We vierden nieuwjaar met tieners die 18 worden in 2018

2000 was het jaar waarin Britney Spears een hoop succes vierde, een vuurwerkfabriek in Enschede ontplofte en de dotcom-bubbel uiteen barstte. Maar 2000 was ook het jaar waarin de eerste baby’s van dit millennium zijn geboren. Een nieuwe generatie, die precies dit jaar hun volwassen leven in gaan. Die de zware lasten van de toekomst zullen moeten gaan dragen, maar die ook, nu ze dit jaar achttien worden, misschien wel de allerleukste jaren van hun leven tegemoet gaan.



We proostten met de nieuwe generatie volwassenen op 2018, smeerden de keel met alcoholvrije champagne, aten oliebollen en keuvelden over zaken als volwassen worden, seks, drugs, discriminatie, muziek en goede voornemens. Bekijk de video hieronder: