We testten de loyaliteit van Kendrick-fans bij zijn pop-up-store in Rotterdam

Het is een prachtige week voor Nederlandse fans van Kendrick Lamar: vanavond speelt hij in een uitverkocht Ziggo Dome en de afgelopen twee dagen kon je je zuurverdiende centen besteden aan zijn merchandise in de Rotterdamse pop-up-store. Kendrick wordt door zijn fans al jaren gezien als de beste rapper aller tijden, maar hoe loyaal zijn z’n volgelingen nou echt? Om dat te testen maakten wij hun wachttijd in de rij voor de pop-up-store iets dragelijker door ze Kendrick-gerelateerde dilemma’s voor te leggen.



Roxanne (19) en Augusto (22)



Noisey: Oké, niet te lang nadenken: je mag naar bed met Kendrick, maar je krijgt wel een soa. Wat kies je?

Roxanne: Nee, absoluut niet. Zelfs niet als het er eentje is die te behandelen is. Dat is hij nou ook weer niet waard.

Augusto: Ik vind hem gewoon absoluut niet aantrekkelijk. En dan ook nog een soa? Nee.

Akkoord. Nog eentje dan: of Kendrick zijn privéjet stort neer, of je mag de rest van je leven alleen nog maar naar Frans Bauer luisteren.

Augusto: Ik kies dat zijn vliegtuig neerstort. Ik ga geen Frans Bauer luisteren. Laat Kendrick maar gaan.

Roxanne: Ik vind dit heel moeilijk…

Augusto: Het is helemaal niet moeilijk. Op die manier kan je nog naar hem blijven luisteren.



Wil je niet iemands leven sparen?

Augusto: Moet ik mijn eigen leven sparen of die van iemand anders? Het feit is dan wel dat je stuck bent met Frans Bauer. Ja sorry, maar ik ken Kendrick verder niet persoonlijk. Hoe moet ik dan leven? Hoe ga ik naar mijn werk? Dan word je psychotisch en pleeg je zelfmoord.

Roxanne: Dan zijn jullie allebei dood! Ik zou hem ook laten neerstorten, dan kan ik tenminste nog naar zijn muziek luisteren. Sorry Kendrick, love you though.



Mitchell (17) en Wesley (17)

Noisey: Hoi! Zijn jullie een beetje fan van Kendrick?

Wesley: Ik ben wel fan, ja. Ik heb me een beetje voorbereid op deze pop-up-store ook. Ik heb driehonderd euro opzij gelegd.



En dat ga je allemaal uitgeven aan Kendrick-merchandise?

Wesley: Ik koop gewoon één hoodie en dan is het klaar. Die waren net uitverkocht dus ik moet morgen weer terug.

Klinkt als een echte fan, maar laten we het testen: nooit meer naar Kendrick luisteren of nooit meer shoppen?

Wesley: Ik luister zijn muziek dagelijks, dus ik zou zeggen niet meer shoppen, dat doe ik niet zo veel. Ik heb mooie kleren, dus dat gaat prima.



Ben je niet van plan om nog te groeien?

Wesley: Een klein beetje misschien, maar niet veel.

Mitchell: Ik ben niet echt een diehard fan, dus ik ga voor shoppen.

Nog eentje: Je mag een jaar lang touren met Kendrick of je mag een jaar lang ongelimiteerd geld uitgeven.

Wesley: Kijk: geld maakt niet gelukkig.



En Kendrick wel?

Wesley: Ja, hij is extreem tof. En ook om te zien hoe alles er backstage aan toe gaat. Ik zou niet zelf optreden, misschien een beetje meedoen hier en daar.

Mitchell: Ik zou voor het geld kiezen natuurlijk.

Je mag met Kendrick naar bed, maar je krijgt wel een soa.

Wesley: Ik vind het een vriendelijk voorstel, maar nee, dank je.



Sam (24) en Godwin (23)

Noisey: Hé! Hoelang zijn jullie al fan?

