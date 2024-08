We vroegen 18-jarigen wat zij weten van de Europese verkiezingen

Vandaag mag je stemmen voor de Europese Parlementsverkiezingen. Misschien heb je dat al gedaan, en als dat niet zo is moet je het meteen na het lezen van dit artikel gaan doen. Het is namelijk belangrijk dat jonge mensen gaan stemmen. Bij de vorige Europese verkiezingen, in 2014, kwam maar 18 procent van de stemgerechtigde jongeren stemmen. Waarom er zo weinig jongeren stemmen is niet helemaal duidelijk, maar het zou kunnen komen doordat ze geen idee hebben wat deze verkiezingen precies inhouden. Het is immers geen heel eenvoudige materie, die Europese Unie.



We vroegen vijf jonge mensen die pas net mogen stemmen of zij met de verkiezingen van vandaag bezig zijn, of ze zijn gaan stemmen, en of ze vinden dat ze genoeg over de verkiezingen weten om een verstandige keuze te maken.

Videos by VICE

Indra, Dordrecht

Foto eigendom van de geïnterviewde

Het is een bijzondere dag voor jou.

Ja, ik ben jarig!

Gefeliciteerd. Ga je stemmen?

Ja, ik ben vandaag achttien geworden, dus ik kan meteen gebruik maken van mijn stemrecht.

Ik vind het zonde als je je stem niet gebruikt. Ik heb echt geen verstand van politiek. Uit de stemwijzer die ik heb gedaan kwamen de meeste punten overeen met de PvdA, dus misschien wordt dat het. Ik hoor veel over de PvdA, veel mensen die ik ken stemmen daarop.

Vind je dat er genoeg informatie te vinden is over de verkiezingen?

Op internet is er best veel informatie beschikbaar. Ik ben ook van plan om een debat te kijken, daar leer je vaak ook wel veel van. Hoewel er minder over gepraat wordt dan over de Nederlandse verkiezingen, vind ik het net zo belangrijk. Ik denk dat er minder over gepraat wordt omdat er weinig reclame of campagne wordt gevoerd. Normaal gesproken zie je voor de verkiezingen allemaal posters hangen, maar dit keer kwam ik er kort geleden pas achter toen ik een brief thuis kreeg.

Wat vind je de belangrijkste thema’s om te bepalen op wie je gaat stemmen?

Ik vind het belangrijk dat ik op sympathieke mensen stem, die ook aan de belangen van anderen denken. Ik wil dat er positieve verandering komt in het algemeen en dat er geen valse beloftes worden gedaan die niet worden nagekomen. Het klimaat vind ik een belangrijk aandachtspunt, en ik ben voor een soepeler vluchtelingenbeleid. Het is nu allemaal te streng en ik denk dat als wij in hun situatie zaten, wij ook geholpen zouden willen worden.

Heb je het met je vrienden over de verkiezingen?

Nee, ik ben de afgelopen tijd vooral druk geweest met m’n examens, maar ik weet wel dat de meeste mensen gaan stemmen. Ik wil een van deze dagen wel nog even in gesprek gaan met m’n ouders of vrienden die er meer over weten, in de hoop dat zij mij meer over politiek en de partijen kunnen vertellen.

Puck, Veenendaal

Foto eigendom van de geïnterviewde

Ga je stemmen?

Ja. Vooral mijn ouders vinden het belangrijk dat ik mijn stemrecht gebruik. Zelf vind ik het nogal moeilijk, want eigenlijk houd ik me niet zo bezig met dat soort dingen. Uit de stemwijzer kwam dat ik op 50PLUS moet stemmen, maar denk niet dat ik dat ga doen, aangezien ik nog lang geen vijftig ben.

Wat vind je de belangrijkste thema’s om te bepalen op wie je gaat stemmen?

Handel, het milieu en klimaatveranderingen vind ik heel belangrijk.

Vind je dat er genoeg informatie te vinden is over de verkiezingen?

Volgens mij is er genoeg informatie als je het echt op zoekt, maar er wordt wel weinig reclame voor gemaakt. Het viel me op dat de Tweede Kamer- en Gemeenteraadsverkiezingen veel meer aandacht kregen. Vooral op social media kwam ik het overal tegen.

Heb je het met je vrienden over de verkiezingen?

Nee, volgens mij interesseert het vrij weinig mensen iets. De meeste van mijn vrienden stemmen niet, voor zover ik weet. Ik denk dat puur omdat ze niet weten wat het allemaal inhoudt.

