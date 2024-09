We stelden vier artiesten die op de ADE Beats-showcase staan wat willekeurige vragen

​Samen met ADE Beats hosten we op 20 oktober een showcase in ons kantoor, met een heleboel optredens van toffe artiesten. We spraken alvast met vier van hen, want een beetje context bij een optreden is wel zo fijn. Omdat je mensen niet met goed fatsoen kunt vragen hoe ze aan hun artiestennaam komen, of wat we van ze kunnen verwachten in het komende jaar, stelden we ze gewoon wat random vragen die toevallig in ons opkwamen. Toch leer je op die manier best veel. Enfin, kijk zelf maar. ​

Amartey

Amartey is een afrobeat-artiest met Ghanese roots. Ondanks dat deze 23-jarige zanger nog niet superlang bezig is, heeft hij al wel flink wat achter de rug. Hij deed mee met Encore Freshman, stond op Reggae Lake Festival en maakte een track met SBMG. Hij is hard aan het werk voor zijn debuut-EP Young Boy From The Streets, die we hopelijk over niet al te lange tijd kunnen horen.

Noisey: Noem eens iets wat je nooit meer vergeet?

Amartey: Ik denk de allereerste keer dat m’n moeder me zag optreden. Ze wist natuurlijk wel dat ik muziek maakte, maar het moment dat ze me zag optreden – en vooral zag hoe anderen reageerden op mijn muziek – blijft me altijd bij.



Stel, je geeft een show en iemand gooit een biertje naar je, wat doe je dan?

Wauw, ik weet het niet zo goed. Misschien iets zeggen als: bedankt voor deze bierzegening? Ik ben op het podium rustig, maar het is wel vervelend man. Ik denk niet dat het me ooit zal overkomen, ik verspreid alleen maar positiviteit.



Zou je liever aangevallen worden door een grizzlybeer of door een tarantula?

Een tarantula denk ik. Ik mag dan wel een beetje bang zijn voor spinnen, maar tegen een grizzly heb je geen kans. Een tarantula kun je nog doodtrappen of zoiets. Grizzly’s zijn ook harstikke snel volgens mij, dus je kan niet eens wegrennen.

Wat was jouw meest memorabele moment als brugklasser?

De eerste schooldag. Ik weet het nog goed, ik had al mijn boeken meegenomen en die sjouwde ik de hele dag mee. Ik werd weleens Quasimodo genoemd, omdat ik zo voorover hing door al dat gewicht.

Yung Nnelg

Yung Nnelg is voornamelijk bekend van zijn nummer Chamos, maar inmiddels heeft de jonge rapper een eigen EP uitgebracht met de titel Fox P2, met features van Bokoesam en Willie Wartaal.

Noisey: Heb je een verborgen talent?

Yung Nnelg: Het is riskant om nu al m’n verborgen talenten te gaan verklappen. Als ik er ooit iets mee wil gaan doen, weet iedereen het al.



Flauw.

Oké, ik kan wel een hint geven. Mag iedereen zelf raden wat het betekent. Het heeft iets te maken met luiers.



Hmm, ik geloof dat ik dit niet eens wil weten. Heb je veel groupies?

Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik zie ze gewoon als fans en vrienden. Meisjes zullen misschien wel shit bij me proberen, maar dan zet ik ze gewoon in de friendzone.​​​

Junglebae

Junglebae is pas net begonnen in deze formatie, maar ze zijn al goed op weg. Hiervoor zaten Amy en Gianni in de groep DivaSquad, waarmee ze in 2009 al redelijk wat succes hadden. Toen die groep uit elkaar ging, zijn ze doorgegaan als Junglebae. Ze hebben tot nu toe twee singles uitgebracht. Junglebae is getekend bij Nouveau Riche Music, het label van Boaz van de Beatz.

Noisey: Als je terug kon gaan in de tijd, waar zou je dan heengaan?

Junglebae: Naar het discotijdperk, zo rond het begin van hiphop. Eind jaren zeventig, zoiets. De kleding was echt grappig en out there en de muziek was ook gewoon lekker om op te dansen. Of de jaren negentig. Die sfeer waar plezier maken het belangrijkste is, daar zouden we wel naar terug willen.

Als jullie liedjes een snack waren, welke snack zou dat dan zijn?

Een pittige loempia! Onze muziek is gewoon spicy, dus dat past perfect.

Met welk dier identificeren jullie je?

We zijn allebei slakken. Niet omdat we zo langzaam zijn, maar slakken bewegen gewoon zo fijn. Stel je eens voor dat een paar slakken dansen op reggaeton. Dat moet er geweldig uitzien.

Torus

Torus is de enige die produceert in plaats van zingt of rapt in dit rijtje. Hij heeft net een nieuwe EP uitgebracht met de titel Engine Malfunction Music Vol. X [NO DJ]. Je kent hem misschien van de track Feeel, die inmiddels bijna een miljoen keer beluisterd is op Spotify. Torus studeerde grafisch vormgeven aan de KABK en is net drie maanden afgestudeerd.

Noisey: Het liedje MSN Bubbling Remix was altijd kenmerkend voor jouw sets, wat was vroeger je MSN-naam?

Torus: “Jumpstyle geen stijl”, geloof ik. Iedereen in mijn klas had dingen als “Jumpstyle 4 life” en ik wilde ze boos maken. Dat is me ook aardig gelukt.

Wat is je lievelingsplant?

Ik denk een palm. Dat is trouwens ook de enige plant die ik zelf heb. Ik vind ze gewoon mooi. Het heeft ook wel iets met het verlangen naar de tropen te maken, aangezien we hier in Nederland weinig tropisch weer krijgen.

Je muziek is erg gevarieerd, ben jij zelf ook zo gevarieerd?

Jazeker. Ik verander mijn haar regelmatig en drastisch. Ook mijn outfits veranderen vaak. Mijn hele visuele interesse verandert eigenlijk gewoon. Het verschilt meestal een beetje per project. Vaak neem ik dan het thema van dat project over in m’n persoonlijke stijl.

Als je EP een snack was, welke snack zou dat dan zijn?

Een magnetronhotdog met kaas. Omdat de hele EP vet snel is en zo’n hotdog hoeft maar dertig seconden in de magnetron.

Wat is het vreemdst dat je ooit hebt meegemaakt bij een concert?

Ik heb een keer een do-rag gekregen van iemand na een optreden. Het was een soort bedankje, omdat hij de muziek zo vet vond. Ik wist niet zo goed wat ik ervan moest vinden, want die gast was vet bezweet.