nog verder vast komen te zitten in deze ellende.

Hoort Ierland bij Engeland?

Ierland is een eiland, maar het bestaat uit twee delen. Je hebt de Republiek Ierland, wat een onafhankelijk land is, en je hebt Noord-Ierland, een van de vier landen die deel uitmaken van het Verenigd Koninkrijk – en zich dus aan de Britse wetgeving moet houden. Brexit doet hard z’n best om dat allemaal te verneuken.

Zijn Groot-Brittannië en het Verenigd Koninkrijk hetzelfde?

Groot-Brittannië verwijst naar het grote eiland dat bestaat uit Engeland, Schotland en Wales. Het Verenigd Koninkrijk bestaat uit Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Blijft Noord-Ierland onderdeel van de Europese Unie?

Dit is het belangrijkste probleem. Hoewel Noord-Ierland en de Republiek Ierland afzonderlijke staten zijn, delen ze een diep verbonden cultuur, geschiedenis en familiebanden.

Zoals de zaken ervoor staan, zal Noord-Ierland samen met de rest van Groot-Brittannië de EU verlaten. Maar het verlaten van de EU betekent waarschijnlijk dat er een grens tussen Noord-Ierland en de Republiek moet komen, waarmee het land (dat is sommige opzichten hetzelfde is) wordt gesplitst en mogelijk het geweld uit het verleden weer oplaait, wat vrijwel niemand wil.

Als Noord-Ierland de EU niet verlaat, zou dat kunnen betekenen dat er een grens komt tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk, in het midden van de Ierse Zee. Wat dus ook weer een grens in het midden van een land is.

Wat gebeurt er met het Gemenebest na de Brexit?

Het Gemenebest is als organisatie eigenlijk een grap. Het idee dat dat het lidmaatschap van de EU als handelsblok zou kunnen vervangen, heeft weinig te maken met de economische realiteit en alles met de waanbeelden van mensen die diep vanbinnen wensen dat we nog steeds een derde van de planeet zouden regeren.

We denken misschien dat we speciale vriendschappen hebben met onze voormalige koloniën, maar veel van hen zullen bij het sluiten van handelsovereenkomsten niet snel vergeten dat we hen honderden jaren hebben onderworpen. India – dat het zonder ons behoorlijk goed doet – voert nu al zware onderhandelingen.

Wie is David Cameron?

Een soort vloek. Toen Cameron de algemene verkiezingen van 2010 had verkloot, wilde hij zo graag dat de conservatieve kiezers hem in 2015 zouden steunen, dat hij een referendum beloofde als hij zou winnen – wetende dat het Verenigd Koninkrijk er nooit voor zou stemmen om uit de EU te stappen. En toen het Verenigd Koninkrijk dat wel deed, vluchtte hij diezelfde dag nog, om de rest van zijn leven in schaamte in een schuurtje door te brengen.

Waarom maken ze altijd zulke rare geluiden in het Lagerhuis?

Omdat 99 procent van de parlementsleden naar dezelfde chique privéschool zijn gegaan en hebben geleerd dat er in de wereld niets belangrijker is dan je eigen mening. Dus als je iets te zeggen hebt, MOET JE SCHREEUWEN.

Het is ook een overblijfsel van ons geheimzinnige politieke systeem, waardoor al onze volksvertegenwoordigers nu constant zestiende-eeuwse aristocraten nadoen.

Mag Engeland nog meedoen aan het EK voetbal na de Brexit?

Engeland gaat in 2020 het EK winnen. Football’s coming home. Volgende vraag.

Maakt het eigenlijk uit of er een Brexit komt of niet?

Wat er ook gebeurt, het halve land zal zich heel boos en bedrogen voelen door de uitkomst, terwijl de andere helft niet echt van hun overwinning zal kunnen genieten, omdat we in de tussentijd zoveel oorlogslittekens hebben gekregen. De realiteit is dat een toevallig referendum de eenheid van het Verenigd Koninkrijk fundamenteel heeft veranderd – deal of no deal. En dat is onze eigen schuld. Het is wat ze bedoelden met “take back control”, denk ik.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE DE.