Rik, Horst

Foto eigendom van de geïnterviewde

Ga je stemmen?

Nee. Vanwege mijn stage zit ik momenteel in China. Ik heb er vanuit hier eigenlijk niets over meegekregen. Meestal krijg ik de veelbesproken onderwerpen uit Nederland alsnog wel mee via familie of vrienden, maar over de verkiezingen heb ik eigenlijk niets gehoord. Misschien dat er toch nog te weinig over gesproken wordt.

Vind je het belangrijk dat jongeren stemmen?

Ja, stemrecht is niet voor iedereen iets vanzelfsprekends. Het is een mooi recht en daarom zou eigenlijk iedereen er gebruik van moeten maken. Als ik wel in Nederland zou zijn, zou ik me er van te voren wel in verdiepen, want momenteel zou ik er te weinig kennis van hebben.

Welke thema’s vind je belangrijk bij het maken van je keuze?

Asielzoekers en klimaat zijn voor mij het belangrijkst.

Heb je het met je vrienden/op school/ergens anders wel over de verkiezingen gehad?

Nee, het is eigenlijk nog nooit ter sprake gekomen.

Lara, Rotterdam

Foto eigendom van de geïnterviewde

Ga je stemmen?

Ik weet nog niet zeker of ik ga stemmen. Ik ben waarschijnlijk niet thuis, en ik moet zeggen dat ik me ook niet persoonlijk verbonden voel met een politieke partij. Ik denk dat ik het wel ga doen, omdat ik bang ben dat heel veel mensen FVD of PVV gaan stemmen, en ik verantwoordelijkheid voel om daar wat meer balans in te brengen.

Welke thema’s zijn belangrijk voor jou?

Goede voornemens voor de CO2, duurzaamheidsplannen en solidariteit richting vluchtelingen, asielzoekers en armoede vind ik heel belangrijk. Belastingen op aandelen vind ik minder belangrijk. Het verschil tussen zulke zaken is dat het eerste voor mensen van levensbelang kan zijn, waardoor belastingen en zulke zaken wegvallen.

Heb je het met anderen over de verkiezingen gehad?

Toevallig heb ik het er de laatste dagen op werk met collega’s over gehad. Ik vind het altijd wel interessant om te weten hoe mensen ergens in staan, maar meestal gaat het gesprek niet verder dan: “Ga je stemmen?”

Vind je dat er genoeg informatie te vinden is over de Europese verkiezingen?

De informatie is niet genoeg gericht op jongeren, maar de stemwijzers maken het wel makkelijker om te weten wat bij je past zonder er te veel in verdiept te zijn. Voor jongeren is dat wel goed, want het is makkelijk en toegankelijk. Ik denk dat er wel meer aan gedaan kan en moet worden. Ik denk dat een hoop jongeren de verkiezingen niet eens meekrijgen, terwijl volwassenen er over het algemeen vanuit zichzelf meer mee bezig zijn.

Geeske, Sevenum

Foto eigendom van de geïnterviewde

Ga je stemmen?

Ik ga zeker stemmen. Ik heb een sterke mening over wat er op de wereld gebeurt, daar wil ik graag wat aan veranderen. Door te stemmen kan ik het meeste bereiken, want elke stem telt. Daardoor kan ik laten horen waar ik achter sta. Ik weet nog helemaal niet op wie ik ga stemmen. Ik heb er eigenlijk ook helemaal geen informatie of reclame over gezien.

Vind je dat er genoeg informatie te vinden is over de verkiezingen? Heel weinig. Er wordt vaak gesproken over dat mensen meer moeten stemmen, en over hoe belangrijk stemmen is, maar om dat te bereiken moeten ze er toch meer energie en moeite in steken. Niet alle millennials zijn bekend met wereldpolitiek, of überhaupt politiek.

Wat vind je de belangrijkste thema’s om te bepalen op wie je gaat stemmen? klimaatveranderingen en vrouwenrechten staan bij mij op een.

Heb je het met je vrienden over de verkiezingen? Ik heb het geprobeerd, maar het is wel lastig omdat een groot deel van de jongeren zich er niet druk om maakt. Ik vind dat wel jammer, en het maakt me eigenlijk ook verdrietig, want met deze instelling is de wereld veranderen erg lastig. Met alleen klagen komen we er niet, we moeten actie ondernemen, dan kan er pas iets gebeuren.