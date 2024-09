We testten de drugs van een aantal vrouwen op een festival

De meeste mensen hebben geen idee wat of hoeveel er in hun favoriete pilletje zit, blijkt uit onderzoek. Bewapend met een aantal testkits gingen we naar een festival om uit te zoeken of dat ook echt zo is.

De mens is een vreemd wezen. Zelfs de meeste rationele mensen onder ons doen soms onverstandige dingen – zoals het niet betalen van belasting of het uitstellen van een soa-test. Veel mensen laten hun drugs ook niet testen, terwijl dat in Nederland helemaal niet moeilijk is. Als je toch elke week een aantal pillen of poeders naar binnen werkt, kun je net zo goed even langs de GGD.

In verschillende media lees je natuurlijk een hoop over de gevaren van drugs. Britse media meldden al een oplopend aantal doden op festivals. Sommigeninstanties wijten dat aan het feit dat de dosering van drugs steeds hoger wordt. Zo stierven er alleen al in augustus 2016 twee tieners vlak achter elkaar – waarschijnlijk aan een drugsoverdosis. Dit waren twee mannelijke slachtoffers, maar vrouwen zouden ook behoorlijk moeten oppassen. Zij lopen namelijk meer risico om schade op te lopen van drugsgebruik.

De politiek bemoeit zich er ook graag mee. Zo was er begin september nog een hoop ophef over 4-FA en dus is het een kwestie van tijd voordat ook die drug verboden is. Ondertussen pleitten Groenlinks en PvdA wel voor het testen van drugs op feesten en festivals. Hun argument: mensen gebruiken toch wel drugs, laten we ze in ieder geval goed informeren.

Dat is geen gek idee, want veel mensen hebben geen idee wat ze eigenlijk precies nemen. Volgens onderzoek koopt 73 procent van de vrouwen hun drugs niet eens zelf. Bij mannen is dat 57 procent. “Als vrouwen hun drugs van iemand anders krijgen, is de kans veel kleiner dat ze weten wat erin zit,” vertelt dr. Adam Winstock, wetenschapper aan the Global Drugs Surver aan Broadly. “Soms is het een nieuwe pil of een ander poeder dan normaal. Ze kunnen dan geen inschatting maken van hoe sterk dat is.”

In de afgelopen jaren zijn xtc-pillen steeds maar sterker geworden. De zuiverheid van mdma is in Nederland de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven (75 procent), maar in Groot-Brittannië is de zuiverheid wel sterk gestegen (soms zelfs naar zelfs 83 procent). Het is dus handig om af en toe te controlen hoe zuiver al die festivalpillen of -poeders precies zijn. Als je bedenkt dat vrouwen zo’n drie keer sneller in het ziekenhuis belanden doordat ze te veel mdma hebben gebruikt, kan een testje van tevoren dus geen kwaad.

Ik besloot de proef op de som te nemen en zo’n test mee te nemen naar een Brits muziekfestival. Daar wilde ik de drugs van feestende vrouwen testen, om te zien of ze konden inschatten hoe sterk het is.

Ik gebruikte de EZ-testkit, een soort buisjes met vloeistof erin. Hoe donkerder de vloeistof wordt, hoe sterker de drug is. De meeste vrouwen die ik aansprak gebruikten mdma en de kwaliteit daarvan bleek laag: zo’n 20 tot 40 procent van wat ze meehadden was een werkzame dosis mdma.

Gelukkig was de beveiliging niet zo streng en kon ik zonder problemen mijn testkits naar binnen smokkelen. Een beschut plekje vinden om lekker drugs te testen was wel een opgave. Eenmaal binnen ging ik ging op zoek naar drugsgebruikers – waterflesjes, volg de waterflesjes. Sommigen werden paranoïde van de vraag of ik hun drugs mocht testen en verdwenen snel weer in de menigte. Gelukkig waren er een hoop vrouwen die het prima vonden en wel wilden weten wat er eigenlijk precies in hun pil of poeder zat.

Hari (25), Londen

Testuitslag: Hari gebruikt mdma van lage kwaliteit.

Broadly: Wie heeft deze mdma gekocht?

Hari: Ik, zo’n 3,5 gram voor 100 euro. Ik ben een beetje de dealer van onze vriendengroep. We gaan morgen ook, dus ik heb ook wat keta geregeld.

