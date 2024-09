Ik verloor al mijn geld toen ik met big data op voetbalwedstrijden gokte

Hier op de redactie rekenden we ons al rijk. Het geld zou naar een redactie-uitje gaan en we gaven het geld in onze gedachten al uit. Maar de realiteit is hard. We hebben verlies gemaakt, en nu leven we de hele week op droog brood en water.

Zoals, directeur en oprichter van Betegy, Alex Kornilov al zei is “voetbal de moeilijkste sport om te voorspellen.” Zo bestaat het voorspellen volgens hem uit 50 procent voorspelling en een andere 50 procent geluk. Van de losse voorspellingen die we hebben gedaan waren er 4 van de 6 goed. Dat is alsnog een redelijk percentage.

We hadden daarnaast ook de TOTO13 ingevuld, waarbij je van 13 wedstrijden het toto moet voorspellen. Met 9/13 grepen we helaas naast de prijzen, maar hoeven we ons niet te schamen.

De reden waarom we toch verlies hebben gemaakt is heel simpel: de quotering was niet hoog genoeg om het rendabel te maken. Omdat AZ niet won van Go Ahead Eagles en NEC – Willem II bij een doelpuntloos gelijkspel bleef, verloren we €20.

Dit kon niet goed worden gemaakt door de vier wedstrijden waar we wél een bescheiden winst op maakten. Want ondanks dat we verlies maakten, was het merendeel van de voorspellingen juist: Feyenoord, Ajax en PSV wonnen alle drie, en bij de wedstrijd Feyenoord – Roda JC was er een team dat niet scoorde.

Dit weekend bleven de voorspellingen, in de eredivisie, met een hoge betrouwbaarheid beperkt tot wedstrijden met een lage winstuitkering. Bookmakers proberen te voorspellen op welke club de meeste mensen geld in zetten. Mensen zijn hierbij vaak geneigd om de grootste club te kiezen. Daarom verdienden we bijvoorbeeld niet veel geld met de overwinning van Ajax. Het voordeel van statistiek is juist dat je soms kunt zien dat een minder grote club eigenlijk meer kans maakt. Dat komt omdat data simpelweg geen rekening houdt met de bekendheid van een club, maar alleen kijkt naar recente prestaties. Met zulke wedstrijden kun je als gokker veel winst maken, omdat de winstuitkering voor een ‘onverwachte’ winnaar vaak veel hoger ligt.

Voor zulke wedstrijden hadden we ons niet moeten beperken tot de eredivisie. De echte klappers waren dit weekend namelijk niet in Nederland te vinden. In Oekraïne bijvoorbeeld maak je gemiddeld 68 procent winst als je goed weet te gokken of in een wedstrijd meer of minder dan 3 punten vallen. Prima verdiend!