Sam: Ik zag Kendrick vroeger vaak op nummers van andere artiesten, maar elke keer als zijn stukje kwam spoelde ik het door. Ik had gewoon geen zin om het te proberen. Maar toen ging ik het een keer luisteren en het was best wel diep.

Godwin: Ik luister er nu ook naar door hem.



Loyale fans dus. Wat als ik zeg dat je de merchandise met korting kan kopen, maar dan mag je niks op social media delen.

Sam: Tuurlijk ga ik er dan voor! Ik zit sowieso niet veel op social media.

Stel je voor: je krijgt de kans om een album op te nemen met Kendrick, maar dan mag je zelf nooit meer muziek maken.

Sam: Als ik een album met hem maak, hoef ik sowieso nooit meer muziek te maken. Of te werken.

Godwin: Ja, maar dan zou ik nooit meer mijn basgitaar mogen aanraken. Dit is moeilijk hoor. Tja, als het album succesvol wordt…

Sam: Natuurlijk is het succesvol. Alles wat hij dropt is succesvol.

Godwin: Dan zou ik toch voor het album kiezen, ik moet denken aan mijn toekomst. Ik zal nooit meer muziek spelen, maar ik heb wel al dat geld van het album.



Ingo (15)

Hoi Ingo, heb je al iets gekocht?

Ingo: Ik heb twee T-shirts gekocht, ze kosten samen negentig euro, maar dat was het wel waard. Want hoe vaak is er een pop-up-store van iemand waar ik zo erg fan van ben?

We gaan even testen hoe loyaal je bent als fan.

Ingo: Dus als ik bepaalde antwoorden geef, ben ik dan minder fan?

Ja. Je mag kiezen: Tupac staat op uit de dood, maar Kendrick stopt met muziek maken.

Maakt Tupac dan weer muziek?



Ja.

Dan mag hij dood blijven.

Kendrick zijn privejet stort neer, of je luistert de rest van je leven naar Raymzter.

Wie?



Frans Bauer dan.

Wie?



Oké, denk aan de kutste artiest die je kunt bedenken.

Mag ik maar naar één artiest luisteren? Dan heb ik liever dat hij neerstort. Kendrick is een legend, maar ik ga niet alleen maar naar Lil Pump luisteren voor de rest van mijn leven. Heb dat één keer geluisterd, dat hoeft nooit meer.

Ga je morgen naar het concert?

Nee, ik was er te laat bij. Ik weet ook eigenlijk niet of mijn ma het oké zou vinden. Ze zou zeggen: “Wie komt dan met je mee?” Ik wist zo snel niet wie ik mee zou moeten nemen en nu zijn de tickets alweer weg. Ik zal hem ooit nog wel eens zien.



Tamar (32)

Hoi! Ik wil even jouw loyaliteit naar Kendrick testen.

Tamar: Ga je dan vragen stellen over feiten en weetjes? Want dan heb ik alles fout.

Nee hoor, je ziet wel wat er gebeurt. Je mag kiezen: Kendricks privéjet stort neer of je mag de rest van je leven alleen maar naar de artiest die je het meest haat luisteren.

Ik neem deze taak wel op me. Andere mensen kunnen dan nog steeds naar Kendrick luisteren, en ik doe het wel met U2 voor de rest van mijn leven. Ik heb altijd de herinnering aan Kendrick nog.

Vind je hem aantrekkelijk?

Ja, maar hij is getrouwd toch? Sowieso is dat niet waarom ik hem leuk vind als artiest! Hij neemt zijn aandeel in politieke verandering erg serieus, en dat vind ik aantrekkelijk.

Oké, je mag met Kendrick naar bed, maar je krijgt wel een soa. Wat kies je?

Ik wil niet zijn relatie verpesten! Maar als dat niet het geval is dan tja, als het een behandelbare soa is. Chlamydia ofzo?