Oké, we gaan testen hoe puur je mdma is. Als het kut is, ga je het dan alsnog gebruiken?

Nou, ik voel ‘m wel hoor, ik space ‘m helemaal de pan uit.

Hmm, het is alleen niet echt goed spul. Ga je nu meer nemen?

Ja, ik heb meer in m’n tas zitten. Ik ga ook zeker vaker van deze dealer kopen.

Wat is je slechtste ervaring met drugs?

Ik heb een keertje 25-i gedaan, een drug waarbij je af en toe je bewustzijn verliest. Dat was echt raar. Ik zag een heel groot opgeblazen vrouwenhoofd en mijn vrienden zagen dat allemaal niet. Toen ben ik naar buiten gegaan en ben ik op een muurtje gaan zitten. Ik praatte de hele tijd tegen mezelf, want ik probeerde mezelf een beetje gerust te stellen. Het was zelfs zo erg dat er op een gegeven moment een zwerver naar me toen kwam om te vragen of ik wel oké was.

Kerry (21), Londen

Testuitslag: Kerry had coke van hoge kwaliteit

Hey Kerry, dat is goede coke.

Dat had ik niet verwacht! Ik sms meteen mijn dealer even om hem te bedanken.

Aan hem heb je een goeie. Zou je er vijftig euro voor betaald hebben als het kutcoke was?

Waarschijnlijk wel, maar ik zou wel teleurgesteld zijn.

Gebruik je ook wel eens andere drugs? Nog slechte ervaringen of is het altijd leuk?

Ik heb een keer iets van iemand gekocht waarvan ik dacht dat het ketamine was. Toen heb ik overal overheen gekotst.

Als je vriend een halve pil neemt en jou de andere helft geeft, neem je dan meteen een halve pil?

Zeker niet, ik weet hoeveel ik op kan.

Ciary (23), Manchester

Testuitslag: Hari gebruikt mdma van lage kwaliteit.

Ik ga nu je mdma testen. Hoe sterk denk je dat het is?

Ik heb het al een paar keer van deze dealer gekocht maar je weet het nooit. Ik heb echt geen idee hoeveel erin zit.

Mensen worden altijd heel knuffelig of geil van mdma. Heb jij dat ook?

Nee, helemaal niet. Ik heb juist helemaal geen zin in seks.

Het is lage kwaliteit, maar 20 procent. Zou je het genomen hebben als je dat wist?

Vandaag wel, omdat ik niks anders bij me heb. Anders niet.

Op zoek naar een nieuwe dealer dus. Ze zeggen dat vrouwen sneller kans hebben op een overdosis mdma. Wist je dat?

Dat wist ik niet. Nu voel ik me ineens wel heel weerloos. Als het legaal zou zijn dan zou het veel meer aan banden worden gelegd. Dan weet je precies wat voor product je koopt. Ik zou het sowieso wel blijven nemen.

Amy (21), Brighton

Testuitslag: Amy gebruikt een pil met een hele hoge dosis mdma

Sterk pilletje, Amy.

Ik vind het chiller als er niet allemaal andere troep in zit.

Je kreeg het van je mannelijke vrienden. Hebben jullie allemaal evenveel genomen?

Ik ben iets voorzichtiger. Zij nemen vaak een hele of een halve in een keer. Ik begin altijd met een kwartje, dan kan ik voelen hoe die valt. Bovendien kan ik er wel tegen. Een van mijn vrienden is echt een boom van een vent en kon zich een keer een hele avond niet meer bewegen terwijl ik me echt prima voelde.

Emma (30), Londen

Testuitslag: Emma gebruikt een pil met een lage dosis mdma.

Heb je deze pillen zelf gekocht?

Nee, een van mijn vrienden koopt ze altijd voor me.

Nemen jullie allebei evenveel?

Nee, ik ben daar wel voorzichtig mee. Hij doet het wat vaker, dus neemt wat meer dan ik.

Ongeveer 15 procent van het spul is een werkzame dosis mdma volgens deze test. Had je verwacht dat het meer zou zijn?

Dit is prima, ik wil toch niet dat ze te sterk zijn. Ik blijf ze gewoon bij hem kopen.

